Вещи, которые нужно обязательно помыть перед приходом гостей

Рассказываем, что почистить первым делом, чтобы быстро придать дому опрятный вид.







Если гости вот-вот нагрянут, а у вас дома беспорядок — не нужно паниковать. Рассказываем, какие вещи и места можно быстро почистить, чтобы вся квартира обрела опрятный вид.



Прихожая

Кухонные полы

Грязная посуда

Столешницы на кухне

Диван и кресла

Унитаз и раковина в ванной

Пыльные поверхности

Ковры

Корзины для мусора

Прихожая — это первое место в доме, которое увидят гости. Как минимум соберите и аккуратно сложите все сумки и обувь. Если есть время — проведите легкую влажную уборку и/или пропылесосьте пол.Полы в кухне быстро становятся грязными из-за пролитой/рассыпанной еды. Проведите по ним влажной шваброй с моющим средством — и вуаля, вся кухня уже выглядит гораздо аккуратнее.Раковина, наполненная чашками и тарелками, придает кухне неряшливый вид. Поэтому обязательно стоит потратить несколько минут, чтобы перемыть грязную посуду.Еще одна проблемная зона на кухне — столешницы с разводами и крошками. Потрите загрязнения влажной тряпкой, а по возможности — вымойте и поверхности микроволновой печи, холодильника и плиты.На диванах и креслах в гостиной тоже часто скапливаются крошки, а также шерсть домашних животных. Пройдитесь по обивке пылесосом — это займет всего несколько минут, а чистые диван и кресла сделают всю комнату опрятнее.Санузел — место общего пользования, куда наверняка зайдут гости. Поэтому почистите ершиком унитаз, протрите ободок и сливной бак влажной салфеткой, удалите мыльные разводы на раковине и смесителе, избавьтесь от пятен на зеркале. Уберите личные вещи с полок и разложите полотенца для гостейВозьмите влажную тряпку и быстро обойдите комнаты, в которых вы будете принимать гостей. Протрите все поверхности, на которых заметите слой пыли, — столы, полки, шкафы и пр.Ковры и ковровые покрытия хранят запахи от домашних животных, курения и приготовления пищи. А потому стоит быстро пропылесосить их перед приходом гостей. Лучше — моющим пылесосом или просто предварительно смочив средством для чистки.Обязательно вынесите мусор из всех баков, поместите внутрь чистые мусорные пакеты, а если на самих корзинах есть пятна — избавьтесь от них.