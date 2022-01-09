Рекламный проект, созданный под впечатлением работ Фриды Кало и Густава Климта

Вероятные украшения. Автор: Ryan Houssari.
По словам современного фотографа Райана Хоуссари (Ryan Houssari), чтобы достичь желаемого, нужно перевернуть мир с ног на голову, а иногда и вовсе «оживить» хорошо забытое старое: «В данной серии работ, я решил изобразить женщину как произведение искусства вне времени. Модель, примеряя на себя образы, становится современной музой современного искусства. Она облачается в дорогие наряды, меняет причёски, аксессуары и украшения, созданные дизайнерами «Monalissa Jewels». Эта своеобразная игра на грани фантазий и реальности, открывает безграничные возможности, позволяющие сочетать классику с новшествами XXI века».
Образ, рождённый безудержной фантазией. Автор: Ryan Houssari.
Картинный образ. Автор: Ryan Houssari.
Всё новое - хорошо забытое старое. Автор: Ryan Houssari.
Коллекция украшений «Monalissa Jewels». Автор: Ryan Houssari.
Современная муза современного искусства. Автор: Ryan Houssari.
Девушка с веером. Автор: Ryan Houssari.
На встречу переменам. Автор: Ryan Houssari.
Женщина как произведение искусства вне времени. Автор: Ryan Houssari.
Фрида. Автор: Ryan Houssari.
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