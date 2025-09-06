Почему римлянам запрещалось носить сапоги и штаны

Сегодня, когда у каждого в шкафу есть джинсы или спортивный костюм, а также несколько пар обуви, включая какие-нибудь ботинки или полу-сапоги, сама идея того, что подобная исключительно практичная одежда когда-то запрещалась, может показаться странной. Само собой, запрещалась она главным образом только в одном месте и времени – в античном Риме.
Производство одежды зависит от условий. /Фото: ya.ru.
Начать стоит с того, что в Италии тепло. А в античные времена там было еще теплее, чем сегодня. Даже несмотря на надвигающееся глобальное потепление! А потому мода местных племен, одним из которых как раз и были латины (будущие римляне), очень походила на древнегреческую. Носили главным образом легкие туники на теле и калиги (сандалии) на ногах. В солнцепёк головы прикрывались соломенными шляпами и пастушьими шапками, а в холодную погоду надевали плащи и капюшоны. Другими словами, в центральной и южной Италии было достаточно тепло, чтобы брюк так не изобрели. Отсюда произошла сначала культурная традиция, а следом появились и культурные клише в отношении других народов.
Одежда галлов. /Фото: fishki.net.
На протяжении долгого времени латины конфликтовали с племенами северной Италии. Там проживали многочисленные племена, которых римляне считали галлами. Противостояние было ожесточенным, а потому происходило в том числе и культурное отторжение двух человеческих обществ. При этом на севере Италии было уже достаточно прохладно для того, чтобы тамошние жители штаны не только изобрели, но и активно их носили.
Одежда римлян. /Фото: fishki.net.
Для раннего Рима галлы были серьезной угрозой. Без преувеличения будет сказано, что римляне боялись своих северных соседей. Благодаря регулярным грабительским набегам образ галла стал быстро отождествляться с характерными предметами гардероба. В первую очередь штанами и брюками. Достаточно посмотреть на одежду латина и на одежду стоящего рядом галла, чтобы ощутить культурный контраст. Они настолько разные внешне, что нет ничего удивительного в том, что древние римляне все еще примитивные в своем мышлении считали своих соседей не просто другими, а не совсем людьми.
Культурная разница на лицо. /Фото: vk.com.
В дальнейшем римляне завоют и галлов на севере Италии, и в Альпах, и в Европе. Страх перед варварами уйдет, более того начнется культурная ассимиляция. С удивлением для себя римляне обнаружили, что если галла побрить, постричь и помыть, а также нацепить на него тогу, то он ничем не будет отличаться от римского сенатора! Поначалу римское общество на правах победителя всячески сопротивлялось варварской моде. Однако, чем шире становился империум – владения Рим за границами Апеннинского полуострова, тем выше становилась культурная терпимость. В конце концов с погодой не поспоришь, и где-нибудь на фронтире, на лимесе с древней Германией придется и сапоги надеть, и теплые штаны натянуть, дабы осенью и зимой не отморозить самое ценное. Так что в провинции римляне прекрасно носили теплую «варварскую» одежду.
Галлы римляне пугали. /Фото: vk.com.
Другое дело сам Рим – сердце великой империи и великой культуры. Там с «варварской» модой воевали едва ли не до самого конца. Ношение штанов вплоть до конца Античности в границах города Рима считалось если не святотатством, то очень-очень дурным тоном. В приличном обществе показываться в таком виде было нельзя – засмеют и покрутят пальцем у виска. Ведь это римляне без трусов и в туниках в конечном итоге завоевали счастливых создателей штанов, а не на оборот! А в V веке нашей эры появление в таком виде было даже чревато последствиями (вплоть до изгнания из города). Само собой, за первый раз никто бы из священного Рима выгонять не стал. Первый закон о запрете штанов в границах города Рим был принят в 397 году нашей эры. В 399 году он был дополнен еще и регламентом на ношение сапог.
