Шокирующая реальность: жизнь лошадей и верблюдов в Египте

Лошади пирамид. Фото: Wiebke Haas.

Карим - имя одной из первых лошадей, спасенных организацией. Позже это имя стало именем всего проекта. Фото: Wiebke Haas.

Организация помогает вылечить больных крупных домашних животных. Фото: Wiebke Haas.

Энтузиасты также проводят просветительную работу среди владельцев лошадей и верблюдов. Фото: Wiebke Haas.

Некоторым лошадям приходится работать по 20 часов в день. Фото: Wiebke Haas.

У владельцев лошадей не всегда есть деньги на услуги ветеринара. Фото: Wiebke Haas.

Жуткая рана у верблюда. Фото: Wiebke Haas.

Многие владельцы лошадей думают, что их животным нужно столько же травы и сена, сколько овцам или козам. Фото: Wiebke Haas.

Большинство лошадей в Каире сильно истощены. Фото: Wiebke Haas.

Некоторых животных, увы, не удается уже спасти. Фото: Wiebke Haas.

Животные в Каире страдают не из-за того, что люди злые, а из-за общей бедности и отсутствия просвещения. Фото: Wiebke Haas.

Я хочу показать как выглядит жизнь в Гизе и позволить зрителю самому сделать выводы. Фото: Wiebke Haas.

Это не история о плохих и хороших людях, это история о нашем мире. Фото: Wiebke Haas.

Проблемы необходимо решать, а не обсуждать, как плохо, что они существуют. Фото: Wiebke Haas.

Лошадь с ранами от самодельного седла. Фото: Wiebke Haas.

В Каире не хватает свежей травы для крупных животных. Фото: Wiebke Haas .