Какими были проживание и соседство в советской коммуналке


Жильцам коммунальных квартир приходилось приспосабливаться к ее негласным законам/Фото:novosti-n.org

Жильцам коммунальных квартир приходилось приспосабливаться к ее негласным законам/Фото:novosti-n.org

В СССР людей заселение в «коммуналку» подразумевало временную меру по улучшению жилищных условий. Хотя такие квартиры появились еще в дореволюционную эпоху, однако именно в Советском Союзе их стало гораздо больше.
Жизнь в коммуналке сильно отличалась от традиционного бытового уклада русской семьи. И дело тут было не только в общем соседстве.

Первыми в коммунальные квартиры заселились мелкие капиталисты, а уже к середине 20 века в них жило самое разношерстное общество/Фото:superrielt.ru

Первыми в коммунальные квартиры заселились мелкие капиталисты, а уже к середине 20 века в них жило самое разношерстное общество/Фото:superrielt.ru

 

Самыми первыми поселенцами коммуналок стала та часть капиталистов, частная недвижимость которых стала общественной. Прошло время, и в коммунальное жилье смогли заселяться люди с низким материальным достатком, не имеющие возможности купить себе отдельную жилую площадь. Не прочь были заселиться в коммуналке и те, кому просто не хотелось покупать себе квартиру или дом. Они готовы были довольствоваться условиями коммунального быта. К 50-м годам 20 столетия коммуналки заселяли жильцы различных социальных статусов. Всем им приходилось соблюдать уклад быта, включающий в себя ряд правил.

Своя и «ничейная» площадь


За ничейной территорией никто не следил и не ухаживал, а ремонт и вовсе не проводился/Фото:kulturologia.ru

За ничейной территорией никто не следил и не ухаживал, а ремонт и вовсе не проводился/Фото:kulturologia.ru


 

В коммунальных квартирах у каждого жильца имелась собственная территория – их жилые комнаты. Однако были и общие помещения, и здесь никто не был главным, поскольку у всех обитателей были равные права на пребывание в них.
К такой «ничейной» территории относились коридоры, ванная, санузел, кухня. В этих помещениях никто не имел права устанавливать свои порядки.

Однако именно по этой причине жильцы относились безразлично к соблюдению чистоты и опрятности в комнатах общего пользования. Общая территория в коммуналках производила ужасное впечатление. Если в этих помещениях выходил из строя прибор или ломалась мебель, жильцы сторонились проявлять инициативу в решении возникшей проблемы. В результате сломанная вещь оставалась в таком состоянии порой несколько лет. О косметическом или капитальном ремонте в общих комнатах речи вообще не шло.

Не было на «ничейной» территории не только чистоты, но и элементарного порядка. Каждый старался использовать ее как склад. Коридоры в коммуналках были буквально захламлены личными вещами жильцов. В нежилых помещениях сушили на веревках выстиранное белье, размещали велосипеды. Если вся страна испытывала дефицит товаров в магазинах, то обитатели коммунальных квартир испытывали на себе еще и дефицит пространства. Нередко он приводил к скандалам между жильцами.

Кухня в советской коммуналке


Каждой семье, жившей в коммуналке, приходилось довольствоваться одной конфоркой на плите/Фото:expravo.com

Каждой семье, жившей в коммуналке, приходилось довольствоваться одной конфоркой на плите/Фото:expravo.com

 

Если обитатели коммунальных квартир находились в дружеских отношениях, то охотно вместе завтракали, обедали и ужинали в небольшой кухне, руководствуясь народной мудростью: в тесноте, да не в обиде. Однако такая идиллия между жильцами коммуналок была нечастым явлением. Гораздо чаще на общей кухне вводили закон очередности. График посещения висел на стене. Следует отметить, что чем меньше была площадь кухни в коммуналке, тем жестче составлялось расписание.

На маленькой кухне размещалось всего 2 плиты и один обеденный стол. Приходилось делить на жильцов не плиты, а конфорки на каждой плите. На каждую семью отводилось по одной конфорке. Об опрятности и чистоплотности жильцов можно было судить по чистоте того небольшого участка плиты, которой они пользовались. Покрытые слоем жира конфорки соседствовали рядом с очищенными до блеска. Поскольку холодильник также был прибором общего пользования, продукты в него помещали, предварительно подписав. Так все знали, кто и что положил сюда.

Многие люди с ностальгией вспоминают жизнь в СССР. Однако вряд ли их восторг станут разделять те, кому довелось жить в коммунальных квартирах того времени.

