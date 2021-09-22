Как привить себе привычку быть пунктуальным?

Бывали ли у вас случаи, когда вы опоздали на важную встречу, деловые переговоры, свидание или из-за своей непунктуальности не успели на поезд? Наверное, хотя бы однажды, но каждый человек оказывался в одной из таких ситуаций.







Хорошо, если это простое стечение обстоятельств и просто так вышло в тот момент. Но ведь довольно много людей часто опаздывают куда-то. Есть такой типаж личностей, которые осознанно не приходят вовремя, так как считают себя слишком значимыми и важными персонами, которых все равно дождутся. А есть и такая группа людей, которая попросту не умеет рационально использовать свое время и каждый раз страдает из-за своей непунктуальности, испытывая при этом неприятные чувства и эмоции.



Пунктуальность или умение быть везде вовремя – это не врожденная черта характера, а вырабатываемая годами. Следовательно, любой человек может стать пунктуальным, если сам того захочет.



Итак, каким образом привить себе привычку приезжать/приходить везде вовремя? Как научиться пунктуальности?







Контроль собственного времени

Свое продуктивное время

Умение расставлять приоритеты

Составление плана

Научитесь отказывать