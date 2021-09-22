Как привить себе привычку быть пунктуальным?

Бывали ли у вас случаи, когда вы опоздали на важную встречу, деловые переговоры, свидание или из-за своей непунктуальности не успели на поезд? Наверное, хотя бы однажды, но каждый человек оказывался в одной из таких ситуаций.
Хорошо, если это простое стечение обстоятельств и просто так вышло в тот момент. Но ведь довольно много людей часто опаздывают куда-то. Есть такой типаж личностей, которые осознанно не приходят вовремя, так как считают себя слишком значимыми и важными персонами, которых все равно дождутся. А есть и такая группа людей, которая попросту не умеет рационально использовать свое время и каждый раз страдает из-за своей непунктуальности, испытывая при этом неприятные чувства и эмоции.
Пунктуальность или умение быть везде вовремя – это не врожденная черта характера, а вырабатываемая годами. Следовательно, любой человек может стать пунктуальным, если сам того захочет.
Итак, каким образом привить себе привычку приезжать/приходить везде вовремя? Как научиться пунктуальности?
Контроль собственного времени
Существует такая категория людей, которым свойственно «теряться во времени». В каждом человеке есть, так называемые, внутренние часы: люди интуитивно делают все вовремя, как будто бы что-то изнутри подсказывает им точное время. А есть такие персоны, которым крайне необходимо постоянно в поле зрения наблюдать часы, чтобы ориентироваться во временном пространстве. Также следует исключить из своей жизни «пожирателей времени». Это может быть увлекательная игра, за которой 5 минут незаметно перерастают в час, любимый форум, куда заглянув на пару секунд, задерживаешься на пол дня и т.д.
Свое продуктивное время
У каждого человека есть свои биоритмы. Чтобы понять, как они работают, необходимо в течение 7-10 дней понаблюдать за собой и определить, в какое время суток ваша продуктивность и эффективность высокая, а когда низкая. Все важные встречи и сложные задачи необходимо планировать на тот период, когда КПД завышен.
Умение расставлять приоритеты
Начиная делать что-то одно, бросая и переключаясь на что-то второе, а следом вспомнив что еще нужно нечто третье… С уверенностью можно сказать, что в конечном итоге не будет сделано совершенно ничего. Следует научиться делить все планы и задачи на несколько категорий: первоочередные и наиболее важные, второстепенные и «если останется время».
Составление плана
Чрезмерная загруженность не дает возможности сосредоточиться и правильно распланировать свой день. Тогда отбросьте все дела, выделите 5 минут времени и составьте список задач на нынешний день. Идеально, если получится не просто составить список, а расписать его в виде плана с учетом приоритетов и важности поставленных задач.
Научитесь отказывать
Коллега обратилась с просьбой помочь выполнить какую-то задачу, и, несмотря на собственную занятость, вы соглашаетесь и идете ей помогать. При этом собственные дела отодвигаются на второй план. Такой подход совершенно неправильный: сначала необходимо выполнить свои дела и только потом, если остается свободное время, помогать окружающим. Умение отказывать – это не выражение слабости или неуважения, это способ заявить о себе, о своей значимости.
Хотите чего-то достичь в жизни? Желаете подняться и покорить новые вершины? Тогда учитесь правильно распоряжаться временем. К сожалению, время не стоит на месте. Помните, что потраченные впустую минуты могли быть вашими первыми шагами к успеху. Чтобы не сожалеть в дальнейшем, начинайте уже сегодня работать над собственной пунктуальностью.
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