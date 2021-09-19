С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens
    умом Россию не понять!Непереводимые рус...
  • Андрей
    вот и то то ,что никто ничего не знал-в этом вся сов.кпссФлешка, игровая к...
  • Анна Эржибова
    Всё таки своё лучше вкуснее безопаснее,так как я не могу помидоры огурцы в любом виде есть моя сестра каждые три меся...8 противных привы...

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

Всегда приятно находить ошибки в таких серьезных и масштабных проектах, как фильм «Титаник». В такие моменты думаешь про себя: «Ха-ха, я нашел ошибку в работе человека, которому платят бешеные деньги. Я бы точно справился лучше!». Так что вперед, наслаждайтесь превосходством – вот 19 ошибок, допущенных при монтаже «Титаника».

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

19 грубых киноляпов в фильме «Титаник», которые вы точно раньше не замечали

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх