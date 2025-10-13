Радиохулиганы в СССР

Радиохулиганы в Советском Союзе появились на рубеже 60-х, во времена хрущевской оттепели. Пик расцвета пришелся на 1965-75 годы. Включив радиоприемник на средних волнах, в районе волны 200 метров можно было принимать множество радиостанций, транслирующих разнообразную музыку: Владимира Высоцкого и Аркадия Северного, Beatles и Deep Purple, песни собственного сочинения под аккомпанемент гитары, баяна или балалайки…
В пятидесятых годах двадцатого века, в связи с наступлением политической оттепели и общим ростом благосостояния граждан, резко усилился интерес к радио.
Вставшая ни мирные рельсы промышленность СССР производила всё больше и больше, хотя и недешёвых, но более — менее доступных аппаратов. После войны был возобновлён выпуск популярного журнала «Радио», и в эфире стали появляться коротковолновики.
Кроме того, советские коротковолновики находились под тотальным идеологическим прессом и контролем, достаточно сказать, что им до конца пятидесятых годов разрешалось проводить радиосвязи только внутри страны и со странами так называемых «народных демократий», то есть сателлитами СССР.
Пережитки этого состояния сохранялись до конца социалистической эпохи в виде непременного членства в ДОСААФ, необходимости получать отдельное разрешение на работу с иностранцами и запрет на передачу в эфир даже собственного адреса и телефона. Как результат, с середины пятидесятых годов в эфире стали появляться кустарные незарегистрированные станции, но радиохулиганами их тогда ещё не называли.
В течении марта – июня 1960 года Президиумы Верховных Советов всех союзных республик приняли указы «Об ответственности за незаконное изготовление и использование радиопередающих устройств».
Ответственность предусматривалась следующая: меры общественного воздействия или административная ответственность в виде штрафа с конфискацией аппаратуры.
Сам термин – радиохулиганство появился в СССР с 3 июля 1963, когда, следуя указаниям Пленума Верховного суда, суды низшей инстанции стали выносить приговоры за использование незаконно действующих передатчиков (НДП) по той же самой статье, по которой квалифицировалось обычное, бытовое хулиганство с применением технических средств, а именно по части второй статьи 206 УК РСФСР и по соответствующим статьям УК других союзных республик.
Критериями начала уголовного преследования нарушителя служил не просто незаконный выход в эфир, а «умышленные действия, выразившиеся в ведении по радио передач, связанных с проявлением явного неуважения к обществу, из озорства, грубо нарушающих общественный порядок, либо создающих помехи радиовещанию и служебной радиосвязи».
«Шарманка» — хулиганка
В эфир радиолюбители-нелегалы выходили с помощью самодельного устройства — «приставки», или «шарманки» (также машины, машинки, марахайки). Так на жаргоне назывался стационарный радиохулиганский передатчик, изготавливаемый кустарным способом для нелегального радиовещания и радиосвязи в верхней части CB диапазона (выше 1500 кГц). Изготовить такой простейший передатчик мог даже подросток. Благо, тогда везде открывались школьные радиокружки.
Подключалась «самоделка» к усилителю низкой частоты, как правило, к ламповому приемнику или проигрывателю. Такой аппарат обеспечивал слышимость станции в радиусе нескольких километров.
Основным занятием «шарманщиков» было «гонять музыку». Радиохулиганы 50-х крутили рок-н-ролл и буги-вуги, а также другое тлетворное влияние Запада.
Десятки голосов вызывали друг друга на связь своеобразными мантрами: «Всем свободным, здесь „Мойдодыр“ кто слышит, прием». В случае, если кто отзывался на вызов, следовал рапорт о приеме, силе сигнала в 120% с захлестом — высшая оценка силы приема, основанная на показателях индикатора настройки бытового радиоприемника.
О своих занятиях вспоминаю только с теплом. Если не касаться проблем этики при работе в эфире, связанных с матерщиной и бестактным приземлением на частоты дальних операторов, когда связь между операторами еще не завершена, полагаю, что этот опыт для целого поколения был неоценим. Ведь выходами в эфир занимались сотни и сотни молодых людей, для которых это было началом и основой для выбора профессии.
Работа в эфире была еще и средством обмена опытом, и средством общения, что крайне важно в юном возрасте. Несомненным фактом является и то, что тогда молодежь ощущала дефицит, голод в прослушивании музыки.
На катушечном магнитофоне, в котором для экономии пленки был переточен шкив для введения скорости 9 см вместо 19 см. Крутили в эфир все, от передачи «Алло, мы ищем таланты» и песен с рентгенпленок типа «Портрета работы Пабло Пикассо» до «Дип перпл», «Зеппелинов» и довольно редких «Муди блюз», «Вархорс».
Кстати, в советские времена существовала еще одна разновидность радиохулиганства. Дело в том, что квартирные радиоточки в СССР работали не круглосуточно. Этим и пользовались проводные радиохулиганы.
Эти умельцы никаких радиопередатчиков не мастерили – подключали к умолкшей сети выход усилителя и гнали свою любимую музыку. Кроме усилителя, таким меломанам достаточно было иметь магнитофон и два провода. В результате целый дом мог слушать то, что транслировал радиохулиган.
Убеленные сединой бывшие нарушители радиоэфира иногда с ностальгией вспоминают те времена.
«Радиохулиганами были почти все мальчишки в нашем дворе, — рассказывает бывший днепродзержинец, а ныне житель германского города Аугсбург Леонид Шипельский. — Из рук в руки передавалась схема простейшего средневолнового передатчика: высокочастотная катушка, вариометр — конденсатор переменной емкости, еще по паре мелких деталей — сопротивлений и конденсаторов, а также электронная лампа-пентод или триод.
Детали можно было извлечь из старого радиоприемника, выменять у других или купить все в том же магазине «Культтовары». Особо экзотическим образом добывались микрофоны.
Кто-то просто отпиливал половину телефонной трубки и использовал ее нижнюю, микрофонную часть. Кто-то — изящный пластмассовый и очень плохой микрофончик, который продавался в комплекте с любым магнитофоном. Это было в 1964-65 годах, когда только появились транзисторные приемники «Турист», «Селга», «Атмосфера».
Пик расцвета радиохулиганства пришелся на 1960-70 годы. «Свободный оператор», «Стрелочник», «Черная метка», «Соловей», «Пересмешник», «Черная кошка», «Борода» — какие только позывные не изобретали себе доморощенные ди-джеи того времени, когда это слово даже в нашем лексиконе не существовало.
Добропорядочные граждане клеймили позором радиохулиганов и требовали привлекать их по всей строгости закона.
Наказание за «хулиганство с применением технических средств» варьировалось от денежного штрафа до полутора лет лишения свободы. Чаще всего ограничивались карой «рублем». За первое правонарушение штрафовали на 10-50 рублей, чаще на 50 – сумма по тем временам немалая. За повторное – на 50-150 рублей. А что такое 150 рублей? Не у всех в те годы была такая месячная зарплата.
Пеленгаторы на базе УАЗа
Избежать наказания удавалось далеко не многим. Во-первых, «радиохулиганов» выводили на чистую воду их добропорядочные соседи – жалобы на тех, из-за кого экраны телевизоры покрывались бегающими полосками, поступали в милицию регулярно. Во-вторых, координаты радиохулиганов специальные служебные «уазики» пеленговали с необыкновенной точностью.
После зловещего звонка в дверь и фразы «Откройте, милиция!» радиохулиганам оставалось немногое – либо выбрасывать выдранную с мясом, еще раскаленную «шарманку» в окно, либо судорожно распихивать все оборудование по укромным местам. Нерасторопных хулиганов ждала полная чаша возмездия. У пойманного подпольного радиолюбителя конфисковывали всю наличную аппаратуру: «шарманку», приемники, радиолы, магнитофоны, телевизоры.
Радиопеленгатор «Сойка»
Устройство, предназначенное для определения направления на работающий источник коротковолновых передач в ближней зоне. В 1960-1970-е годы использовался для скрытного поиска месторасположения радиопередающих устройств.
Официальный орган ДОСААФ — журнал «Радио» периодически публиковал страшилки о пагубности этого явления.
Сложность получения разрешительных документов препятствовала большей части радиолюбителей иметь легальный статус коротковолновика и проводить сеансы радиосвязи на коротких волнах.
Но те, кто смог пробиться через различные препоны,имея незапятнанную биографию, получили хорошую школу и смогли себя реализовать на ниве радио спорта, добиться высоких результатов в соревнованиях и получить престижные DX дипломы.
