Рекламный проект, созданный под впечатлением работ Фриды Кало и Густава Климта

Вероятные украшения. Автор: Ryan Houssari.

Образ, рождённый безудержной фантазией. Автор: Ryan Houssari.

Картинный образ. Автор: Ryan Houssari.

Всё новое - хорошо забытое старое . Автор: Ryan Houssari.

Коллекция украшений «Monalissa Jewels». Автор: Ryan Houssari.

Современная муза современного искусства. Автор: Ryan Houssari.

Девушка с веером . Автор: Ryan Houssari.

На встречу переменам. Автор: Ryan Houssari.

Женщина как произведение искусства вне времени. Автор: Ryan Houssari.

Фрида. Автор: Ryan Houssari.

По словам современного фотографа(Ryan Houssari), чтобы достичь желаемого, нужно перевернуть мир с ног на голову, а иногда и вовсе «оживить» хорошо забытое старое:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: