«Парень-рапунцель»: Бразильский актер, шевелюре которого завидуют девушки

Криштиану Бага из Бразилии начал отращивать свои волосы семь лет назад без особой на то причины. «Мне просто нравятся длинные волосы и у женщин, и у мужчин, мне кажется, есть в этом что-то привлекательное». И это простое решение внезапно выявило огромную дыру в толерантности окружающих.
Криштиану Брага в 2012 году, когда он решил отращивать волосы.
Когда Криштиану Брага (Cristiano Braga) решил, что больше не будет стричь свои волосы, ему было 21 и он еще учился в университете на факультете актерского мастерства. Несмотря на творческое окружение, негатива, связанным с его решением, хватало. «Люди называли меня девушкой, говорили, что у меня метла на голове, что я пугало и что мне надо срочно подстричься. Мне говорили, что я урод и чудик», — вспоминает парень.
Криштиану отращивает свои волосы последние 7 лет.
Криштиану признается, что слушать такое неприятно, однако пойти на поводу у общественного мнения значило бы, что его собственные решения ничего не значат, и потому он продолжал отращивать свою шевелюру. Бразилец утверждает, что никаких особенных секретов у него нет — он тратит на мытье волос от силы пять минут, а потом наносит на них то масло, которое у него есть — авокадо, ромашка, мята, розмарин, алоэ века или овощное. «Я помню, кто-то спросил, не парик ли это у меня, а то волосы как-то подозрительно сияют и блестят», — говорит Криштиану.
Парень признается, что за последние годы наслышался много критики в свой адрес из-за своего решения отращивать волосы.
Несмотря на то, что сам Криштиану не может четко отрефлексировать причину своего желания отращивать волосы, его бабушка индейского происхождения свято уверена, что это в нем говорят его предки-индейцы. «У бабушки были волосы до пяток. Мне кажется, для нее это что-то такое связанное с традициями ее народа».
Сейчас Криштиану Брага 28 лет.
Тем временем даже сейчас, когда Криштиану уже 28 лет, его продолжают останавливать на улице с вопросами, он замечает, как на него указывают пальцами и как тайком фотографируют его волосы. «Когда-то ко мне подошла группа глухих людей, которые жестами показали, не являюсь ли я какой-либо рок-звездой. И несмотря на то, что я сказал, что нет, нигде не играю, они все равно сфотографировали меня».
Длина волос Криштиану сейчас составляет около 65 сантиментов
Криштиану признается, что за эти семь лет самым частым обвинением со стороны девушек было то, что «это нечестно, чтобы у парня были волосы лучше, чем у девушек». А со стороны парней до сих пор нередко звучат обвинения, что он отращивает волосы «нарочно, чтобы возбуждать женщин». «В это, наверное, трудно поверить, но на самом деле я очень смущаюсь от такого внимания и я бы предпочел, чтобы к длинным волосам у мужчин относились нормально и обыденно».
Самым частым обвинением со стороны девушек было то, что «это нечестно, чтобы у парня были волосы лучше, чем у девушек».
«Наше общество довольно консервативно, многим кажется странным, что мужчина отращивает волосы. А мне кажется это классным, и особенно что уже несколько парней признались, что, глядя на меня, также решились на это. Мой совет таким парням: запаситесь терпением. Волосы растут медленно, и всегда найдутся люди со своей критикой. Не позволяйте им демотивировать себя. Делайте то, что считаете правильным: это ваши волосы, это ваша жизнь, живите ее так, как считаете правильным и будьте счастливы».
Криштиану в детстве.
Криштиану признается, что для будущих ролей, возможно, ему когда-нибудь и придется подстричь свою шевелюру.
Криштиану Брага.
Парень-рапунцель из Бразилии.
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