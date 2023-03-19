15 фактов, которые в буквальном смысле перевернут ваше представление о мире

1. Индейцы племени юки считали не пальцами (пятерками), а промежутками между пальцами (четверками).
2. В Центральной Америке на небе выделяли не созвездия на млечном пути, а черные промежутки меж облаками света — но тоже называли их по именам животных. Получался черный Зодиак — вполне дополнительный к созвездиям.
3. Болгарский кивок головой значит «нет».
4. В Америке считают на пальцах, отгибая их от кулака, а, не загибая их, как мы. А японцы хоть и загибают, но не также как мы, начиная не с мизинца, а с большого пальца.
5. В отличие от нас, политкорректные афроамериканцы считают зебру черным животным с белыми полосками.
6. Цвета траура — черный в России и Европе, белый в Японии.
7. В Японии и англоязычных странах в радуге выделяют не 7, а 6 цветов.
8. Ад у северных народов холодный, у южных — горячий.
9. Коренные жители Африки бушмены говорят на вдохе, а не на выдохе, как мы.
10. В Китае есть врачи, которые считают, что их работа заключается в том, чтобы пациенты были здоровы. Они получают деньги только тогда, когда их клиенты не болеют — это значит, что они хорошо справляются со своей работой. Как только человек заболевает, он перестает платить своему врачу.
11. В Японии считают, что неправильно давать имена улицам. Улицы — это только пустое пространство между домами. У японцев есть названия кварталов. А дома получают свои номера в том порядке, в котором они были построены.
12. Привычное для нас «расположение» прошлого и будущего: то, что уже прошло — за спиной, будущее — впереди. Но некоторые амазонские племена воспринимают будущее как нечто, находящееся за спиной (ведь мы еще не знаем, какое оно), а вот прошлое, по их мнению, находится перед лицом: его мы уже видели и знаем, можем представить.
13. Почтовый адрес в России пишут в такой последовательности: страна, город, улица, дом, квартира, человек. В Европе и Америке наоборот: человек, квартира, дом, улица, город, страна.
14. Мы представляем себе смерть как мрачную старуху с косой, а мексиканцы как веселый скелет, который улыбается и бренчит костями.
15. Карты мира, напечатанные в южном полушарии, например в Австралии, для нас будут считаться перевёрнутыми вверх ногами.
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