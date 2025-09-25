С нами не соску...
Почему иметь знаменитых родственников не всегда круто

Многие думают, что быть родственником знаменитости – это классно. Что ж, возможно, но, как показывают эти житейские истории, не всегда. Фрэнсис Бин Кобейн, дочь Курта Кобейна, не любит музыку рок-группы «Нирвана» (или любой гранж) и вообще не воспринимает культуру 90-х годов, объясняя это тем, что «сыта этим по горло».

Почему иметь знаменитых родственников не всегда круто

Когда Эминем впервые достиг большого успеха, его мать Дебби Мэтерс также стала знаменитой. Поклонники ее сына были вежливы с ней, надеясь с ее помощью добыть автограф известного рэпера. По мере того как рэпер продолжал пренебрежительно отзываться о ней в своих песнях, ее слава обернулась против нее. Фаны Эминема перестали быть учтивыми и выкрикивали оскорбления ей вдогонку всякий раз, когда замечали ее на улице.

Почему иметь знаменитых родственников не всегда круто

Патриции Ли удалось восстановить связь с Опрой Уинфри, ее давно потерянной сводной сестрой, благодаря тому, что Опра стала известным медиа-магнатом. Однажды Ли смотрела интервью с матерью Опры и поняла, что информация о рожденных ею детях совпадает с тем, что записано в ее свидетельстве о рождении. Три года спустя она воссоединилась с Опрой. Почему иметь знаменитых родственников не всегда круто

Несмотря на то, что большинство читателей таблоидов знали об этом, Пэрис Джексон (дочь Майкла Джексона) не знала, кто ее мама, пока ей не исполнилось 10 лет. Пэрис узнала больше о своей матери, Дебби Роу, из интернета после смерти Джексона. Ей было 13, когда они вновь обрели друг друга.

Почему иметь знаменитых родственников не всегда круто

Брэндон Ли рассказывал, что в школе ему, как сыну Брюса Ли, постоянно приходилось давать отпор задирам, которые вынуждали его ввязываться в драки. Брэндон одолел их всех.
Почему иметь знаменитых родственников не всегда круто Быть членом королевской семьи это круто… Пока вы не поймете, что это означает сталкиваться с невероятным давлением и бояться не оправдать ожидания. Принцесса Маргарет, сестра британской королевы Елизаветы, однажды призналась, что ей постоянно снились кошмары, в которых она разочаровывала свою сестру, и она не могла уснуть, пока не слышала ее голос.

Почему иметь знаменитых родственников не всегда круто

Люси Де Вито, дочь Дэнни Де Вито и Реи Перлман, не разглашала свою фамилию на первых свиданиях.

Почему иметь знаменитых родственников не всегда круто

Джулиан Леннон собирает предметы и вещи, связанные с его знаменитым отцом, на деньги, доставшиеся ему в наследство от экс-Битла. Его отец, икона рок музыки Джон Леннон, был для него плохим родителем. Как-то он публично заявил, что рождение Джулиана было ошибкой и «всему виной была бутылка виски, выпитая в субботу вечером». Джулиан не был включен в завещание отца и ему пришлось подавать в суд, чтобы получить право на свою долю наследства. В итоге ему удалось отсудить лишь 20 миллионов фунтов стерлингов. «Ирония в том, что я использую его деньги, чтобы выкупить его вещи.» Почему иметь знаменитых родственников не всегда круто Зельда Уильямс, дочь знаменитого комедийного актера Робина Уильямса, подверглась преследованиям и издевательствам в Twitter после самоубийства своего отца в 2014 году. Ей присылали циничные комментарии и оскорбительные изображения и даже обвинили ее в его смерти.

Почему иметь знаменитых родственников не всегда круто

Купер Хефнер, сын основателя журнала Playboy Хью Хефнера, жил беспечной жизнью, о которой мечтает любой подросток, в роскошном особняке своего отца. Большой портрет обнаженной Кимберли Конрад, лучшей подружки 1989 года по версии журнала Playboy и по совместительству мамы Купера, висел в библиотеке особняка, мимо которого Купер проходил почти каждый день. Как сдержанно заявила сама Конрад: «Это было довольно странно.» Почему иметь знаменитых родственников не всегда круто

