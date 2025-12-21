С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Как превратить балкон в уютное пространство для отдыха

Балкон не обязательно должен быть местом для хранения вещей, которыми вы не пользуетесь в данный момент. Рассказываем, как организовать стильное и уютное пространство.

Как превратить балкон в уютное пространство для отдыха

Балкон часто становится жертвой «хлама для всего»: сезонная одежда, коробки от техники, забытые цветочные горшки. Но что, если вместо складского помещения превратить его в самый уютный уголок в квартире?

Неважно, отапливаемое ли это пространство или открытая площадка, из него можно создать место, куда вы будете сбегать с чашкой кофе или любимой книгой.

Уют начинается с базового

Сначала избавьтесь от всего лишнего. Представьте, что это чистый холст, на котором вы создадите свой уголок, который вас вдохновляет. Обязательно проверьте состояние пола и стен: возможно, понадобится немного освежить краску или постелить удобное покрытие, чтобы ходить босиком было приятно.
На застекленных балконах можно постелить мягкий коврик, который добавит уюта. А для открытых пространств выбирайте покрытия, устойчивые к осадкам – плитку или террасную доску.

Мебель

Как превратить балкон в уютное пространство для отдыха

Здесь действуют два ключевых принципа: функциональность и размеры. Для маленьких балконов идеально подойдут складные столы и стулья. Если место позволяет, поставьте уютное кресло или даже небольшой диванчик. Не забудьте про текстиль – подушки и пледы не только украсят пространство, но и сделают его максимально комфортным.
Хотите чего-то оригинального? Используйте деревянные поддоны: они легко превращаются в стильный лофт-диван. Добавьте пару мягких подушек – и готово!

Освещение для атмосферы

Правильный свет делает половину работы. Светодиодные гирлянды, фонарики на батарейках или даже свечи создадут уютный и расслабляющий антураж.
Для застекленных балконов подойдут небольшие настольные лампы с теплым светом.

Зеленый уголок

Как превратить балкон в уютное пространство для отдыха

Балкон без растений – как кофе без молока: вроде ничего, но чего-то не хватает. Выберите неприхотливые цветы: суккуленты, папоротники или герань. Если балкон солнечный, можно добавить ящик с зеленью: базилик, мята, тимьян.

На открытых балконах лучше использовать уличные кашпо, которые выдержат любые погодные условия. А если места мало, установите полки или подвесные горшки.

Зона для всех сезонов

Холодное время года – не повод оставлять балкон заброшенным. Купите небольшой электрообогреватель или пушистый коврик, который добавит тепла. На застекленных балконах можно организовать мини-бар с горячими напитками: поставьте маленький термос, кружки и баночки с чаем или какао.
Летом замените теплые пледы на легкие ткани и дополните пространство переносным вентилятором.

Декор и детали

Как превратить балкон в уютное пространство для отдыха

Зеркала сделают даже самый маленький балкон визуально больше. Книги в аккуратных стопках создадут атмосферу уединения. А для романтического настроения добавьте несколько уютных декоративных подушек с необычными узорами.
Ссылка на первоисточник
наверх