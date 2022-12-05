Игрушка-диверсия, или В чем секрет непроходящей славы кубика Рубика

Кубик Рубика вполне можно назвать всемирной сенсацией. Вряд ли существует хотя бы еще одна игрушка, пользующаяся такой популярностью едва ли не в каждом уголке планеты. Венгерский скульптор Эрно Рубик в 1974-м изобрел самую знаменитую головоломку мира в качестве учебного пособия для студентов архитектурного факультета. Уверенно преодолевая госграницы, простая с виду игрушка с разноцветными гранями с небывалой легкостью захватила мир. А самому изобретателю потребовался месяц на то, чтобы в первый раз собрать кубик.
Малоизвестный творец
Эрно Рубик с легендарным творением. /Фото: topkin.ru
В 1974 году молодой и на тот момент никому неизвестный преподаватель факультета дизайна Эрно Рубик раздумывал над нестандартными подходами подачи материала студентам. Будущий 1-й официальный миллионер блока восточно-европейских соцгосударств увлекался трёхмерным геометрическим моделированием, видя в этом подходящее средство развития ученических навыков по пространственному воображению. По расхожей версии, это учебное пособие позволило преподавателю доходчиво пояснять студентам основы математической теории. Проект выдающегося изобретения Рубик вынашивал несколько лет. Первая модель представляла собой связку 27 разноцветных кубиков из дерева (в общем - 156 цветных граней). Изобретатель задумал создать объемную фигуру, отдельные кубические части которой смогут вращаться вокруг себя, не нарушая при этом единую конструкцию всего приспособления.
Последующий проект исключил всё лишнее. В кубике Эрно оставил лишь 54 внешние грани: одного цвета у центральных 6 кубиков, двухцветные у 12 боковых и из трех цветов у 8 угловых. Другими словами, тот вариант кубика Рубика, который мы знаем сегодня. Внутреннюю полость занимал цилиндрический механизм, прочно скрепляющий все наружные части и одновременно позволяющий им свободно друг относительно друга вращаться. Эта версия из учебного пособия и превратилась в игрушку.
Игрушка для детей, захватившая руки взрослых
Первый чемпионат мира, 1982 год. /Фото: sobrat-kubik.ru
Первоиспытателями головоломки были друзья Рубика и его студенты из Академии прикладных искусств. В то время коммунистический режим Венгрии не предусматривал предпринимательскую сноровку, поэтому запатентовал игрушку Рубик уже спустя какое-то время.
«Кубический бум» случился к 1980 году, когда компания Ideal Toy Corporation приобрела лицензию на производство головоломки Rubik’s Cube. Первый заказ составил миллион экземпляров, после чего игрушка прославилась на весь мир. Зимой 1980-го состоялся фееричный дебют кубика Рубика. Замысловатая головоломка дебютировала на ведущих игрушечных ярмарках в Лондоне, Париже, Нюрнберге, Нью-Йорке. 5 мая прогремела американская премьера в Голливуде, где кубик представляла кинозвезда Габор. Несмотря на стартовавшее массовое производство, кубиков всем желающим не хватало. Тогда же появились первые подделки в немыслимых объемах. Кубик Рубика попал в руки каждого десятого представителя цивилизованного мира. В СССР игрушка пришла в 1981-м.
По неофициальной информации, права на выпуск головоломки обошлись Москве в несколько миллионов долларов. Кубик Рубика поначалу обосновался в школах, где ребята целями классами настойчиво вертели его все перемены напролет. Учителям же оставалось отгораживаться от учеников классным журналом, не находя в себе силы дождаться перерыва. Так кубик перекочевал и в учительские, а вскоре яркие грани бросались в глаза в транспорте, рабочих кабинетах, в гостях и на отдыхе. В учебных заведениях и на предприятиях организовывались неформальные соревнования на скоростную сборку. Имена тех, кто умудрялся в первые годы популярности собрать кубик за считанные минуты, знала едва ли не вся страна. К слову, сам изобретатель Рубик в первый раз собирал головоломку около месяца. Игрушка превратилась в самую желанную вещь. Дошло до курьезов: кубиками Рубика в какой-то момент даже давали взятки начальству.
Сервировка ресторанного стола кубиком Рубика
В мире по мотивам кубика Рубика созданы всевозможные вещи.
«Мы крутим кубик, а кубик нами вертит», - говорил о своем творении создатель. Его доходы от мировых продаж кратно превысили аналогичные показатели по куклам Барби. Только за один 1980-й покупатели размели не менее 200 миллионов игрушек стоимостью порядка 12 долларов, принеся Рубику баснословные деньги. Будапештский преподаватель вмиг стал первым официальным долларовым миллионером по соцлагерю. Человечество жадно бросилось искать возможные алгоритмы сборки. Но никакой yнивeрсaльнoй схeмы не было. Кубик Рyбикa мoжнo было сoбрaть несметным числом спoсoбов. Для решения гoлoвoлoмки миллионы людей мира включили лoгикy и сообразительность. Это сегодня на помощь приходит интернет, готовые видеоинструкции и схемы. А на тот момент каждый собранный кубик был достижением.
В первый же год продаж головоломка получила в Венгрии национальный приз, заполучив звание «Лучшее изобретение года» и победив в конкурсах на лучшую игрушку в Великобритании, США, Франции, Германии. В 1981-м кубик Рубика попал в Нью-Йоркский музей современного искусства. А спустя месяц в Англии ограниченным тиражом вышла версия кубика - Royal Puzzle, посвященная бракосочетанию принца Чарльза и леди Дианы. В престижных европейских ресторанах кубик вошел в перечень фундаментальных предметов сервировки наряду с солонками и перечницами.
Статьи, посвященные кубику Рубика, печатали едва ли не все мировые издания. Наибольшей популярностью пользовались материалы по методам сборки головоломки. Затронуло это печатное явление и советские СМИ. Тот же «Юный техник» напечатал в 1982 году статью с подробными иллюстрациями о способах сборки граней по цветам. Чуть позже похожая статья появилась на страницах авторитетного советского журнала «Наука и жизнь».
Изучать феномен кубика на научно-медицинском уровне взялись английские психологи. В рамках глубокого эксперимента они наблюдали за человекообразными обезьянами, которым предлагалось собрать головоломку. Поначалу проявлявшие сильный интерес к яркой вещице шимпанзе становились беспокойными, а порой и вовсе впадали в отчаяние. И справедливости ради нужно сказать, что подобным образом на неудачи реагировали и люди.
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