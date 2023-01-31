15 невероятно крутых отцов

Быть папой непросто, быть суперпапой - и вовсе нелегко. А быть супер-мега-папой, и даже не подозревать об этом - это настоящее искусство. В этой подборке только самые лучшие отцы, готовые на самые необычные и отчаянные поступки ради своих детей.
1. Папа из Китая каждый день относит своего сына, который не может ходить, в школу за 30 км
3. Папа оделся Красной Шапочкой, потому что дочка хотела быть волком
5. Отец и сын вместе участвуют в различных спортивных соревнованиях, в том числе, в марафонском беге
7. Родители сделали татуировку в форме родимого пятна своей дочери, чтобы она не чувствовала себя "неправильной"
11. Этой девочке нужно ходить с заклеенным глазом, и ее папа помогает превратить эту ситуацию в игру
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