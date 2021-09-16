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Светильник в индийском стиле

Светильник в индийском стиле

Обычная настольная лампа с матовым стеклянным плафоном, скучная и совершенно обычная. Что желаем: интересный предмет интерьера, притягивающий взгляд. 

Итак, к делу! 

К сожалению не успела сфотографировать лампу в собранном виде до переделки, поэтому представляю вот такое фото.

Светильник в индийском стиле
Светильник в индийском стиле


Для работы нам потребуется:
клей-спрей для временной фиксации,
распечатки с желаемыми изображениями,
маркер,
Средство для очистки стекла (можно заменить спиртом),
контур по стеклу «Бронза»,
витражные краски,
кисточки: круглая № 1, плоская № 8,
акриловые краски бронзовая и черная,
проволока, бусины и инструменты для работы с проволокой,
супер-клей

Светильник в индийском стиле


Из распечаток вырезаем нужные нам элементы: орнамент по внешнему и внутреннему контуру, слоников по внешнему контуру, а также некоторые элементы внутри — ушки, глазки, чтобы знать в последующем их точное месторасположение.

Светильник в индийском стиле


На изнанку вырезанных элементов распыляем клей временной фиксации, ждем минуту, чтобы клей схватился, и приклеиваем слоников и орнамент к плафону. Обводим все элементы маркером.

Светильник в индийском стиле


После того как нанесены основные очертания нашей будущей росписи, бумажные шаблоны снимаем, и прорисовываем маркером детали.

Светильник в индийском стиле


Наносим контур. Я использовала контур «Бронза» фирмы Декола.

Светильник в индийском стиле


После того, как весь рисунок нанесен контуром, оставляем его до полного высыхания.
Выступающие из под контура следы от маркера затем смываем средством для очистки стекла, или спиртом.

Светильник в индийском стиле


Раскрашиваем рисунок. Я использовала витражные краски фирмы Декола. Не вдаюсь в тонкости осуществления витражной росписи, т.к. на Ярмарке уже предостаточно очень хороших мастер-классов по этой теме.

Светильник в индийском стиле


Вот какая красота получается. Откладываем наш плафон, пусть роспись просохнет хорошенько, а мы займемся остальными деталями.

Светильник в индийском стиле


На внутренней стороне железного основания, на которое устанавливается плафон, размечаем место для петелек.

Светильник в индийском стиле


Из проволоки делаем маленькие петельки.

Светильник в индийском стиле


Далее эти петельки необходимо приклеить супер-клеем. На фото петелька пока еще просто лежит на нужном месте, при приклеивании переворачиваем ее так, чтобы она смотрела вниз.

Светильник в индийском стиле


Ну вот, теперь все петельки приклеены, за надежность приклеивания беспокоиться особо не нужно, т.к. после сборки лампы петельки будут крепко прижаты к основанию плафоном.
Делаем подвески из стеклянных бусин.

Светильник в индийском стиле

 

Светильник в индийском стиле


Ну вот, почти все готово. Черным акрилом обновляем железные части лампы. А элементы ножки лампы красим в бронзовый цвет, для этого пригодится плоская кисточка. Краска наносится легко и сохнет быстро.
Собираем лампу. Меня очень смущал старый провод, поэтому его тоже заменили (продаются такие провода для светильников в электротоварах).
Крепим подвески из бусин в приготовленные петельки и вуаля — лампа в индийском стиле готова!

Светильник в индийском стиле

 

Светильник в индийском стиле

 

Светильник в индийском стиле

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