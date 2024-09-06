Шокирующая реальность: жизнь лошадей и верблюдов в Египте

Лошади пирамид. Фото: Wiebke Haas.
Когда благотворительные организации собирают средства для помощи страдающим в бедных странах, они всегда апеллируют о несчастных детях и женщинах. Однако в проблемных регионах есть также те, о ком некому позаботиться. Так, группа энтузиастов однажды столкнулась с проблемой жуткого состояния домашних животных в Египте.
Карим - имя одной из первых лошадей, спасенных организацией. Позже это имя стало именем всего проекта. Фото: Wiebke Haas.
Организация помогает вылечить больных крупных домашних животных. Фото: Wiebke Haas.
В Коране так написано о сотворении лошади: "Я создал тебя верховым и сделал тебя арабским, и возвеличил тебя над всеми другими животными, созданными Мной." Однако в реальности жизнь лошадей в арабском мире далеко не всегда так величественна. Девушка-фотограф из Германии Вибке Хаас (Wiebke Haas) отправилась в Египет, чтобы запечатлеть жизнь животных, которые находятся в одном из самых посещаемых мест страны - в Каире и Гизе, недалеко от известных пирамид. Ее проект получил название "Лошади пирамид" (Pyramid horse).
Энтузиасты также проводят просветительную работу среди владельцев лошадей и верблюдов. Фото: Wiebke Haas.
Некоторым лошадям приходится работать по 20 часов в день. Фото: Wiebke Haas.
В Египте Вибке присоединилась к небольшой группе людей, большей частью из Великобритании, которые прибыли в Каир специально, чтобы помогать крупным животным, таким как лошади, мулы, ослы и верблюды. Эти животные здесь часто использовались в туристических целях, однако из-за сильного спада туристической деятельности после 2011 года многие из этих животных остались не у дел.
У владельцев лошадей не всегда есть деньги на услуги ветеринара. Фото: Wiebke Haas.
Жуткая рана у верблюда. Фото: Wiebke Haas.
Организация носит название Prince Fluffy Kareem, они располагают несколькими ветклиниками, в которых бесплатно оказывают услуги несчастным животным. Некоторых лошадей или верблюдов нужно вылечить от болей в животе, других от малярии, многие животные страдают от повреждения копыт или мозолей от самодельных седел. В Каире также распространены инфекционные заболевания, а также заражение различными паразитами. Работы тут явно хватает. И речь идет не только о брошенных животных, здесь немало питомцев, у которых все еще есть хозяева, но им либо не хватает средств, чтобы должным образом заботиться о своих лошадях, либо они просто не знают как это делать.
Многие владельцы лошадей думают, что их животным нужно столько же травы и сена, сколько овцам или козам. Фото: Wiebke Haas.
Большинство лошадей в Каире сильно истощены. Фото: Wiebke Haas.
Иногда местные жители приводят настолько болезненных животных, что те едва могут самостоятельно передвигаться. Тогда Prince Fluffy Kareem оставляют такое животное у себя, чтобы предоставить такому бедняге все необходимое в течение нескольких дней на базе ветклиники. В Каире большая плотность населения, и верблюды и лошади редко когда имеют возможность просто гулять сами по себе - они либо работают, либо стоят на привязи. И потому, возможность пребывания в ветклиники иногда является значительным облегчением, как самому животному, так и хозяину, которому большое животное только в тягость.
Некоторых животных, увы, не удается уже спасти. Фото: Wiebke Haas.
Животные в Каире страдают не из-за того, что люди злые, а из-за общей бедности и отсутствия просвещения. Фото: Wiebke Haas.
Я хочу показать как выглядит жизнь в Гизе и позволить зрителю самому сделать выводы. Фото: Wiebke Haas.
Это не история о плохих и хороших людях, это история о нашем мире. Фото: Wiebke Haas.
Проблемы необходимо решать, а не обсуждать, как плохо, что они существуют. Фото: Wiebke Haas.
Лошадь с ранами от самодельного седла. Фото: Wiebke Haas.
В Каире не хватает свежей травы для крупных животных. Фото: Wiebke Haas.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии