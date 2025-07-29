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23 громких предсказания, которые с треском провалились

К счастью (реже — к сожалению) для нас, далеко не все «стопроцентные» прогнозы даже самых авторитетных экспертов оказываются верны. Вот несколько ярких примеров:

«Кто захочет слушать в кино разговаривающих актёров?» — сказал в своё время основатель кинокомпании Warner Brothers Гарри Уорнер.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«К июню всё это закончится», — писал журнал Variety Magazine о будущем рок-н-ролла в 1955 году.



23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Очень скоро выяснится, что рентген — это просто розыгрыш», — уверял в 1883 году президент Лондонского королевского общества лорд Келвин.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Ракета никогда не сможет вырваться из земной атмосферы», — полагали в 1936 году в New York Times.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Брюшная полость, грудь и мозг навсегда останутся закрытыми для вмешательства человеческих хирургов», — говорил выдающийся британский хирург сэр Джон Эрик Эриксен в 1870-х годах.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Никто никогда не сможет построить самолёт бо́льших размеров», — говорил инженер компании Боинг вскоре после появления двухмоторного самолёта, способного поднять только 10 человек.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Нет ни малейшей надежды на то, что ядерная энергия когда-нибудь станет доступной. Это означало бы, что атом можно расколоть по желанию человека», — это тот самый редкий случай, когда Альберт Эйнштейн ошибался. Он сказал это в 1932 году.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Любой, мало-мальски разбирающийся в предмете, поймёт, что это неизбежный провал», — сказал в своё время президент Технологического института Стивенса Генри Мортон о лампочке Эдисона.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Лошадь будет всегда, а автомобиль — это просто забава, временное увлечение», — такими словами в 1903 году президент банка Michigan Savings Bank пытался убедить юристов — советников Генри Форда не вкладывать деньги в компанию Ford Motor Company.


23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Телевидение долго не проживёт. Людям скоро надоест каждый вечер смотреть в фанерную коробку», — говорил кинопродюсер Даррил Занук в 1946 году.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Железнодорожные поездки на высокой скорости невозможны, поскольку в этом случае пассажиры не смогут дышать и умрут от асфиксии», — заключил в 1823 году профессор естественных наук и астрономии доктор Дионисиус Ларднер.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Человеку нет и не будет никакой нужды держать компьютер в своём доме», — заявил основатель и глава компании Digital Equipment Corporation Кен Олсон, обращаясь с речью к Всемирному обществу будущего в 1977 году.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Потенциальный мировой рынок копировальных машин — это максимум 5000 штук», — заявили в IBM будущим основателям Xerox, полагая, что потребителей фотокопировальных устройств недостаточно много для массового производства.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Детей больше не интересуют истории о волшебниках и ведьмах», — услышала Джоан Роулинг от первого издателя, к которому обратилась в надежде опубликовать своего «Гарри Поттера».

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Если чрезмерное пристрастие к курению и играет роль в развитии рака лёгких, то очень незначительную», — сказал У.К.Хьюпер из американского Национального института рака в 1954 году.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Нет, это сделает войны невозможными», ответил изобретатель пулемёта Хирам Максим, когда его спросили, как его изобретение изменит войны — станут ли они от этого более страшными или, наоборот, менее страшными?

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Беспроводная музыкальная шкатулка не имеет никакой коммерческой ценности. Кто захочет платить за сообщение, отправленное неизвестно кому?», — говорили о радио партнёры Дэвида Сарнова в 1921 году.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

«Астрономия приблизилась к лимиту знаний, которых она может достичь», — сказал американо-канадский астроном Симон Ньюком. Он был убеждён, что мы узнали об астрономии всё, что могли, ещё в 1888 году.

23 громких предсказания, которые с треском провалились

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