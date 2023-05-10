Когда-то Apple производили одежду

Далеко не все идеи Стива Джобса были удачными, но об этом легко забыть, учитывая популярность тех продуктов, что ему всё-таки удались. Например однажды, посетив офис Sony, Джобс был глубоко впечатлён их корпоративным дресс-кодом, включавшим в себя элементы фирменной одежды, специально разработанной для Sony.







Главе Apple это показалось очень крутым способом поднять командный дух, и он попросил японского дизайнера одежды Иссэй Миякэ разработать линейку фирменной одежды для его компании.



Итак, людям, работавшим в 1986-м году в Apple, была презентована фирменная одежда Apple collection: нейлоновые куртки с отстёгивающимися рукавами, джемперы, футболки и бейсболки. Разумеется, на вещах красовались фирменные логотипы Apple всех цветов радуги. И работникам они как-то… мягко говоря, не понравились. Пролистав каталог, в котором было всё, вплоть до экипировки для виндсерфинга, они заявили, что ничего более безвкусного им видеть не доводилось, и категорически отказались ходить в ЭТОМ. Так что производство одежды пришлось свернуть, едва начав.























Впоследствии Иссэй Миякэ, с которым у Джобса завязались тёплые приятельские отношения, разработал дизайн знаменитой чёрной водолазки, которую CEO Apple десятилетиями носил в паре с голубыми джинсами и кроссовками. Миякэ изготовил несколько сотен таких футболок, и они стали своеобразной «фирменной одеждой» Джобса, так что в каком-то смысле его мечта об униформе от японского дизайнера всё-таки сбылась.



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