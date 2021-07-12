Феноменальные идеи для творческого использования старых ковров

Если раньше ковры были практически в каждом доме, а иногда не только на полу, но и на стенах, то сегодня этот элемент декора очень часто обходят стороной.

В интерьерах современных квартир не часто можно увидеть ковровые покрытия. И если до сих пор старый ковер хранится в вашем доме и занимает место, не спешите его выкидывать! Вопреки мнению многих, старые ковры — это не хлам, которому не место в доме, это отличный материал для творчества, используя который можно создать новые стильные вещи для оформления интерьера. Убедитесь сами.



Превратите старые коврики в уникальные летние клатчи



Коврик-лабиринт по достоинству оценят дети



Уникальная обивка для подушки



Пушистый коврик можно превратить в мягкие стельки для тапочек



Новый коврик из старых, а почему бы и нет?



Необычно смотрится изголовье из плетеного коврика



Оригинальные подставки под горячее или холодное



Один ковер можно использовать для обивки нескольких стульев, чтобы получить симпатичный комплект



Порадуйте своего питомца новой игрушкой



Немного творчества и старый коврик превратиться в стильный гобелен



Еще одна отличная идея по переделке старого ковра



Используйте обрезки от старых ковриков, чтобы получить мягкую уютную дорожку

