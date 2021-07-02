Супермодели 1990-х: Как выглядит и чем занимается девушка с обложки «Vogue» Ева Герцигова в 45 лет

Ева Герцигова в юности и в 2018 г. | Фото: kino-teatr.ru и 24smi.org
Ее называют одной из самых успешных моделей в мире за всю историю существования модельного бизнеса. В 1990-х гг. девушка из чешского шахтерского городка Литвинов смогла покорить европейские подиумы и завоевать мировую известность. Ева Герцигова и сегодня продолжает участвовать в фотосессиях и модных показах, хотя в этом году ей исполнилось 45 лет, к тому же она – мать троих детей.
Ева Герцигова в юности | Фото: 24smi.org
Ева Герцигова появилась на свет в 1973 г. в Чехии. Ее отец работал электриком на шахте, а мать была секретарем. Ева с детства занималась лыжным спортом, гимнастикой и баскетболом, увлекалась точными науками и планировала поступать на математический факультет Пражского университета. Но в 16 лет, приехав в Прагу поступать, девушка случайно попала на конкурс красоты, который проводило парижское модельное агентство. Она пришла туда за компанию с подругой и неожиданно для самой себя оказалась победительницей конкурса, став лучшей из 400 претенденток.
Модель в юности | Фото: vogue.ua
По условиям конкурса, победительнице достался контракт с модельным агентством и возможность начать модельную карьеру в Париже. Девушка не раздумывая отправилась в столицу мировой моды и очень скоро достигла заметных результатов. Уже через год она смогла пригласить родных на отдых в Сен-Тропе. В 1992 г. Ева Герцигова появилась на обложке журнала «Vogue». В 1994 г. она снялась для рекламы бренда «Miss Wonderbra», что принесло ей первый громкий успех. Поскольку фото было довольно откровенным – на плакатах девушка была в нижнем белье – это даже спровоцировало несколько аварий, так как мужчины засматривались на придорожные рекламные щиты. Впрочем, сама модель называла эти истории выдумкой. Публика обвиняла эту рекламную кампанию в излишней сексуальности, но спустя 11 лет этот постер попал в лондонский музей Виктории и Альберта.
Одна из самых успешных моделей в мире | Фото: 24smi.org
Еву Герцигову называли Мэрилин Монро 1990-х гг. | Фото: showtopmodel.ru
После этого ее засыпали новыми предложениями, и она начала сниматься для обложек модных глянцев и сотрудничать с лучшими фотографами. Девушку называли Мэрилин Монро эпохи 1990-х гг. – на некоторых фото сходство и правда было заметным. Ева Герцигова стала лицом знаменитых домов моды и участвовала в модных показах брендов «Louis Vuitton», «Givenchi», «Burberry», «Christian Dior», «Calvin Klein», «L’Oreal», «Roberto Cavalli» и других. Она стала одной из самых востребованных и успешных моделей, получая по 10 тысяч долларов в день.
Ева Герцигова | Фото: 24smi.org
Одна из самых успешных моделей в мире | Фото: tatler.ru
В 1992 г. Ева Герцигова дебютировала в кино. Она снялась в фильмах «Инферно», «Между ангелом и бесом», «Жена лучшего друга», «Модильяни» и «Ча-ча-ча». Интересно то, что благодаря славянской внешности ей досталась роль русской жены Пабло Пикассо Ольги Хохловой в фильме о знаменитом художнике Модильяни. Помимо английского и французского языков, модель знала русский в совершенстве.
Ева Герцигова в фильме *Модильяни*, 2004 | Фото: 24smi.org
Легенда подиума 1990-х гг. Ева Герцигова | Фото: tsn.ua и kino-teatr.ru
Ева Герцигова никогда не была замешана в скандалах и обладала практически безупречной репутацией. Лишь однажды, в 2002 г., когда она появилась на публике слишком бледной и исхудавшей, ее обвинили в анорексии. О личной жизни модели в прессе тоже писали редко – в отличие от ее коллег, у нее не было бурных романов и громких разводов. Ее первым и единственным официальным супругом стал барабанщик группы «Bon Jovi» Тико Торрес. Спустя 2 года брак распался, после этого у нее был недолгий роман с Леонардо Ди Каприо, а в 2001 г. модель связала свою судьбу с итальянским бизнесменом Грегорио Марсиаем, с которым состоит в гражданском браке и по сей день.
Ева Герцигова и Тико Торрес | Фото: 24smi.org
Ева Герцигова и Грегорио Марсиай | Фото: 24smi.org
После 15 лет отношений пара объявила о помолвке. У них родилось трое детей, младший из них появился на свет, когда модели было 40 лет. Когда у нее родился первенец, она собралась оставить модельный бизнес, но вскоре поняла, что может совмещать заботы о семье с карьерой. «Материнство – это работа, но главное – правильно распределить силы и не отказываться от помощи», – говорит Герцигова.
Ева Герцигова и Грегорио Марсиай | Фото: showtopmodel.ru
Одна из самых успешных моделей в мире | Фото: tsn.ua и kino-teatr.ru
В 2010 г. Ева Герцигова попробовала себя в качестве дизайнера, выпустив коллекцию одежды – от повседневных джинсов и тренчкотов до вечерних платьев в пол. Это стало реализацией ее давней мечты – еще в юности она пробовала шить для себя одежду.
Легенда подиума 1990-х гг. Ева Герцигова | Фото: spletnik.ru
Несмотря на солидный для мира моды и моделинга возраст, Ева Герцигова и сегодня остается востребованной в профессии. Она является лицом нескольких брендов, а в 2018 г. снова вышла на подиум в рамках Недели моды в Милане. Но сейчас все основное время она старается посвящать семье и заботам о детях. По ее признанию, рождение детей перевернуло ее жизнь и заставило сместить акценты.
Ева Герцигова на подиуме в 45 лет | Фото: joinfo.ua
Единственное, чем шокирует публику модель время от времени, – это ее секреты красоты. Так, однажды она заявила о том, что умывается ледяной водой с открытыми глазами, чтобы их цвет был еще более ярким, чистым и прозрачным, а в другой раз призналась, что наносит на волосы… водку! По ее мнению, это придает им более светлый оттенок. Другие ее советы не так сомнительны: залогом красоты она считает хороший отдых, много воды и любовь!
Одна из самых успешных моделей в мире | Фото: tsn.ua
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