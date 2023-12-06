Вещи, которые нельзя смывать в раковину и унитаз

Если вы продолжаете сбрасывать в канализацию следующие вещи, готовьтесь к борьбе с засорами и ищите контакты лучших сантехников. Они будут спасать ваши трубы до тех пор, пока им окончательно не придет конец, а вы не избавитесь от вредной привычки.







Обращаете ли вы внимание на то, какие вещи смываете в раковину и унитаз? Возможно, что-то уже вошло в привычку и вы даже не замечаете, как проделавшая свою работу тканевая маска для лица уже плывет по трубам в канализацию, а испорченный суп оседает на их стенках, разбухает и полностью их закупоривает. Рассказываем, почему стоит прекратить использовать водопровод в качестве альтернативы мусорному ведру и какие отходы являются для него самыми опасными.



Кофейная гуща

Ватные диски, зубные нити и бумажные полотенца

Влажные салфетки, презервативы и тампоны

Лекарства

Мука

Жир и остатки масла

Огрызки и зернышки

Если вы не представляете свой день без чашки свежезаваренного кофе, мы вас прекрасно понимаем. Тонизирующий напиток помогает проснуться и улучшает настроение. Это прекрасно, однако иногда мы ленимся опускаться к мусорному ведру и сбрасываем кофейную гущу в раковину и отправляемся дальше по своим делам. В конце концов, какую опасность она может представлять, если быстро проскользнет в канализацию? Оказывается, все не так просто: частички кофе можно сравнить с песком, который со временем оседает на стенках труб и неминуемо приводит к засорам и поломкам.Запомните: ватные диски не растворяются в воде и забивают слив. Бумажные полотенца хоть и «тают», но гораздо дольше, чем туалетная бумага, ведь они в разы плотнее по консистенции. Риск засора возрастает, если вы еще, например, смываете разом сразу несколько скомканных листков. Зубные нити тоже относят к опасной категории. Если вам кажется, что флосс непринужденно проскальзывает по трубам, то вы ошибаетесь. Он начинает зацепляться и обматываться за все, что попадается на его пути. Со временем нить начинает превращаться в пучки и приводит к жуткому засору.В общественных уборных часто висит предупреждение о том, что смывать предметы личной гигиены в унитаз строго запрещается. Дело в том, что ни тампоны, ни прокладки, ни уж тем более презервативы в воде не растворяются, а это значит, что засор неизбежен. Нередко «растаять» в воде не под силу даже важным салфеткам, которые зачастую оказываются слишком толстыми, чтобы полностью раствориться.Смытые в раковину или унитаз таблетки превращаются в настоящий яд для вас самих и окружающих. Вода в природе циркулирует по кругу, а очистить ее от загрязнений на химическом уровне под силу далеко не всем очистительным станциям. В конечном счете все то, что вы сбросили в раковину или унитаз, попадает в землю и, соответственно, в воду, которую мы потом все и пьем — прямой путь пусть и к замедленной, но полноценной экологической катастрофе. Кстати, лейкопластырь находится с лекарствами в одной лодке, хотя и последствия оказываются немного другие — он, будучи пластиковым, намертво закупоривает трубы.Мука + вода = тесто. Пощадите трубы и свои средства, этот засор очень тяжело устранить. Тесто постепенно впитывает все больше влаги, разбухает, делая трубы все уже и уже, прибавляя вам больше головной боли. Запоминайте: мука, оставшаяся после замачивания теста, — главный враг водопровода. Именно поэтому не ленитесь после готовки: пройдитесь по остаткам влажным бумажным полотенцем, а затем выбросите его в мусорное ведро.Еще из школьной программы у нас в голове должно было отложиться, что жир совершенно не растворяется в воде. Страшно то, что при контакте с водой жир застывает и превращается в плотный налет, который годами оседает на поверхности труб. Но как же быть? Все просто. Перед тем, как приступать к мытью посуды, промокните весь жир бумажным полотенцем, а затем начните удалять остатки загрязнений с помощью привычной бытовой химии.Остатки кукурузных зернышек, вишневых косточек и даже несъеденный суперфуд в лице семян чиа обладают прекрасной способностью разбухать в воде. Из-за этого, попадая в трубы, они начинают активно впитывать влагу, увеличиваться в размерах и мешают потоку воды. Огрызки яблок и кости тоже относятся к этому списку, так что не поленитесь и донесите до мусорного ведра все вредоносные «губки».Просроченная едаРис, картошка и макароны, которые уже давно испортились, отправляются прямиком в унитаз. Благодаря входящему в их состав крахмалу, крупы начинают активно разбухать и превращаться в огромный липкий ком, который собирает все прочие объедки и огрызки, закупоривая трубу.