Всегда приятно находить ошибки в таких серьезных и масштабных проектах, как фильм «Титаник». В такие моменты думаешь про себя: «Ха-ха, я нашел ошибку в работе человека, которому платят бешеные деньги. Я бы точно справился лучше!». Так что вперед, наслаждайтесь превосходством – вот 19 ошибок, допущенных при монтаже «Титаника».
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19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали
Всегда приятно находить ошибки в таких серьезных и масштабных проектах, как фильм «Титаник». В такие моменты думаешь про себя: «Ха-ха, я нашел ошибку в работе человека, которому платят бешеные деньги. Я бы точно справился лучше!». Так что вперед, наслаждайтесь превосходством – вот 19 ошибок, допущенных при монтаже «Титаника».
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