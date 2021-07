15 самых толстых моделей в мире

Их стыдливо именуют моделями «плюс сайз», то есть, большого размера. Их размер одежды начинается от 52-го. В миру таких женщин без церемоний именуют «толстухами» и «жиробасинами». Но их это не волнует. Они занимаются любимым делом и день за днем доказывают, что женщина с любой фигурой может отлично выглядеть и быть довольной жизнью и собой. Знакомьтесь – самые полные модели в мире моды!









Хейли Хермс

Оливия Кэмпбелл

Бишамбер Дас

Наоми Шимада

Лирис Кросс

Дженнифер Бэкингем

Катана Фаталь

Джад Элвейз

Джезра Эм

Кэти Ноулз

Соммер Грин

Ванесса Мэйз

Сабрина Серванс

Мелисса Хенриус

Райна Сальсидо Альварес

Хейли Хермс давно и успешно зарабатывает как модель «плюс сайз». Она работала с марками Tunnel Vision, Society Plus и многими другими. На своем сайте она описывает себя как «автора», а также певицу, автора песен и актрису. Она носит российский 56-58 размер и ничуть не стесняется этого.Оливия Кэмпбелл – одна из самых востребованных крупных моделей. мягкие округлости бедер , необычные черты лица и шапка кудрявых волос – у девушки имеется свой неповторимый имидж, который не скоро забудешь! Поэтому от клиентов у Оливии нет отбоя. Оливия – уроженка Лондона, и на своей страничке в соцсети рассказывает о себе так: «Мой рост – 180 сантиметров, размер одежды – 18 (российский 54-й), я уверенная в себе и жизнелюбивая модель плюс сайз. Я живу в Лондоне, Англия. Я всегда с душой отношусь к тому, что делаю, и выкладываюсь на все 120%».Оливия работала с брендами Yours Clothing, Anna Schultz и другими. «Я была лицом сайта curvety.com, а недавно участвовала в модном показе в рамках шоу «В ловушке исхудавшего мира», – рассказывает Оливия на своем сайте. Кроме того, по утверждениям Оливии, еще одно ее достоинство – умение четко и грамотно излагать свои мысли.Бишамбер известна как «первая британская модель плюс сайз азиатского происхождения. У нее имеется целая армия фанатов, для которых она – маяк и вдохновительница. Один весьма гламурный модный обозреватель написал о ней: «Я лично большой ее фанат. Я считаю, что если каждая девушка научится так же любить свое тело и так же комфортно ощущать себя в нем, как Бишамбер, то жизнь девушек станет куда проще и здоровее».Наоми Шимада работает с такими брендами, как InStyle и Oh Comely. Кроме того, она – весьма популярный колумнист, пишущий о жизни моделей плюс сайз. «Модели плюс сайз начинаются от 12-го (российский 46-й), что, на мой вкус, форменное безумие, – пишет Наоми в своей колноке в The Guardian. – Но однажды я поняла, что это – всего лишь слова. Слово «плюс» означает – больше, чем суперхудышки. Когда я начинала , моделей плюс сайз было не так-то много, так что я начала неплохо на этом зарабатывать. Я чувствовала себя невероятно свободной. Я была рада, что у меня есть груди, бедра и задница».Лирис называют «Наоми Кэмпбелл плюс сайз», и недаром. Она работала с такими заказчиками, как Curvysta Magazine и Volup2. Она не слишком полная – примерно 48-50 российский размер – но этого достаточно для мира моделей плюс сайз. О ней писала британская Daily Mail, описывавшая ее так: «Ее формы статуи, кошачьи глаза , полные губы и безупречный цвет лица открыли для нее двери большинства модельных агентств, хотя, по ее признанию, до недавнего времени из-за ее чувственных форм работы ей доставалось немного. Но сейчас ситуация изменилась». Насчет чувственных форм – совсем не преувеличение: в бикини Лирис выглядит чертовски соблазнительно.Дженнифер – тот самый хороший человек, которого по-настоящему много. Но она совершенно комфортно чувствует себя в своем теле. На своем сайте она пишет: «Я никогда не была малышкой-худышкой. На протяжении всей жизни я вела изматывающую и неприятную борьбу за свою самооценку, которая негативно влияло на мое восприятие собственных интеллектуальных и физических особенностей.Я не думаю, что в один прекрасный день мы каким-то чудом излечимся от собственной неуверенности. Тем не менее, я верю, что мы можем избавиться от привычных негативных мыслей о себе и заменить их позитивными, которые будут помогать нам двигаться вперед. Моя работа соединяет в себе любовь к моде и стильности с философской идеей о том, что мы все красивы, драгоценны и вполне нормально выглядим в каждый конкретный момент».