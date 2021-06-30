15 самых толстых моделей в мире

Их стыдливо именуют моделями «плюс сайз», то есть, большого размера. Их размер одежды начинается от 52-го. В миру таких женщин без церемоний именуют «толстухами» и «жиробасинами». Но их это не волнует. Они занимаются любимым делом и день за днем доказывают, что женщина с любой фигурой может отлично выглядеть и быть довольной жизнью и собой. Знакомьтесь – самые полные модели в мире моды!
Хейли Хермс
Хейли Хермс давно и успешно зарабатывает как модель «плюс сайз». Она работала с марками Tunnel Vision, Society Plus и многими другими. На своем сайте она описывает себя как «автора», а также певицу, автора песен и актрису. Она носит российский 56-58 размер и ничуть не стесняется этого.
Оливия Кэмпбелл
Оливия Кэмпбелл – одна из самых востребованных крупных моделей. мягкие округлости бедер, необычные черты лица и шапка кудрявых волос – у девушки имеется свой неповторимый имидж, который не скоро забудешь! Поэтому от клиентов у Оливии нет отбоя. Оливия – уроженка Лондона, и на своей страничке в соцсети рассказывает о себе так: «Мой рост – 180 сантиметров, размер одежды – 18 (российский 54-й), я уверенная в себе и жизнелюбивая модель плюс сайз. Я живу в Лондоне, Англия. Я всегда с душой отношусь к тому, что делаю, и выкладываюсь на все 120%». Оливия работала с брендами Yours Clothing, Anna Schultz и другими. «Я была лицом сайта curvety.com, а недавно участвовала в модном показе в рамках шоу «В ловушке исхудавшего мира», – рассказывает Оливия на своем сайте. Кроме того, по утверждениям Оливии, еще одно ее достоинство – умение четко и грамотно излагать свои мысли.
Бишамбер Дас
Бишамбер известна как «первая британская модель плюс сайз азиатского происхождения. У нее имеется целая армия фанатов, для которых она – маяк и вдохновительница. Один весьма гламурный модный обозреватель написал о ней: «Я лично большой ее фанат. Я считаю, что если каждая девушка научится так же любить свое тело и так же комфортно ощущать себя в нем, как Бишамбер, то жизнь девушек станет куда проще и здоровее».
Наоми Шимада
Наоми Шимада работает с такими брендами, как InStyle и Oh Comely. Кроме того, она – весьма популярный колумнист, пишущий о жизни моделей плюс сайз. «Модели плюс сайз начинаются от 12-го (российский 46-й), что, на мой вкус, форменное безумие, – пишет Наоми в своей колноке в The Guardian. – Но однажды я поняла, что это – всего лишь слова. Слово «плюс» означает – больше, чем суперхудышки. Когда я начинала, моделей плюс сайз было не так-то много, так что я начала неплохо на этом зарабатывать. Я чувствовала себя невероятно свободной. Я была рада, что у меня есть груди, бедра и задница».
Лирис Кросс
Лирис называют «Наоми Кэмпбелл плюс сайз», и недаром. Она работала с такими заказчиками, как Curvysta Magazine и Volup2. Она не слишком полная – примерно 48-50 российский размер – но этого достаточно для мира моделей плюс сайз. О ней писала британская Daily Mail, описывавшая ее так: «Ее формы статуи, кошачьи глаза, полные губы и безупречный цвет лица открыли для нее двери большинства модельных агентств, хотя, по ее признанию, до недавнего времени из-за ее чувственных форм работы ей доставалось немного. Но сейчас ситуация изменилась». Насчет чувственных форм – совсем не преувеличение: в бикини Лирис выглядит чертовски соблазнительно.
Дженнифер Бэкингем
Дженнифер – тот самый хороший человек, которого по-настоящему много. Но она совершенно комфортно чувствует себя в своем теле. На своем сайте она пишет: «Я никогда не была малышкой-худышкой. На протяжении всей жизни я вела изматывающую и неприятную борьбу за свою самооценку, которая негативно влияло на мое восприятие собственных интеллектуальных и физических особенностей.
Я не думаю, что в один прекрасный день мы каким-то чудом излечимся от собственной неуверенности. Тем не менее, я верю, что мы можем избавиться от привычных негативных мыслей о себе и заменить их позитивными, которые будут помогать нам двигаться вперед. Моя работа соединяет в себе любовь к моде и стильности с философской идеей о том, что мы все красивы, драгоценны и вполне нормально выглядим в каждый конкретный момент».
