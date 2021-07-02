Супермодели 1990-х: Как выглядит и чем занимается девушка с обложки «Vogue» Ева Герцигова в 45 лет

Ева Герцигова в юности и в 2018 г. | Фото: kino-teatr.ru и 24smi.org

Ева Герцигова в юности | Фото: 24smi.org

Модель в юности | Фото: vogue.ua

Одна из самых успешных моделей в мире | Фото: 24smi.org

Еву Герцигову называли Мэрилин Монро 1990-х гг. | Фото: showtopmodel.ru

Ева Герцигова | Фото: 24smi.org

Одна из самых успешных моделей в мире | Фото: tatler.ru

Ева Герцигова в фильме *Модильяни*, 2004 | Фото: 24smi.org

Легенда подиума 1990-х гг. Ева Герцигова | Фото: tsn.ua и kino-teatr.ru

Ева Герцигова и Тико Торрес | Фото: 24smi.org

Ева Герцигова и Грегорио Марсиай | Фото: 24smi.org

Ева Герцигова и Грегорио Марсиай | Фото: showtopmodel.ru

Одна из самых успешных моделей в мире | Фото: tsn.ua и kino-teatr.ru

Легенда подиума 1990-х гг. Ева Герцигова | Фото: spletnik.ru

Ева Герцигова на подиуме в 45 лет | Фото: joinfo.ua

Одна из самых успешных моделей в мире | Фото: tsn.ua