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Впечатляющий тибетский монастырь Седа

Тибетский монастырь Седа, известный тибетцам как монастырь Сертар, расположен в западной китайской провинции Сычуань. Здесь находится крупнейшая школа тибетского буддизма в мире: в любой момент времени монастырь является домом для 40 000 монахов и монахинь. На окружающих склонах расположены нескольких основных зданий и десятки тысяч мелких общежитий.

Впечатляющий тибетский монастырь Седа

1. Тибетский монастырь Седа, известный тибетцам как монастырь Сертар, находится в западной китайской провинции Сычуань. (Фото Peter Parks):

Тибетский монастырь Седа

2. Вокруг учебных корпусов находятся тысячи общаг, где живут студенты-монахи. (Фото Peter Parks):

Вокруг учебных корпусов находятся тысячи общаг, где живут студенты-монахи

3. Десятки тысяч общаг. (Фото Chensiyuan):

Впечатляющий тибетский монастырь Седа

4. Вид на крупнейшую школу тибетского буддизма в мире. (Фото Chensiyuan):

Вид на крупнейшую школу тибетского буддизма в мире

5. Студенты обычно учатся здесь шесть лет. Более высокие уровни подготовки потребуют 13 лет учебы. (Фото China Photos):

Студенты обычно учатся здесь шесть лет. Более высокие уровни подготовки потребуют 13 лет учебы

6. Уникальным для тибетского буддизма является начавшаяся в 13-м веке традиция передачи как учения, так и духовной и светской власти в рамках линий перерождений видных буддийских деятелей. Это резко отличает тибетскую цивилизацию от других, где преобладают такие способы избрания лидеров, как наследственный и выборный. (Фото AP):

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7. Ночной вид монастырских домиков-общежитий, 6 октября 2013. (Фото Chensiyuan):

Ночной вид монастырских домиков-общежитий

8. Нет, горы мусора встречаются не только в России, как некоторые считают. Тибетский монастырь Седа, 5 апреля 2013. (Фото Peter Parks):

Тибетский монастырь Седа

9. Тибетские общаги напоминают домики в российских деревнях, они тоже сделаны из бревен. (Фото China Photos):

Тибетские общаги чем-то напоминают домики в российских деревнях

10. Студент. (Фото Peter Parks):

Студент

11. Буддийские монахи на фоне общежитий монастыря Седа. (Фото Peter Parks):

Буддийские монахи на фоне общежитий монастыря Седа

12. Верующие тибетцы, как и все, кто исповедуют буддизм, совершают Коры — паломничества вокруг мест. Самая главная и самая трудная Кора проходит вокруг горы Кайлас. Путь составляет 53 км в высокогорной местности и занимает около трех дней. (Фото Peter Parks):

Буддийские монахи на фоне общежитий монастыря Седа

13. Считается, что Кора вокруг Кайласа, совершенная 108 раз, помогает достигнуть освобождения — нирваны. Примечательно, что буддисты проходят Кору по часовой стрелке, а паломники религии бон — против. (Фото Peter Parks):

Впечатляющий тибетский монастырь Седа

14. Монахиня. (Фото China Photos):

Монахиня

15. Пожилая монахиня. (Фото Peter Parks):

Пожилая монахиня

16. Общаги на склонах. (Фото China Photos):

Общаги на склонах

17. Главные здания, где учатся студенты-монахи, и общежития. (Фото Chensiyuan):

Главные здания и общежития

18. Чистка «горшков», в которых готовят пищу. (Фото China Photos):

Чистка «горшков», в которых готовят пищу

19. Виды тибетского монастыря Седа. (Фото Peter Parks):

Виды тибетского монастыря Седа

20. Дым из труб общежитий. (Фото China Photos):

Дым из труб общежитий

21. Выше общежитий — сотни молитвенных флагов. (Фото China Photos):

Выше общежитий — сотни молитвенных флагов

22. Буддийские монахи монахини у главного корпуса монастыря Седа, 4 апреля 2013. (Фото Peter Parks):

Буддийские монахи монахини у главного корпуса монастыря Седа

23. Это была экскурсия во впечатляющий тибетский монастырь Седа. (Фото China Photos):

Это была экскурсия во впечатляющий тибетский монастырь Седа

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Впечатляющий тибетский монастырь Седа

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Впечатляющий тибетский монастырь СедаПодписаться на мой Instagram

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