15 самых толстых моделей в мире

Их стыдливо именуют моделями «плюс сайз», то есть, большого размера. Их размер одежды начинается от 52-го. В миру таких женщин без церемоний именуют «толстухами» и «жиробасинами». Но их это не волнует. Они занимаются любимым делом и день за днем доказывают, что женщина с любой фигурой может отлично выглядеть и быть довольной жизнью и собой. Знакомьтесь – самые полные модели в мире моды!









Хейли Хермс

Оливия Кэмпбелл

Бишамбер Дас

Наоми Шимада

Лирис Кросс

Дженнифер Бэкингем

Катана Фаталь

Джад Элвейз

Джезра Эм

Кэти Ноулз

Соммер Грин

Ванесса Мэйз

Сабрина Серванс

Мелисса Хенриус

Райна Сальсидо Альварес