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Феноменальные идеи для творческого использования старых ковров

Если раньше ковры были практически в каждом доме, а иногда не только на полу, но и на стенах, то сегодня этот элемент декора очень часто обходят стороной.
В интерьерах современных квартир не часто можно увидеть ковровые покрытия. И если до сих пор старый ковер хранится в вашем доме и занимает место, не спешите его выкидывать! Вопреки мнению многих, старые ковры — это не хлам, которому не место в доме, это отличный материал для творчества, используя который можно создать новые стильные вещи для оформления интерьера. Убедитесь сами.

Превратите старые коврики в уникальные летние клатчи
Феноменальные идеи для творческого использования старых ковров
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Феноменальные идеи для творческого использования старых ковров
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Феноменальные идеи для творческого использования старых ковров
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Феноменальные идеи для творческого использования старых ковров
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Феноменальные идеи для творческого использования старых ковров
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Феноменальные идеи для творческого использования старых ковров
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Феноменальные идеи для творческого использования старых ковров
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Феноменальные идеи для творческого использования старых ковров
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Феноменальные идеи для творческого использования старых ковров
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Феноменальные идеи для творческого использования старых ковров

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