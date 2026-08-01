8 эстетичных систем хранения, которые украсят квартиру в 2026 году





Мы привыкли к тому, что системы хранения превращают квартиру в склад. Габаритные шкафы и комоды, высокие открытые стеллажи, на которых видно бардак, корзины и коробки, часто не вписывающиеся в интерьер. Однако в 2026 году все изменилось. Теперь подобная мебель может статье не только функциональной, но и эстетичной составляющей интерьера. Мы привыкли к тому, что системы хранения превращают квартиру в склад. Габаритные шкафы и комоды, высокие открытые стеллажи, на которых видно бардак, корзины и коробки, часто не вписывающиеся в интерьер. Однако в 2026 году все изменилось. Теперь подобная мебель может статье не только функциональной, но и эстетичной составляющей интерьера.Как создать гармоничное пространство, читайте в статье Novate.ru.

1. Банкетки и кухонные уголки с нишами



Под сиденьем есть место для хранения Под сиденьем есть место для хранения

Еще одна мебель, которая с триумфом вернулась из прошлого, это кухонные уголки. Они являются идеальным дополнением маленькой кухни, экономят место, а еще становятся прекрасной системой хранения. Дело в том, что под сиденьем часто есть свободное место, которое можно использовать для хранения посуды, текстиля, мелкой бытовой техники, праздничного декора и пр.

По такому же принципу работают лавки и банкетки, которые дизайнеры используют для обустройства прихожей. Ниши под крышками позволяют разместить внутри вещи, для которых обычно не находится места в коридоре. Речь идет о шапках, шарфах, перчатках, зонтах и пр.

2. Подиумы с выдвижными ящиками



Удобная система хранения и зонирования. / Фото: livemaster.ru Удобная система хранения и зонирования. / Фото: livemaster.ru

Было время, когда подиум в квартире считался чем-то экстраординарным, но сейчас это вполне обычная составляющая интерьера, особенно если речь идет о студиях, где важен момент зонирования. При грамотном подходе подиум становится не только «разграничителем», например, спальни и гостиной, но и прекрасной альтернативой шкафу. В выдвижных ящиках можно хранить все, что-угодно, начиная от сезонной одежды и обуви, заканчивая постельными принадлежностями, новогодним декором и пр.

Единственный минус такой конструкции заключается в высокой цене. Подиум придется делать на заказ с учетом индивидуальных размеров комнаты. Зато на выходе вы получите максимально удобную и продуманную систему хранения, соответствующую всем вашим требования.

3. Скрытые шкафы



Шкаф и ящик в цоколе незаметны со стороны Шкаф и ящик в цоколе незаметны со стороны

Вне зависимости от того, какая у вас квартира – просторная трешка или крохотная студия – невидимое хранение будет актуально в любой ситуации. Встроенные и скрытые системы помогают грамотно организовать имеющуюся площадь, не прибегая к радикальным мерам.

Вариантов такого хранения масса. Это могут быть прикроватные тумбы со скрытыми полками, шкафы в тон стен без ручек, которые открываются с помощью механизма push-to-open, выдвижные ящики в цоколях кухни. Визуально подобные системы абсолютно незаметны, но они позволяют хранить вещи удобно и компактно.

4. Стеллажи-витрины



Такие стеллажи можно использовать в любой комнате Такие стеллажи можно использовать в любой комнате

Помните советские буфеты и серванты, которые стояли в квартирах наших бабушек и родителей? Было время, когда они считались пережитком прошлого, но в последние сезоны любовь к такой мебели вновь вернулась. Стеклянные дверцы позволяют стеллажу продемонстрировать содержимое, поэтому это идеальное место для хранения красивой посуды, декора, семейных фото и даже книг. А если вы не хотите регулярно наводить там порядок, можете вместо гладкого стекла выбрать рифленое. Оно скрывает визуальный беспорядок и выглядит дороже обычного. Для усиления «эстетичного» эффекта добавьте внутреннюю подсветку при помощи спотов или led-ленты.

5. Декоративные лестницы



Варианты использования в ванной и в гостиной Варианты использования в ванной и в гостиной

Да-да, лестница уже давно перестала быть исключительно утилитарным предметом быта, который использовали в практичных целях. Теперь ее все чаще используют, как декоративную составляющую интерьера, способную выполнять еще и функцию хранения. При выборе отдавайте предпочтение эстетичным изделиям из дуба, ореха или бамбука. Для интерьера в стиле лофт подойдут металлические лестницы. Содержимое определяется комнатой, в которой будет стоять лестница. Например, если вы установите ее в ванной, можете расположить там стопки полотенец, а если в гостиной – небольшие горшки с комнатными растениями.

6. Корзины из натуральных материалов



Корзины можно использовать для разных целей Корзины можно использовать для разных целей

Несмотря на свою практичность, пластиковые контейнеры для хранения утратили актуальность, уступив место плетеным корзинам. Самыми популярными материалами являются ротанг, войлок, бамбук, джут и морская трава. Выбирать следует исходя из стиля интерьера вашей квартиры. Корзины выполняют не только практичную функцию, выступая в роли органайзеров, но также становятся декоративным акцентом, привносят в интерьер природные нотки, что особенно важно, если вы живете в мегаполисе.

7. Открытые системы хранения



На открытых полках важно поддерживать порядок На открытых полках важно поддерживать порядок

Если вы не боитесь визуального шума и готовы поддерживать порядок, тогда смело можете использовать для хранения открытые полки. Обычно их заполняют книгами, эстетичными вещами, вроде арт-объектов, коллекционными предметами, сувенирами из путешествий или просто мелочами, которые нравятся.

Идеальным материалом для полок станет дерево или металл, а в некоторых случаях можно подобрать комбинированные модели. В тандеме с ротанговыми корзинками, комнатными цветами и керамическими изделиями они будут смотреться очень стильно и одновременно уютно.

8. Полки и шкафы в кухонном острове



Задействуйте кухонный остров по максимуму Задействуйте кухонный остров по максимуму

Если ваша мечта сбылась и на кухне наконец-то появился остров, поздравляем: вы стали обладателем не только удобной рабочей поверхности и обеденного стола, но также вместительной системы хранения. Внутри острова можно хранить посуду, редко используемую бытовую технику, запасы химии и текстиля. Также удобным решением станут открытые полки в торцах, на которых можно хранить кулинарные книги или, например, красивые керамические кружки.