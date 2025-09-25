Почему иметь знаменитых родственников не всегда круто

Многие думают, что быть родственником знаменитости – это классно. Что ж, возможно, но, как показывают эти житейские истории, не всегда. Фрэнсис Бин Кобейн, дочь Курта Кобейна, не любит музыку рок-группы «Нирвана» (или любой гранж) и вообще не воспринимает культуру 90-х годов, объясняя это тем, что «сыта этим по горло».

Когда Эминем впервые достиг большого успеха, его мать Дебби Мэтерс также стала знаменитой. Поклонники ее сына были вежливы с ней, надеясь с ее помощью добыть автограф известного рэпера. По мере того как рэпер продолжал пренебрежительно отзываться о ней в своих песнях, ее слава обернулась против нее. Фаны Эминема перестали быть учтивыми и выкрикивали оскорбления ей вдогонку всякий раз, когда замечали ее на улице.Патриции Ли удалось восстановить связь с Опрой Уинфри, ее давно потерянной сводной сестрой, благодаря тому, что Опра стала известным медиа-магнатом. Однажды Ли смотрела интервью с матерью Опры и поняла, что информация о рожденных ею детях совпадает с тем, что записано в ее свидетельстве о рождении. Три года спустя она воссоединилась с Опрой . Несмотря на то, что большинство читателей таблоидов знали об этом, Пэрис Джексон (дочь Майкла Джексона) не знала, кто ее мама, пока ей не исполнилось 10 лет. Пэрис узнала больше о своей матери, Дебби Роу, из интернета после смерти Джексона. Ей было 13, когда они вновь обрели друг друга.Брэндон Ли рассказывал, что в школе ему, как сыну Брюса Ли, постоянно приходилось давать отпор задирам, которые вынуждали его ввязываться в драки. Брэндон одолел их всех. Быть членом королевской семьи это круто… Пока вы не поймете, что это означает сталкиваться с невероятным давлением и бояться не оправдать ожидания. Принцесса Маргарет, сестра британской королевы Елизаветы, однажды призналась, что ей постоянно снились кошмары, в которых она разочаровывала свою сестру, и она не могла уснуть, пока не слышала ее голос.Люси Де Вито, дочь Дэнни Де Вито и Реи Перлман, не разглашала свою фамилию на первых свиданиях.Джулиан Леннон собирает предметы и вещи, связанные с его знаменитым отцом, на деньги, доставшиеся ему в наследство от экс-Битла. Его отец, икона рок музыки Джон Леннон, был для него плохим родителем. Как-то он публично заявил, что рождение Джулиана было ошибкой и «всему виной была бутылка виски, выпитая в субботу вечером». Джулиан не был включен в завещание отца и ему пришлось подавать в суд, чтобы получить право на свою долю наследства. В итоге ему удалось отсудить лишь 20 миллионов фунтов стерлингов. «Ирония в том, что я использую его деньги, чтобы выкупить его вещи.» Зельда Уильямс, дочь знаменитого комедийного актера Робина Уильямса, подверглась преследованиям и издевательствам в Twitter после самоубийства своего отца в 2014 году. Ей присылали циничные комментарии и оскорбительные изображения и даже обвинили ее в его смерти.Купер Хефнер, сын основателя журнала Playboy Хью Хефнера, жил беспечной жизнью, о которой мечтает любой подросток, в роскошном особняке своего отца. Большой портрет обнаженной Кимберли Конрад, лучшей подружки 1989 года по версии журнала Playboy и по совместительству мамы Купера, висел в библиотеке особняка, мимо которого Купер проходил почти каждый день. Как сдержанно заявила сама Конрад: «Это было довольно странно.»