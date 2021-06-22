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Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

Даже если вы по максимуму экономите на ремонте, не стоит забывать про эстетическую составляющую. К счастью, есть много доступных и интересных способов, как сохранить бюджет и «не ударить в грязь лицом»!

В данном обзоре расскажем, как своими руками сделать красивую бетонную столешницу под белый мрамор. 

Своим личным опытом изготовления «мраморной» столешницы с нами любезно поделился автор YouTube канала Maksak channel. Берите эту идею себе на заметку!

Пошаговый процесс изготовления столешницы

В первую очередь необходимо будет изготовить форму (опалубку) для заливки столешницы. Определяемся с размерами столешницы, после чего вырезаем заготовки из ДСП и скрепляем их между собой. 

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

Обратите внимание: основание под столешницу должно быть прочным, чтобы оно не деформировалось под весом цементного раствора. 

Поскольку мойка и плита будут находиться заподлицо со столешницей, по периметру ниш для встраиваемой техники надо сделать накладки. 

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

Высверливаем отверстие под смеситель, и устанавливаем в него кусок пластиковой канализационной трубы. 

Места стыков нужно будет просиликонить, чтобы предотвратить утечку раствора. При помощи пластиковой карточки убираем излишки силикона, чтобы края столешницы были ровными.

 

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

Заливка опалубки раствором

Из белого цемента и речного песка (в соотношении 1:2) необходимо будет приготовить раствор. Для создания мраморного эффекта сверху раствора добавляем черный колер. Перемешивать раствор с колером не надо, а то ничего не получится. 

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

Смазываем внутреннюю часть опалубки маслом, после чего выкладываем с помощью ковшика готовый раствор. 

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

После укладки раствора шпателем надо будет пройти по контуру всех отверстий, чтобы не было никаких пустот. 

Общая толщина столешницы составляет 3 см. 

Первый слой с колером составляет ⅓ от всей толщины. После его укладки необходимо будет провибрировать всю опалубку, чтобы вышли пузырьки воздуха. Для этих целей подойдет перфоратор. 

Дальше приготавливаем раствор для заливки второго слоя. В раствор дополнительно добавляем стекловолокно — для повышения прочности.

Укладываем на первый слой металлическую сетку, и затем выкладываем второй слой раствора.

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

Выравниваем второй слой строительным правилом, после чего вибрируем столешницу с помощью перфоратора. 

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

Накрываем столешницу полиэтиленовой пленкой, чтобы влага испарялась равномерно, и оставляем на неделю. После этого разбираем опалубку. 

Отделочные работы

Поверхность столешницы необходимо будет отшлифовать и отполировать. На последнем этапе останется лишь покрыть поверхность лаком. 

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор, можно посмотреть на видео ниже. Спасибо за внимание.



Источник: https://sdelairukami.ru/kak-sdelat-betonnuyu-stoleshniczu-s-...

 

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