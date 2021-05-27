«Голубая кровь»: откуда пошло это выражение

Каждый хотя бы раз слышал выражение «голубая кровь», которое уже давно успело стать именем нарицательным для обозначения людей высших слоев общества. Сегодня эти слова, как правило, используются в пренебрежительном или издевательском значении. Откуда же пошел данный афоризм и почему кровь именно «голубая», если на самом деле она красная? Чтобы понять это, придется вернуться в Средневековье.
Добро пожаловать в средние века. /Фото: stihi.ru.
Феодализм. Счастье. Помолись. Наверное, так охарактеризовал бы свою эпоху Юрий Дудь, если бы он был не блогером либеральной направленности в XXI веке, а менестрелем при дворе какого-нибудь знатного мужа в веке этак XIII. Не нужно говорить о том, что даже в наше время существует понятие этикета, статусных вещей и официального гардероба. Нельзя просто так взять и явится в приличное общество без соответствующей одежды, прически и аксессуаров. Все эти моменты создают «сигналы», которые своим видом посылает человек в окружающий мир – декламируя тем самым кто он и какой он.
Крестьянский труд тяжел. /Фото: yandex.by.
В Средние века в условиях феодального общества ситуация была не просто такой же, она во многом была еще «хуже». Отличить «порядочного человека» от простолюдина можно было не только по богатству платья и по определенным предметам гардероба, но также по чистоте и, самое главное, отсутствию загара.
Человек благородный был чище и без загара. /Фото: youtube.com.
Дело в том, что подавляющее большинство населения любого средневекового государства было представлено крестьянами. Крестьянский труд – очень сложный. Почти все свое время землепашец проводит в поле, буквально трудясь от заката до рассвета. Как итог, рано или поздно на теле появляется загар. А в купе с тем, что крестьяне не имели возможности хорошо и основательно мытья, в отличие от мещан (не говоря уже о знати), то кожа приобретала характерный темноватый оттенок. В результате какой-нибудь итальянский, испанский и ли южно-французский «мужик» выглядел так, что не его можно было спутать в мавром!
Когда кожа белая и чистая - вены видны очень хорошо. /Фото: obozrevatel.com.
На фоне внешнего вида резко контрастировали представители высших сословий: духовенства и знати. Эти люди не проводили столько времени под открытым небом на солнечных лучах, а потому были, во-первых, чище, а во-вторых, не имели характерного загара. Таким образом белая чистая кожа считалась своеобразным маркером, по которому в том числе можно было отличить знатного человека от незнатного.
Когда появляется загар, вену видны уже не так хорошо. /Фото: obozrevatel.com.
Причем же тут цвет крови? Притом, что когда кожа чистая и незагоревшая, то на ней намного лучше видны вены, которые имеют характерный голубой цвет. Таким образом у представителей знати и духовенства (значительная часть которого, состояла из все тех же выходцев из знатных домов) вены на теле (в первую очередь на руках) были очень хорошо заметны. Откуда и пошло выражение – голубая кровь, которая с самого начала и означало людей из высших сословий.
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