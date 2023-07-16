Самый первый эко дом в Кармеле: стиль, красота и современные технологии
Предлагаем чудесное преобразование старого дома в красивое и современное жильё с энергосберегающими технологиями. Архитекторам удалось за неприметным экстерьером спрятать удивительно красивый и стильный интерьер. Дом стал светлым, просторным и модным.
Входная красная дверь
Приятный контраст между экстерьером и интерьером
Вид с улицы
Расположенный в Калифорнии дом был построен в середине прошлого столетия, поэтому нуждался в реконструкции, чтобы приобрести новый и лёгкий образ. Архитектурная студия Studio Schicketanz не только обновила интерьер, но и наполнила его новым содержанием. Это первый энергоэффективный дом в округе.
Кирпичная и деревянная стены в гостиной
Зона гостиной и столовой
Реконструкция началась с добавления ещё одной спальни, обновления кухни и ванных комнат. Новый интерьер демонстрирует разнообразие красивых текстур, появившихся благодаря грамотному использованию кирпича, дерева, стекла и камня.
Кухня в нейтральных тонах
Спальня в нейтральных тонах
Современный подход позволил придать гостиной, кухне и ванным комнатам индивидуальный характер, наполнить особой атмосферой, хотя дизайнеры старались придерживаться нейтральной цветовой гаммы. Элементы прежнего декора чудесно сочетаются с современными, создавая гармоничную связь между стилями и эпохами.
Ванные комнаты
Балкон и терраса
Балкон как часть интерьера
Дизайн дома, различные виды изоляции и разумный выбор светильников делает дом очень энергоэффективным. Использование фотоэлектрических панелей обеспечивает получение экологически чистой электроэнергии, значительно сокращая выбросы углекислого газа.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии