3 необычных способа применения кофейной гущи

Bот это да! У любителей натурального кофе остается немалое количество кофейной гущи, которое большинство отправляет прямиком в мусорное ведро. А зря! Она еще может вам пригодиться.







ПРИМЕНЕНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕ

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

РАБОТА В САДУ

Испитой кофе мягко очистит грязь с поверхности кастрюль и сковородок.Молотый кофе – прекрасный абсорбент.Поставьте открытый контейнер с кофейной гущей в холодильник или рассыпьте ее на дно мусорного ведра – кофе впитает все неприятные запахи.С помощью кофейной гущи можно мягко очистить духовку или поверхность рабочего стола от присохших или пригоревших частиц пищи.Используйте смесь из кофейной гущи и оливкового масла, добавленные в соотношение 1:1, чтобы убрать царапины с мебели. Нанесите средство на повреждённую поверхность, вотрите ее мягкой тряпочкой и уберите излишки.Запах кофе привлекает насекомых. Если в вашем доме завелись тараканы, попробуйте бороться с ними с помощью ловушки. Наполните стеклянную банку кофейной гущей примерно на треть и обклейте внутреннюю поверхность горлышка двусторонним скотчем.Используйте кофейную гущу в качестве скраба для рук. Кофе освежит кожу и удалит запах чеснок или лука после приготовления пищи.Смешайте кофейную гущу с кокосовым маслом и используйте получившийся состав в качестве отшелущивающего средства для тела.Испитой кофе поможет удалить плохо смываемые остатки лака и геля для волос. Мягко вотрите гущу во влажные корни, а затем промойте волосы шампунем.Кофе используют для отпугивания муравьев. Рассыпьте кофейную гущу вокруг муравейника или в тех местах, откуда вы хотите вывести насекомых.Не сомневайтесь – они в тот же день поменяют место жительства.Кофейная гуща – прекрасное удобрение для растений, предпочитающих кислую почву: азалий, камелий, роз, рододендронов, гортензий и т.д. Смешайте остатки кофе с соломой или измельченной ветошью и распределите вокруг цветочных кустов.Используйте смесь из кофейной гущи и апельсиновой цедры, чтобы отпугнуть котов, повадившихся ходить на клумбы в туалет.