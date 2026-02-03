С нами не соску...
3 необычных способа применения кофейной гущи

Bот это да! У любителей натурального кофе остается немалое количество кофейной гущи, которое большинство отправляет прямиком в мусорное ведро. А зря! Она еще может вам пригодиться.

3 необычных способа применения кофейной гущи

ПРИМЕНЕНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕ

Испитой кофе мягко очистит грязь с поверхности кастрюль и сковородок.

Молотый кофе – прекрасный абсорбент.
Поставьте открытый контейнер с кофейной гущей в холодильник или рассыпьте ее на дно мусорного ведра – кофе впитает все неприятные запахи.
С помощью кофейной гущи можно мягко очистить духовку или поверхность рабочего стола от присохших или пригоревших частиц пищи.

3 необычных способа применения кофейной гущи

Используйте смесь из кофейной гущи и оливкового масла, добавленные в соотношение 1:1, чтобы убрать царапины с мебели. Нанесите средство на повреждённую поверхность, вотрите ее мягкой тряпочкой и уберите излишки.

Запах кофе привлекает насекомых. Если в вашем доме завелись тараканы, попробуйте бороться с ними с помощью ловушки. Наполните стеклянную банку кофейной гущей примерно на треть и обклейте внутреннюю поверхность горлышка двусторонним скотчем.

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

3 необычных способа применения кофейной гущи

Используйте кофейную гущу в качестве скраба для рук. Кофе освежит кожу и удалит запах чеснок или лука после приготовления пищи.
Смешайте кофейную гущу с кокосовым маслом и используйте получившийся состав в качестве отшелущивающего средства для тела.
Испитой кофе поможет удалить плохо смываемые остатки лака и геля для волос. Мягко вотрите гущу во влажные корни, а затем промойте волосы шампунем.

РАБОТА В САДУ

Кофе используют для отпугивания муравьев. Рассыпьте кофейную гущу вокруг муравейника или в тех местах, откуда вы хотите вывести насекомых.
Не сомневайтесь – они в тот же день поменяют место жительства.

3 необычных способа применения кофейной гущи
Кофейная гуща – прекрасное удобрение для растений, предпочитающих кислую почву: азалий, камелий, роз, рододендронов, гортензий и т.д. Смешайте остатки кофе с соломой или измельченной ветошью и распределите вокруг цветочных кустов.
Используйте смесь из кофейной гущи и апельсиновой цедры, чтобы отпугнуть котов, повадившихся ходить на клумбы в туалет.
