Как советская власть противостояла «воровскому закону», и что из этого вышло

Такая разная и одинаковая несвобода.../ Фото: utyugok.ru
Первые так называемые «воры в законе» появились на заре правления советской власти. Сначала по определённым причинам власти эта прослойка общества была выгодна, но шли годы, и советская власть вступила в бескомпромиссную борьбу с воровским миром.
О сочувствующих Советам
Поднадзорный Григорий Котовский./ Фото: mroo-mirotvorec.ru
В период проведения реформ Петром I уголовный мир вышел на новый виток развития, в результате чего начали появляться отдельные специализации и формироваться кастовая система. Значительные изменения произошли в период революции и Гражданской войны.
Поднадзорный Мишка Япончик./ Фото: chert-poberi.ru
Многие воры оказались в рядах «сочувствующих» большевизму. Оказывая помощь «красным», преступники могли отомстить царскому правительству. Уголовниками, которые придерживались данной идеологии, были Коба, Мишка Япончик, Григорий Котовский.
Поднадзорный Коба (Джугашвили)./ Фото: historylost.ru
Когда Гражданская война закончилась, «сочувствующим» большевизму так и не удалось изменить свое мировоззрение. Новой власти эти привычки не пришлись по душе, в результате чего правительство приступило к «чистке» и ликвидации уголовников. В этот период преступники поняли, что лучше вернуть прошлое, чем вести опасную игру с политиками.
Формирование «понятий»
Воровская лирика «понятий»./ Фото: fotostrana.ru
В 20-х и 30-х годах произошло формирование кодекса воровских понятий. Это возникло из-за следующего: Обесценивание зерна: Это привело к тому, что наиболее выгодным сырьем для экспорта стал лес. Его приходилось не собирать, а валить не в самых комфортных условиях. Коллективизация: Люди, которые провели в тюрьмах долгие годы, превратили лагеря в отдельную биосферу. Для этого ими были организованы общежития, имеющие как внешнее, так и внутреннее управление. Лидерами такой власти были воры.
«Короли» зоны
Казнь «чухана»./ Фото: gulagu.net
Система воровского общества существенно отличалась от систем других преступников. Она чем-то напоминала систему управления партийных властей. «Секретарь» и «делегаты» выбирались на сходках, а неофиты нуждались в одобрении других воров. Чтобы стать авторитетом, нужно было придерживаться строгих правил. Для этого приходилось забывать о создании семьи, откладывании денег, покупке собственной квартиры, трудоустройстве.
Все средства, которые получали преступники, сдавались в «общак». В тюрьмах воры были своеобразными «королями». Они пили, ели, не работали. Им запрещалось поддерживание связей с администрацией, но они тщательно следили за тем, что происходит за зоне. Госсистему этот порядок полностью устраивал, ведь был для нее весьма практичным и удобным.
Воры в период войны
Дезертиры./ Фото: mediarepost.ru
Некоторые преступники решались на изменение своей «квалификации». Для этого они добровольно отправлялись на службу. Политические заключенные в штрафные роты и батальоны не принимались. Их участниками могли стать только те уголовники, которые были осуждены за нетяжкие преступления.
Многие преступники не были патриотами, поэтому зачастую дезертировали. Чтобы выжить на воле, они занимались грабежами, спекуляциями и воровством. Когда представители власти это поняли, в 1942 году была организована на Тишинском рынке массовая облава для воров.
СМЕРШ./ Фото: rusfate.ru
Этот период для СССР был особенно тяжелым, ведь приходилось бороться не только с внешними, но и внутренними врагами. Одной из самых известных и опасных в то время была преступная группировка Павленко. После побега из войска Павленко создал со своими товарищами «сообщество».
Его участники убеждали окружающих в том, что занимаются проведением военно-строительных работ, но на самом деле их основными видами деятельности были грабеж, воровство, расстрелы, мародерство. Когда Костенко задержали, у него нашли генеральские погоны. Своим дружкам он давал поддельные медали и наградные листы.
«Сучьи» войны
Этап./ Фото: cont.ws
После войны уголовникам, которые воевали на фронте, пришлось возвращаться на зону. Новые осужденные не приняли воров-старозаконников, поскольку считали их «ссучившимися». Блатари это осознавали. В 1948 году был объявлен «новый закон» на пересылке в Ванинский порт. В это время началась страшная и кровавая битва «новый закон». Чтобы перейти в новый закон, вор должен был поцеловать нож. Уголовник, который выполнил это действие, навсегда терял права в воровском мире. Его называли «сука».
Блатари, которые отказывались целовать нож, подвергались пыткам. В этот период было сформировано еще одно опасное сообщество - «беспредел». Его представители ненавидели как «старых воров», так и «сук». Представителями власти было принято решение стравить воров. Они им уже были не нужны. Кроме того, уголовники несли серьезную угрозу обществу.
«Белый лебедь»
Тюрьма «Белый лебедь» сегодня./ Фото: lastv.me
Чтобы уничтожить «воров-законников», их направили в тюрьму «Белый лебедь». Здесь отматывали свой срок только блатари. Как указывалось выше, ворам запрещалось работать, но как же им выжить, если никого другого в данном учреждении не было? Именно это спровоцировало серьезные бунты и восстания между заключенными.
В 1980 году в «Белом лебеде» открылось единое помещение камерного типа. Его возненавидели уголовники разных мастей. Туда отправляли многих рецидивистов. Они выходили оттуда уже «раскоронованными». Эта была очень жесткая и эффективная борьба с «ворами-законниками". Как утверждал полковник Анатологий Жогло, войны между ворами были самым надежным способом искоренения данной системы.
БОНУС
Воровской закон./ Фото: rus-news.ru
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