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Рекламный проект, созданный под впечатлением работ Фриды Кало и Густава Климта


Вероятные украшения. Автор: Ryan Houssari.

Вероятные украшения. Автор: Ryan Houssari.

По словам современного фотографа Райана Хоуссари (Ryan Houssari), чтобы достичь желаемого, нужно перевернуть мир с ног на голову, а иногда и вовсе «оживить» хорошо забытое старое: «В данной серии работ, я решил изобразить женщину как произведение искусства вне времени. Модель, примеряя на себя образы, становится современной музой современного искусства. Она облачается в дорогие наряды, меняет причёски, аксессуары и украшения, созданные дизайнерами «Monalissa Jewels». Эта своеобразная игра на грани фантазий и реальности, открывает безграничные возможности, позволяющие сочетать классику с новшествами XXI века».

Образ, рождённый безудержной фантазией. Автор: Ryan Houssari.

Образ, рождённый безудержной фантазией. Автор: Ryan Houssari.

 
Картинный образ. Автор: Ryan Houssari.

Картинный образ. Автор: Ryan Houssari.

 
Всё новое - хорошо забытое старое. Автор: Ryan Houssari.

Всё новое - хорошо забытое старое. Автор: Ryan Houssari.

 
Коллекция украшений «Monalissa Jewels». Автор: Ryan Houssari.

Коллекция украшений «Monalissa Jewels». Автор: Ryan Houssari.

 
Современная муза современного искусства. Автор: Ryan Houssari.

Современная муза современного искусства. Автор: Ryan Houssari.

 
Девушка с веером. Автор: Ryan Houssari.

Девушка с веером. Автор: Ryan Houssari.

 
На встречу переменам. Автор: Ryan Houssari.

На встречу переменам. Автор: Ryan Houssari.

 
Женщина как произведение искусства вне времени. Автор: Ryan Houssari.

Женщина как произведение искусства вне времени. Автор: Ryan Houssari.

 
Фрида. Автор: Ryan Houssari.

Фрида. Автор: Ryan Houssari.

 

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Рекламный проект, созданный под впечатлением работ Фриды Кало и Густава Климта

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Рекламный проект, созданный под впечатлением работ Фриды Кало и Густава КлимтаПодписаться на мой Instagram
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