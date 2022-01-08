Просто и недорого:5 советов,которые помогут сохранить автомобиль сверкающим на протяжении всего лета

Сделать автомобиль чистым совсем не сложно. | Фото: shell.ca.
Все водители хотят, чтобы их автомобили были чистыми и блестящими, особенно сейчас, когда солнце светит и на улице тепло. К счастью, добиться чистоты не сложно и обходится это совсем недорого. Достаточно следовать пяти простым правилам и машина будет всегда совсем, как новая.
1. Регулярная мойка
Использование автошампуня при мытье машины. | Фото: forum.thaidvd.net.
Это самый первый и наиболее очевидный шаг по сохранению лакокрасочного покрытия автомобиля. При вождении в городе на поверхность кузова налипают частички смолы и пыли из окружающей среды. Со временем они настолько сильно «пристают» к краске, что их становится сложно удалять. Этого можно избежать, если мыть машину каждые 2-4 недели с качественным автошампунем. Эти жидкости стоят совсем недорого. Выбор автохимии известных марок защитит от покупки некачественного средства и предотвратит появление разводов и пятен на кузове.
2. Парковаться в гараже или под навесом
Практичная крытая парковка для автомобилей. |
Фото: yarea.ru.
Фото: yarea.ru.
Летнее солнце может повредить окраску кузова автомобиля, если его всегда парковать под открытым небом. Машины, которые обычно стоят на улице, преждевременно стареют, краска выгорает, а обивка салона пересыхает и становится хрупкой.
Если нет возможности оставить автомобиль в гараже или на крытой стоянке, стоит его припарковать хотя бы в тени. Кроме сохранения краски, это предотвратит выцветание и пожелтение фар.
3. Немедленно удалять птичий помет
Неприятный птичий след на капоте автомобиля. |
Фото: motor.kz.
Фото: motor.kz.
Независимо от того, где был припаркован автомобиль, его могут пометить птицы. Если эти следы не убрать в течение нескольких дней, то на кузове, даже после мойки, могут остаться пятна. Чтобы этого не случилось, стоит убирать подобные отметины сразу, как только они были обнаружены.
При удалении высохшего помета следует быть очень осторожным, чтобы не поцарапать краску. Сначала следует намочить помет водой. В некоторых случаях понадобится легкая протирка влажной тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.
4. «Залечить» царапины
Препарат для устранения царапин на лакокрасочном покрытии кузова. | Фото: blitzauto.com.ua.
Царапины на краске являются закономерным результатом повседневной эксплуатации автомобиля. Если их не устранять, то краска начинает отслаиваться, а металл кузова - ржаветь. Царапины устраняются специальными средствами, которые можно найти в магазинах автозапчастей и в интернете.
Существует множество препаратов и восков, которые втирают в поврежденное место. Отзывы о различных продуктах можно найти в сети. Таким образом, безопасно удаляют мелкие царапины и реанимируют отделку автомобиля. Если водитель никогда не делал этого раньше, лучше использовать автохимию, которая наносится вручную, без использования специальной полировальной машины.
5. Доверять автомалярам-профессионалам
Работа профессионального автомаляра будет долго радовать водителя. | Фото: dyvosvit.net.
Если у автомобиля большая площадь выгорания краски или глубокие царапины, может потребоваться помощь профессионала. Устранение обширного повреждения краски – это серьезная работа, требующая специальных инструментов и знаний. Любительские же ошибки могут нанести непоправимый урон кузову и потребовать дорогостоящей переделки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии