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Неформальные фотографии советских знаменитостей с детьми


Какими мамами и папами были звезды СССР...

Какими мамами и папами были звезды СССР...

В СССР этих людей узнавали все, а из появление на телевизионных экранах было настоящим праздником. И мало кто задумывался, что когда гасли софиты или заканчивалась работа на съёмочной площадке, они становились самыми обычными людьми и заботливыми родителями. В этом обзоре собраны ретро фотографии, на которым советские знаменитости запечатлены вместо со своими детьми.

1. Михаил Боярский и Лариса Луппиан


Знаменитая чета с дочерью Лизой и сыном Сергеем.

Знаменитая чета с дочерью Лизой и сыном Сергеем.

 

2. Юрий Никулин


Максим Никулин, сын великого советского клоуна и актёра.

Максим Никулин, сын великого советского клоуна и актёра.

 

3. Анатолий Папанов


Елена, дочь народного артиста СССР.

Елена, дочь народного артиста СССР.

 

4. Светлана Светличная и Владимер Ивашов


Актеры с младшим сыном Олегом.

Актеры с младшим сыном Олегом.

 

5. Эдуард и Зоя Хиль


Дмитрий, сын знаменитого «Мистера Трололо».

Дмитрий, сын знаменитого «Мистера Трололо».

 

6. Алла Пугачева


Примадонна с дочерью Кристиной Орбакайте.

Примадонна с дочерью Кристиной Орбакайте.

 

7. Евгений Леонов


Андрей, сын великого советского артиста.

Андрей, сын великого советского артиста.

 

8. Василий Шукшин


Василий Макарович с дочерьми Машей и Олей.

Василий Макарович с дочерьми Машей и Олей.

 

9. Наталья Андрейченко и Максим Дунаевский


Наталья с супругом Максимом и сыном Дмитрием.

Наталья с супругом Максимом и сыном Дмитрием.

 

10. Андрей Миронов


Миронов с дочерью Марией.

Миронов с дочерью Марией.

 

11. Наталья Варлей


Наталья со старшим сыном Василием и младшим Александром.

Наталья со старшим сыном Василием и младшим Александром.

 

12. Юрий Гагарин


Юрий Алексеевич с дочерьми Галей и Леной.

Юрий Алексеевич с дочерьми Галей и Леной.

 

13. Владимир Высоцкий


Известный поэт и актер с сыном Аркадием.

Известный поэт и актер с сыном Аркадием.

 

14. Ирина Алферова


Ирина с дочерью Ксенией.

Ирина с дочерью Ксенией.

 

15. Владимир Басов и Валентина Титова


Владимир с сыном Александром и его мамой Валентиной.

Владимир с сыном Александром и его мамой Валентиной.

 

16. Наталья Селезнева


Наталья с сыном Андреем.

Наталья с сыном Андреем.

 

17. Людмила Гурченко


Людмила Марковна с дочерью Машей.

Людмила Марковна с дочерью Машей.

 

18. Никита и Татьяна Михалковы


Чета Михалковых с детьми – Аней и Тёмой.

Чета Михалковых с детьми – Аней и Тёмой.

 

19. Эдита Пьеха


Эдита Станиславовна с дочерью Илоной.

Эдита Станиславовна с дочерью Илоной.

 

20. Марк Бернес


Марка Наумович с детьми Жаном и Натальей.

Марка Наумович с детьми Жаном и Натальей.

 

21. Вера Алентова с мужем Владимиром Меньшовым


Известная пара с дочерью Юлей.

Известная пара с дочерью Юлей.

 

22. Иннокентий Смоктуновский


Актёр театра и кино с сыном Филиппом.

Актёр театра и кино с сыном Филиппом.

 

23. Алиса Фрейндлих


Алиса Бруновна с дочерью Варварой.

Алиса Бруновна с дочерью Варварой.

 

24. Иосиф и Нелли Кобзон


Иосиф и Нелли с сыном Андреем и дочерью Натальей.

Иосиф и Нелли с сыном Андреем и дочерью Натальей.

 

25. Анна Герман


Анна Герман и сын Збигнев Тухольский.

Анна Герман и сын Збигнев Тухольский.

 

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Неформальные фотографии советских знаменитостей с детьми

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Неформальные фотографии советских знаменитостей с детьмиПодписаться на мой Instagram
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