Одна из самых крупных дам в списке моделей плюс сайз – Катана Фаталь. Она работала с брендами Chubby Cartwheels и SWAK . ее карьера началась с ведения блога, в котором она учила позитивно относиться к собственному телу. Перспективного автора заметил популярный интернет-сайт. «К моменту, когда меня заметили, я вела блог всего 12 дней, – рассказывает Катана. – Не думаю, что тогда я заслуживала подобного признания, но редактор отметил мой сайт, и вскоре я стала популярна». Что ж, есть и менее приятные пути к известности, особенно в модельном бизнесе!Джад работала и на Нью-Йоркской неделе моды, и на не мене известной среди интересующихся Неделе моды для полных. На своей интернет-странице она сообщает, что ее рост – 175 сантиметров, вес – 88,5 кило, объем груди – 102 сантиметра. По справедливости, ей нечего делать в числе моделей плюс сайз: множество мужчин сочтут такие пропорции вполне нормальными и будут счастливы иметь рядом с собой такую женщину безо всякой скидки на плюс сайз. Кроме того, на своей странице она сообщает, что соглашается на съемки ню, что, без сомнения, добавляет ей эротизма в глазах фанатов . Несмотря на то, что даже в мире моделей плюс сайз Джезра выделяется своими размерами, как модель она довольно-таки популярна. На своей странице в интернете она пишет: «Модельный бизнес для меня – способ общаться и разговаривать с людьми. Моя мечта – путешествовать вокруг света, по пути помогая женщинам обретать любовь к себе, понимание себя и уверенность. Моя миссия – вдохновлять других потенциальных моделей плюс сайз следовать за своей мечтой».Кэти Ноулз – не просто модель плюс сайз, но еще и модель-инвалид. С детства она страдает стенозом позвоночного канала и дегенеративным заболеванием межпозвонковых дисков. В 15 лет она была прикована к инвалидной коляске. Сейчас она вновь может ходить, хотя ее подвижность сильно ограничена. Как сообщает авторитетное издание Huffington Post, «Кэти недавно подписала контракт с агентством Headline models, кроме того, она работает как посол проекта «Разнообразие в модельном бизнесе, снимается в рекламе и в рекламных свадебных фотосессиях». В своих записях в социальных сетях она называет свои костыли «гламурными тростями» и призывает: «Пусть моя инвалидность вас не смущает – она лишь заставляет меня упорнее работать !» Словом, в упорстве и силе духа Кэти не откажешь.Соммер работала с такими заказчиками, как Living Doll Los Angeles, JIBRI, Hope and Harvest и многими другими. В соцсетях она утверждает, что в колледже серьезно занималась спортом и оставила его лишь после травмы плеча. О своей работе она рассказывает так: «Пышные формы у женщин теперь считаются приемлемыми, а полные модели стали частью модной индустрии». Уже после нескольких первых фотосессий Соммер поняла, что рождена для модельного бизнеса, а участие в показах лишь укрепило ее в этой мысли. И она не ошиблась: Соммер Грин сегодня – очень востребованная модель плюс сайз . Ванесса Мэйз – одна из самых полных моделей плюс сайз, что не мешает ей быть популярной, публиковать свои фото в Curvy connect Magazine и работать на JIBRI и множество других заказчиков. По ее словам, ее давнее хобби – фотография, которую она освоила так хорошо, что считает себя вполне профессиональным фотографо.Сабрина работала моделью для журнала WMDSF Magazine и Society Plus. Кроме того, она участвовала в телешоу «Большая любовь больших женщин», в котором пятеро моделей плюс сайз пытались познакомиться с мужчинами со сколь-нибудь далеко идущими намерениями. «Если ты одинока и у тебя лишний вес, то поиск любви тебе придется вести по другим правилам», – философски писала по этому поводу New York post. И тут газетчики правы: на полных людей окружающие часто смотрят свысока, считая полноту признаком слабости и распущенности. Нужна немалая смелость, чтобы при такой социальной установке стать моделью плюс сайз. И храброй Сабрине это удалось!Мелисса работала с такими марками, как Ashley Stewart и Tru Diva Designs – идля подражания через мою работу. Я покажу, что внушительные формы отлично сочетаются с красотой это далеко не полный список. Райнаиз лос-Анджелеса как модель плюс сайз работала с такими марками, как Cool Gal Blue, SWAK, Sealed With a Kiss Designs, a Plus Model Magazine и Domino Dollhouse. Ее фото публиковал журнал Pose. Так что остаться без работы Райне явно не грозит.