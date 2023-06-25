Впечатляющий тибетский монастырь Седа

Тибетский монастырь Седа, известный тибетцам как монастырь Сертар, расположен в западной китайской провинции Сычуань. Здесь находится крупнейшая школа тибетского буддизма в мире: в любой момент времени монастырь является домом для 40 000 монахов и монахинь. На окружающих склонах расположены нескольких основных зданий и десятки тысяч мелких общежитий.







1. Тибетский монастырь Седа, известный тибетцам как монастырь Сертар, находится в западной китайской провинции Сычуань. (Фото Peter Parks):







2. Вокруг учебных корпусов находятся тысячи общаг, где живут студенты-монахи. (Фото Peter Parks):







3. Десятки тысяч общаг. (Фото Chensiyuan):







4. Вид на крупнейшую школу тибетского буддизма в мире. (Фото Chensiyuan):







5. Студенты обычно учатся здесь шесть лет. Более высокие уровни подготовки потребуют 13 лет учебы. (Фото China Photos):







6. Уникальным для тибетского буддизма является начавшаяся в 13-м веке традиция передачи как учения, так и духовной и светской власти в рамках линий перерождений видных буддийских деятелей. Это резко отличает тибетскую цивилизацию от других, где преобладают такие способы избрания лидеров, как наследственный и выборный. (Фото AP):







7. Ночной вид монастырских домиков-общежитий, 6 октября 2013. (Фото Chensiyuan):







8. Нет, горы мусора встречаются не только в России, как некоторые считают. Тибетский монастырь Седа, 5 апреля 2013. (Фото Peter Parks):







9. Тибетские общаги напоминают домики в российских деревнях, они тоже сделаны из бревен. (Фото China Photos):







10. Студент. (Фото Peter Parks):







11. Буддийские монахи на фоне общежитий монастыря Седа. (Фото Peter Parks):







12. Верующие тибетцы, как и все, кто исповедуют буддизм, совершают Коры — паломничества вокруг мест. Самая главная и самая трудная Кора проходит вокруг горы Кайлас. Путь составляет 53 км в высокогорной местности и занимает около трех дней. (Фото Peter Parks):







13. Считается, что Кора вокруг Кайласа, совершенная 108 раз, помогает достигнуть освобождения — нирваны. Примечательно, что буддисты проходят Кору по часовой стрелке, а паломники религии бон — против. (Фото Peter Parks):







14. Монахиня. (Фото China Photos):







15. Пожилая монахиня. (Фото Peter Parks):







16. Общаги на склонах. (Фото China Photos):







17. Главные здания, где учатся студенты-монахи, и общежития. (Фото Chensiyuan):







18. Чистка «горшков», в которых готовят пищу. (Фото China Photos):







19. Виды тибетского монастыря Седа. (Фото Peter Parks):







20. Дым из труб общежитий. (Фото China Photos):







21. Выше общежитий — сотни молитвенных флагов. (Фото China Photos):







22. Буддийские монахи монахини у главного корпуса монастыря Седа, 4 апреля 2013. (Фото Peter Parks):







23. Это была экскурсия во впечатляющий тибетский монастырь Седа. (Фото China Photos):







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram