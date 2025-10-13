Радиохулиганы в СССР

Радиохулиганы в Советском Союзе появились на рубеже 60-х, во времена хрущевской оттепели. Пик расцвета пришелся на 1965-75 годы. Включив радиоприемник на средних волнах, в районе волны 200 метров можно было принимать множество радиостанций, транслирующих разнообразную музыку: Владимира Высоцкого и Аркадия Северного, Beatles и Deep Purple, песни собственного сочинения под аккомпанемент гитары, баяна или балалайки…









В пятидесятых годах двадцатого века, в связи с наступлением политической оттепели и общим ростом благосостояния граждан, резко усилился интерес к радио.



Вставшая ни мирные рельсы промышленность СССР производила всё больше и больше, хотя и недешёвых, но более — менее доступных аппаратов. После войны был возобновлён выпуск популярного журнала «Радио», и в эфире стали появляться коротковолновики.

«Шарманка» — хулиганка

Пеленгаторы на базе УАЗа

Радиопеленгатор «Сойка»