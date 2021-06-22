Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор

Даже если вы по максимуму экономите на ремонте, не стоит забывать про эстетическую составляющую. К счастью, есть много доступных и интересных способов, как сохранить бюджет и «не ударить в грязь лицом»!

В данном обзоре расскажем, как своими руками сделать красивую бетонную столешницу под белый мрамор.

Своим личным опытом изготовления «мраморной» столешницы с нами любезно поделился автор YouTube канала Maksak channel. Берите эту идею себе на заметку!

Пошаговый процесс изготовления столешницы

В первую очередь необходимо будет изготовить форму (опалубку) для заливки столешницы. Определяемся с размерами столешницы, после чего вырезаем заготовки из ДСП и скрепляем их между собой.

Обратите внимание: основание под столешницу должно быть прочным, чтобы оно не деформировалось под весом цементного раствора.

Поскольку мойка и плита будут находиться заподлицо со столешницей, по периметру ниш для встраиваемой техники надо сделать накладки.

Высверливаем отверстие под смеситель, и устанавливаем в него кусок пластиковой канализационной трубы.

Места стыков нужно будет просиликонить, чтобы предотвратить утечку раствора. При помощи пластиковой карточки убираем излишки силикона, чтобы края столешницы были ровными.

Заливка опалубки раствором

Из белого цемента и речного песка (в соотношении 1:2) необходимо будет приготовить раствор. Для создания мраморного эффекта сверху раствора добавляем черный колер. Перемешивать раствор с колером не надо, а то ничего не получится.

Смазываем внутреннюю часть опалубки маслом, после чего выкладываем с помощью ковшика готовый раствор.

После укладки раствора шпателем надо будет пройти по контуру всех отверстий, чтобы не было никаких пустот.

Общая толщина столешницы составляет 3 см.

Первый слой с колером составляет ⅓ от всей толщины. После его укладки необходимо будет провибрировать всю опалубку, чтобы вышли пузырьки воздуха. Для этих целей подойдет перфоратор.

Дальше приготавливаем раствор для заливки второго слоя. В раствор дополнительно добавляем стекловолокно — для повышения прочности.

Укладываем на первый слой металлическую сетку, и затем выкладываем второй слой раствора.

Выравниваем второй слой строительным правилом, после чего вибрируем столешницу с помощью перфоратора.

Накрываем столешницу полиэтиленовой пленкой, чтобы влага испарялась равномерно, и оставляем на неделю. После этого разбираем опалубку.

Отделочные работы

Поверхность столешницы необходимо будет отшлифовать и отполировать. На последнем этапе останется лишь покрыть поверхность лаком.

Как сделать бетонную столешницу с имитацией под белый мрамор, можно посмотреть на видео ниже. Спасибо за внимание.