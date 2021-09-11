«Семерка» наиболее известных и грандиозных кораблей, ушедших на морское дно

1. Мэри Роуз

То, что удалось поднять со дна. |Фото: imeche.org.

2. Донья Пас

Двойное столкновение. |Фото: fototelegraf.ru.

3. Аризона

Сейчас на месте корабля мемориал. |Фото: comp-pro.ru.

4. Республика

Корабль лежит на дне до сих пор. |Фото: yandex.com.tr.

5. Лузитания

Ужасная катастрофа. |Фото: ucrazy.ru.

6. Бисмарк

На него была объявлена настоящая охота. |Фото: forocoches.com.

7. Андреа Дориа

Пассажиров удалось спасти. |Фото: divo-ra.blogspot.com.

И конечно же: Титаник

Трагическая судьба. ¦Фото: yandex.ua.