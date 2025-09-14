Какими были проживание и соседство в советской коммуналке

Жильцам коммунальных квартир приходилось приспосабливаться к ее негласным законам/Фото:novosti-n.org
В СССР людей заселение в «коммуналку» подразумевало временную меру по улучшению жилищных условий. Хотя такие квартиры появились еще в дореволюционную эпоху, однако именно в Советском Союзе их стало гораздо больше.
Первыми в коммунальные квартиры заселились мелкие капиталисты, а уже к середине 20 века в них жило самое разношерстное общество/Фото:superrielt.ru
Самыми первыми поселенцами коммуналок стала та часть капиталистов, частная недвижимость которых стала общественной. Прошло время, и в коммунальное жилье смогли заселяться люди с низким материальным достатком, не имеющие возможности купить себе отдельную жилую площадь. Не прочь были заселиться в коммуналке и те, кому просто не хотелось покупать себе квартиру или дом. Они готовы были довольствоваться условиями коммунального быта. К 50-м годам 20 столетия коммуналки заселяли жильцы различных социальных статусов. Всем им приходилось соблюдать уклад быта, включающий в себя ряд правил.
Своя и «ничейная» площадь
За ничейной территорией никто не следил и не ухаживал, а ремонт и вовсе не проводился/Фото:kulturologia.ru
В коммунальных квартирах у каждого жильца имелась собственная территория – их жилые комнаты. Однако были и общие помещения, и здесь никто не был главным, поскольку у всех обитателей были равные права на пребывание в них.
Однако именно по этой причине жильцы относились безразлично к соблюдению чистоты и опрятности в комнатах общего пользования. Общая территория в коммуналках производила ужасное впечатление. Если в этих помещениях выходил из строя прибор или ломалась мебель, жильцы сторонились проявлять инициативу в решении возникшей проблемы. В результате сломанная вещь оставалась в таком состоянии порой несколько лет. О косметическом или капитальном ремонте в общих комнатах речи вообще не шло.
Не было на «ничейной» территории не только чистоты, но и элементарного порядка. Каждый старался использовать ее как склад. Коридоры в коммуналках были буквально захламлены личными вещами жильцов. В нежилых помещениях сушили на веревках выстиранное белье, размещали велосипеды. Если вся страна испытывала дефицит товаров в магазинах, то обитатели коммунальных квартир испытывали на себе еще и дефицит пространства. Нередко он приводил к скандалам между жильцами.
Кухня в советской коммуналке
Каждой семье, жившей в коммуналке, приходилось довольствоваться одной конфоркой на плите/Фото:expravo.com
Если обитатели коммунальных квартир находились в дружеских отношениях, то охотно вместе завтракали, обедали и ужинали в небольшой кухне, руководствуясь народной мудростью: в тесноте, да не в обиде. Однако такая идиллия между жильцами коммуналок была нечастым явлением. Гораздо чаще на общей кухне вводили закон очередности. График посещения висел на стене. Следует отметить, что чем меньше была площадь кухни в коммуналке, тем жестче составлялось расписание.
На маленькой кухне размещалось всего 2 плиты и один обеденный стол. Приходилось делить на жильцов не плиты, а конфорки на каждой плите. На каждую семью отводилось по одной конфорке. Об опрятности и чистоплотности жильцов можно было судить по чистоте того небольшого участка плиты, которой они пользовались. Покрытые слоем жира конфорки соседствовали рядом с очищенными до блеска. Поскольку холодильник также был прибором общего пользования, продукты в него помещали, предварительно подписав. Так все знали, кто и что положил сюда.
Многие люди с ностальгией вспоминают жизнь в СССР. Однако вряд ли их восторг станут разделять те, кому довелось жить в коммунальных квартирах того времени.
