Светильник в индийском стиле

Обычная настольная лампа с матовым стеклянным плафоном, скучная и совершенно обычная. Что желаем: интересный предмет интерьера, притягивающий взгляд.

Итак, к делу!

К сожалению не успела сфотографировать лампу в собранном виде до переделки, поэтому представляю вот такое фото.



Для работы нам потребуется:

клей-спрей для временной фиксации,

распечатки с желаемыми изображениями,

маркер,

Средство для очистки стекла (можно заменить спиртом),

контур по стеклу «Бронза»,

витражные краски,

кисточки: круглая № 1, плоская № 8,

акриловые краски бронзовая и черная,

проволока, бусины и инструменты для работы с проволокой,

супер-клей



Из распечаток вырезаем нужные нам элементы: орнамент по внешнему и внутреннему контуру, слоников по внешнему контуру, а также некоторые элементы внутри — ушки, глазки, чтобы знать в последующем их точное месторасположение.



На изнанку вырезанных элементов распыляем клей временной фиксации, ждем минуту, чтобы клей схватился, и приклеиваем слоников и орнамент к плафону. Обводим все элементы маркером.



После того как нанесены основные очертания нашей будущей росписи, бумажные шаблоны снимаем, и прорисовываем маркером детали.



Наносим контур. Я использовала контур «Бронза» фирмы Декола.



После того, как весь рисунок нанесен контуром, оставляем его до полного высыхания.

Выступающие из под контура следы от маркера затем смываем средством для очистки стекла, или спиртом.



Раскрашиваем рисунок. Я использовала витражные краски фирмы Декола. Не вдаюсь в тонкости осуществления витражной росписи, т.к. на Ярмарке уже предостаточно очень хороших мастер-классов по этой теме.



Вот какая красота получается. Откладываем наш плафон, пусть роспись просохнет хорошенько, а мы займемся остальными деталями.



На внутренней стороне железного основания, на которое устанавливается плафон, размечаем место для петелек.



Из проволоки делаем маленькие петельки.



Далее эти петельки необходимо приклеить супер-клеем. На фото петелька пока еще просто лежит на нужном месте, при приклеивании переворачиваем ее так, чтобы она смотрела вниз.



Ну вот, теперь все петельки приклеены, за надежность приклеивания беспокоиться особо не нужно, т.к. после сборки лампы петельки будут крепко прижаты к основанию плафоном.

Делаем подвески из стеклянных бусин.



Ну вот, почти все готово. Черным акрилом обновляем железные части лампы. А элементы ножки лампы красим в бронзовый цвет, для этого пригодится плоская кисточка. Краска наносится легко и сохнет быстро.

Собираем лампу. Меня очень смущал старый провод, поэтому его тоже заменили (продаются такие провода для светильников в электротоварах).

Крепим подвески из бусин в приготовленные петельки и вуаля — лампа в индийском стиле готова!

Источник