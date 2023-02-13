5 продуктов, которые нельзя есть во время простуды и гриппа

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Молочные продукты
В прошлом заболевшим людям советовали выпивать на ночь при простуде стакан молока с медом, однако современные специалисты считают, что так делать нельзя. Дело в том, что все молочные продукты (особенно сыр, масло и маргарин) обладают слизеобразующим эффектом, что замедляет отхождение мокроты из легких и лечение насморка. Однако кефир и нежирные йогурты будут полезны для нормализации работы кишечника, поэтому от них можно не отказываться, но перед употреблением стоит добавить в них имбиря или куркумы, чтобы нейтрализовать их побочные эффекты.
Кофе и алкоголь
Кофе обезвоживает организм, что при простуде просто недопустимо. А небольшое количество алкоголя может быть полезно, если в организм попали бактерии, но при вирусных заболеваниях он будет бесполезен. В самый разгар болезни от спиртного лучше совсем отказаться, так как оно ослабляет иммунитет и ударяет по печени, которая и без того нагружена выводом токсинов из организма.
Жареное мясо, фаст-фуд
Больному организму обилие мясных продуктов и полуфабрикатов ни к чему — они создают лишнюю нагрузку на кишечник. С другой стороны, пить обычный куриный бульон с овощами не только можно, но и нужно, так как ученые обнаружили в нем особое вещество, которое не встречается в других продуктах, — карнозин. Это вещество обладает мощным иммуностимулирующим эффектом.
Орехи
В орехах масса полезных веществ, но и калорий не меньше. Ослабленному организму калорийная пища не идет на пользу. Кроме того, верхний слой орехов оказывает раздражающий эффект и высушивает горло, поэтому при заболеваниях верхних дыхательных путей есть их противопоказано.
Сладости
Калорийные сладости (булочки, конфеты, шоколад) снижают активность лейкоцитов — клеток, защищающих организм от вирусов и бактерий. А мучные изделия с присыпками из сахара или какао раздражают горло, усугубляя кашель. Все эти продукты лучше заменить медом, который обладает антибактериальным эффектом и стимулирует иммунитет.
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