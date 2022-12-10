С 1977 по 2001 год фотограф Ричард Сандлер (Richard Sandler) регулярно бродил по улицам Нью-Йорка и Бостона и ловил в объектив всё, что только привлекало его внимание. Работы Сандлера были опубликованы в книге «The Eyes of the City» («Глаза города»), которая увидела свет совсем недавно.
Центральный вокзал Нью-Йорка, 1990 год.
Чернокожие няни, Сохо, Нью-Йорк, 1982 год.
Восточная 34-я улица, Нью-Йорк, 1980 год.
Мальчик с крестиком, Бостон, 1977 год.
Вагон, Нью-Йорк, 1982 год.
Очередь в ночной клуб «Студия 54» в Нью-Йорке, 1981 год.
Западная 32-я улица, Нью-Йорк, 1983 год.
Хасид и хипстер, Нью-Йорк, 2001 год.
Торговый комплекс Prudential Center Boston в Бостоне, 1978 год.
Женщина в соседнем вагоне, Нью-Йорк, около 1987 года.
Два лица, 5-я авеню, Нью-Йорк, 1989 год.
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Глаза города: уличная фотография Ричарда Сандлера
С 1977 по 2001 год фотограф Ричард Сандлер (Richard Sandler) регулярно бродил по улицам Нью-Йорка и Бостона и ловил в объектив всё, что только привлекало его внимание. Работы Сандлера были опубликованы в книге «The Eyes of the City» («Глаза города»), которая увидела свет совсем недавно.
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