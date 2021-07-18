«Парень-рапунцель»: Бразильский актер, шевелюре которого завидуют девушки

Криштиану Брага в 2012 году, когда он решил отращивать волосы.

Криштиану отращивает свои волосы последние 7 лет.

Парень признается, что за последние годы наслышался много критики в свой адрес из-за своего решения отращивать волосы.

Сейчас Криштиану Брага 28 лет.

Длина волос Криштиану сейчас составляет около 65 сантиментов

Самым частым обвинением со стороны девушек было то, что «это нечестно, чтобы у парня были волосы лучше, чем у девушек».

Криштиану в детстве.

Криштиану признается, что для будущих ролей, возможно, ему когда-нибудь и придется подстричь свою шевелюру .

Криштиану Брага.

Парень-рапунцель из Бразилии.