«Семерка» наиболее известных и грандиозных кораблей, ушедших на морское дно

С незапамятных времен люди с огромным трепетом и почтением относились к морю, ведь отправляясь через него на корабле, они рисковали не вернуться из такого путешествия. Море не просто так считали беспощадным, и количество кораблей оставшихся лежать на его две – ярчайшее подтверждение того, что стихию не следует недооценивать.
1. Мэри Роуз
То, что удалось поднять со дна. |Фото: imeche.org.
Английское трехпалубное судно с 500-летней историей. Корабль затонул весьма иронично. Он перевернулся из-за перегруза боеприпасами во время сильного порыва ветра. Прекрасный пример того, почему нужно всегда соблюдать предписанные инструкции. Из 400 членов экипажа спаслось только 35 человек. Точное местоположение Мэри Роуз установили в 1970 году. Затонуло судно в 1545.
2. Донья Пас
Двойное столкновение. |Фото: fototelegraf.ru.
Участник двойного кораблекрушения, в результате которого погибло 4386 человек. Судно Донья Пас столкнулось с танкером «Вектор» и затонуло за считанные минуты. Из-за большого числа погибших данный корабль иногда именуют «азиатский Титаник».
3. Аризона
Сейчас на месте корабля мемориал. |Фото: comp-pro.ru.
Американский линкор «Аризона» был потоплен японцами во время атаки на Перл-Харбор. В судно угодило 4 мощные авиабомбы, которые пробили все палубы и угодили в отсеки с боеприпасами. В тот момент на борту находилось 1400 моряков. Из них в ходе атаки погибло 1177 матросов. Кстати, гибель «Аризоны» хорошо показана в фильме Майкла Бэя «Перл-Харбор».
4. Республика
Корабль лежит на дне до сих пор. |Фото: yandex.com.tr.
Американский корабль, который прошел всю Гражданскую войну в США, а затем утонул во время урагана 1865 года. Один из немногих случаев масштабного кораблекрушения, когда спасти удалось почти весь экипаж. В 2003 году место с затонувшим кораблем было найдено. В ходе экспедиции удалось достать со дна 51 000 монет ценой в 180 млн долларов.
5. Лузитания
Ужасная катастрофа. |Фото: ucrazy.ru.
Пассажирский турбоход Великобритании, который был торпедирован и потоплен немецкой подводной лодкой во время Первой мировой войны в 1915 году. Судно затонуло всего за 18 минут. В результате беспрецедентной атаки на гражданский корабль погибло 1198 человек из 1960 находившихся на борту.
6. Бисмарк
На него была объявлена настоящая охота. |Фото: forocoches.com.
Немецкий линейный корабль «Бисмарк» был шедевром кораблестроения и легендой начала Второй мировой войны. В 1941 году судно потопило британский флагман «Худ». После этого за линкором началась трехсуточная охота. В итоге британским кораблям удалось загнать «Бисмарк» в ловушку и потопить попаданием трех торпед. С корабля спаслось всего несколько матросов.
7. Андреа Дориа
Пассажиров удалось спасти. |Фото: divo-ra.blogspot.com.
Построенное в 1951 году пассажирское судно «Андреа Дориа» уже в 1956 году затонуло в результате инцидента. Лайнер заплыл в густой туман и не смог там разминуться с грузовым кораблем «Стокгольм». Интересно, что грузовой корабль смог удержаться на плаву. Большую часть пассажиров «Андреа Дориа» удалось спасти.
И конечно же: Титаник
Трагическая судьба. ¦Фото: yandex.ua.
Лайнер, который не нуждается в представлениях во многом благодаря одноименному художественному фильму. Романтичная и печальная история корабля, который должен был быть «непотопляемым» по заверениям создателей. Жестокая судьба распорядилась иначе, направив на «Титаник» айсберг, который стал причиной гибели большей части пассажиров и членов экипажа. Из 2208 человек спаслось только 704.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии