Плитка для садовой дорожки без форм и лишних затрат

Садовая дорожка делает ваш участок более аккуратным и удобным, а если это еще и красивая дорожка, то она также служит дополнительным декором.Конечно, сегодня есть множество готовых решений для создания такой дорожки: от заливочных форм до различной декоративной плитки, однако совсем не обязательно на них тратиться. Ведь оригинальную плиту для дорожки можно сделать самостоятельно и даже форма для отливки вам не понадобится.Например, каждый желающий может сделать вот такую садовую плитку, имитирующую спилы дерева.цемент;песок;металлическая проволока или сетка;краски;инструментыБерем металлическую проволоку или сетку и придаем ей нужную форму, в данном случае близкую к кругу.Далее смешиваем цемент и песок в отношении 1 к 2 и выкладываем небольшой комок раствора на рабочую поверхность. Не забывайте поверхность должна быть такой, чтобы с нее впоследствии легко можно было снять застывший раствор, например, полиэтиленовая пленка, для надежности смазанная любым растительным маслом.На получившийся комок выкладываем заготовленную ранее форму из сетки и сверху также закрываем ее рабочим раствором. Формируем объемный круг, похожий на спил дерева.На этом же этапе нужно придать заготовке первоначальную фактуру, а именно спил на коре, который на несколько см ниже остального уровня, и первичные годовые кольца.Оставляем состав подсыхать примерно на 2-3 часа.По истечении этого времени материал все еще будет податливым, но уже будет хорошо держать форму. И на этом этапе нужно закончить оформление фактуры: выделить фактуру коры, а также рисунок годовых колец.Оставляем состав до полного высыхания примерно на 2 дня. Когда это время истечет, счищаем щеткой всю пыль и крошку и можно приступать к покраске. Первый слой краски смешиваем с грунтовкой, так как мы имитируем дерево, то он коричневый.Затем начинаем тонировать заготовки краской уже без грунтовки. Цвета тонировки в нашем случае — светло-коричневый, желтый и белый. Тонировку лучше всего наносить губкой, похлопывающими движениями, тогда будут видны предыдущие слои, что подчеркнет фактуру.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как сделать такие садовые дорожки без форм своими руками.