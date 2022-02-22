Неформальные фотографии советских знаменитостей с детьми

Какими мамами и папами были звезды СССР...
В СССР этих людей узнавали все, а из появление на телевизионных экранах было настоящим праздником. И мало кто задумывался, что когда гасли софиты или заканчивалась работа на съёмочной площадке, они становились самыми обычными людьми и заботливыми родителями. В этом обзоре собраны ретро фотографии, на которым советские знаменитости запечатлены вместо со своими детьми.
1. Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Знаменитая чета с дочерью Лизой и сыном Сергеем.
2. Юрий Никулин
Максим Никулин, сын великого советского клоуна и актёра.
3. Анатолий Папанов
Елена, дочь народного артиста СССР.
4. Светлана Светличная и Владимер Ивашов
Актеры с младшим сыном Олегом.
5. Эдуард и Зоя Хиль
Дмитрий, сын знаменитого «Мистера Трололо».
6. Алла Пугачева
Примадонна с дочерью Кристиной Орбакайте.
7. Евгений Леонов
Андрей, сын великого советского артиста.
8. Василий Шукшин
Василий Макарович с дочерьми Машей и Олей.
9. Наталья Андрейченко и Максим Дунаевский
Наталья с супругом Максимом и сыном Дмитрием.
10. Андрей Миронов
Миронов с дочерью Марией.
11. Наталья Варлей
Наталья со старшим сыном Василием и младшим Александром.
12. Юрий Гагарин
Юрий Алексеевич с дочерьми Галей и Леной.
13. Владимир Высоцкий
Известный поэт и актер с сыном Аркадием.
14. Ирина Алферова
Ирина с дочерью Ксенией.
15. Владимир Басов и Валентина Титова
Владимир с сыном Александром и его мамой Валентиной.
16. Наталья Селезнева
Наталья с сыном Андреем.
17. Людмила Гурченко
Людмила Марковна с дочерью Машей.
18. Никита и Татьяна Михалковы
Чета Михалковых с детьми – Аней и Тёмой.
19. Эдита Пьеха
Эдита Станиславовна с дочерью Илоной.
20. Марк Бернес
Марка Наумович с детьми Жаном и Натальей.
21. Вера Алентова с мужем Владимиром Меньшовым
Известная пара с дочерью Юлей.
22. Иннокентий Смоктуновский
Актёр театра и кино с сыном Филиппом.
23. Алиса Фрейндлих
Алиса Бруновна с дочерью Варварой.
24. Иосиф и Нелли Кобзон
Иосиф и Нелли с сыном Андреем и дочерью Натальей.
25. Анна Герман
Анна Герман и сын Збигнев Тухольский.
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