Катана Фаталь
Одна из самых крупных дам в списке моделей плюс сайз – Катана Фаталь. Она работала с брендами Chubby Cartwheels и SWAK. ее карьера началась с ведения блога, в котором она учила позитивно относиться к собственному телу. Перспективного автора заметил популярный интернет-сайт. «К моменту, когда меня заметили, я вела блог всего 12 дней, – рассказывает Катана. – Не думаю, что тогда я заслуживала подобного признания, но редактор отметил мой сайт, и вскоре я стала популярна». Что ж, есть и менее приятные пути к известности, особенно в модельном бизнесе!
Джад Элвейз
Джад работала и на Нью-Йоркской неделе моды, и на не мене известной среди интересующихся Неделе моды для полных. На своей интернет-странице она сообщает, что ее рост – 175 сантиметров, вес – 88,5 кило, объем груди – 102 сантиметра. По справедливости, ей нечего делать в числе моделей плюс сайз: множество мужчин сочтут такие пропорции вполне нормальными и будут счастливы иметь рядом с собой такую женщину безо всякой скидки на плюс сайз. Кроме того, на своей странице она сообщает, что соглашается на съемки ню, что, без сомнения, добавляет ей эротизма в глазах фанатов.
Джезра Эм
Несмотря на то, что даже в мире моделей плюс сайз Джезра выделяется своими размерами, как модель она довольно-таки популярна. На своей странице в интернете она пишет: «Модельный бизнес для меня – способ общаться и разговаривать с людьми. Моя мечта – путешествовать вокруг света, по пути помогая женщинам обретать любовь к себе, понимание себя и уверенность. Моя миссия – вдохновлять других потенциальных моделей плюс сайз следовать за своей мечтой».
Кэти Ноулз
Кэти Ноулз – не просто модель плюс сайз, но еще и модель-инвалид. С детства она страдает стенозом позвоночного канала и дегенеративным заболеванием межпозвонковых дисков. В 15 лет она была прикована к инвалидной коляске. Сейчас она вновь может ходить, хотя ее подвижность сильно ограничена. Как сообщает авторитетное издание Huffington Post, «Кэти недавно подписала контракт с агентством Headline models, кроме того, она работает как посол проекта «Разнообразие в модельном бизнесе, снимается в рекламе и в рекламных свадебных фотосессиях». В своих записях в социальных сетях она называет свои костыли «гламурными тростями» и призывает: «Пусть моя инвалидность вас не смущает – она лишь заставляет меня упорнее работать!» Словом, в упорстве и силе духа Кэти не откажешь.
Соммер Грин
Соммер работала с такими заказчиками, как Living Doll Los Angeles, JIBRI, Hope and Harvest и многими другими. В соцсетях она утверждает, что в колледже серьезно занималась спортом и оставила его лишь после травмы плеча. О своей работе она рассказывает так: «Пышные формы у женщин теперь считаются приемлемыми, а полные модели стали частью модной индустрии». Уже после нескольких первых фотосессий Соммер поняла, что рождена для модельного бизнеса, а участие в показах лишь укрепило ее в этой мысли. И она не ошиблась: Соммер Грин сегодня – очень востребованная модель плюс сайз.
Ванесса Мэйз
Ванесса Мэйз – одна из самых полных моделей плюс сайз, что не мешает ей быть популярной, публиковать свои фото в Curvy connect Magazine и работать на JIBRI и множество других заказчиков. По ее словам, ее давнее хобби – фотография, которую она освоила так хорошо, что считает себя вполне профессиональным фотографо.
Сабрина Серванс
Сабрина работала моделью для журнала WMDSF Magazine и Society Plus. Кроме того, она участвовала в телешоу «Большая любовь больших женщин», в котором пятеро моделей плюс сайз пытались познакомиться с мужчинами со сколь-нибудь далеко идущими намерениями. «Если ты одинока и у тебя лишний вес, то поиск любви тебе придется вести по другим правилам», – философски писала по этому поводу New York post. И тут газетчики правы: на полных людей окружающие часто смотрят свысока, считая полноту признаком слабости и распущенности. Нужна немалая смелость, чтобы при такой социальной установке стать моделью плюс сайз. И храброй Сабрине это удалось!
Мелисса Хенриус
Мелисса работала с такими марками, как Ashley Stewart и Tru Diva Designs – идля подражания через мою работу. Я покажу, что внушительные формы отлично сочетаются с красотой это далеко не полный список. Как и большинство моделей плюс сайз, она пропагандирует позитивное отношение к собственному телу и пишет на своей страничке в сети: «Моя цель – показать себя в качестве примера, доказать, что пышные формы красивы и что можно быть фигуристой женщиной и сохранить красоту, уверенность, класс и сексапильность».
Райна Сальсидо Альварес
Райнаиз лос-Анджелеса как модель плюс сайз работала с такими марками, как Cool Gal Blue, SWAK, Sealed With a Kiss Designs, a Plus Model Magazine и Domino Dollhouse. Ее фото публиковал журнал Pose. Так что остаться без работы Райне явно не грозит.
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