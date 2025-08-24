С нами не соску...
Зачем в Киргизии на мясных рынках есть целые секции, продающие один только жир



В последние годы на родных просторах абсолютно все захватывают сетевые магазины и торговые центры. Однако, даже несмотря на этот факт, удивить нашего брата таким явлением. как базар, получится едва ли. Другое дело Киргизия, там классических рынков все еще очень много. Более того, это не просто рынки, а настоящие восточные базары.
Оказавшись на любом из них. человек с высокой долей вероятности рано или поздно наткнется на секцию, торгующую исключительно животным жиром. Зачем он в таком количестве киргизам?

Жир животных активно используется. |Фото: ya.ru.

Жир животных активно используется. |Фото: ya.ru.

 

Животный жир – ценнейший продукт, который используется человеком с древнейших времен по сегодняшний день. Киргизия в этом отношении не только не является исключением, но и, пожалуй, может считаться одним из лучших примеров! Животный жир на местных рынках продают целыми секциями со множеством рядов. Но почему так? Что такого особенного может быть в жире, что к Киргизии он продается в таком количестве.
Продают жир на мясных рынках. |Фото: tvd.im.

Продают жир на мясных рынках. |Фото: tvd.im.


 

На самом деле все очень просто: кулинария и медицина. Что касается медицины, то в основном речь идет о «народной». Так что эффективность киргизского лечения животным жиром следует проверять строго на свой страх и риск. Хотя едва ли килограмм бараньего сала сможет как-то навредить. Разве что поскользнуться можно, если натереться им с ног до головы…
Можно употреблять как сало. |Фото: allzip.org.

Можно употреблять как сало. |Фото: allzip.org.

 

Само собой, главное применение животного жира в Киргизии – это готовка. Все дело в том, что до сих пор для многих простых людей топленые жиры здесь заменяют масла, в первую очередь подсолнечные.
На жиру готовят почти все. Кроме того, жир активно добавляют в самые разные блюда начиная от тушеного мяса и заканчивая конской колбасой в кишке. Мясо лошади, к слову, совсем не жирное, из-за чего его приходится разбавлять салом от других животных. Наконец, бараний жир можно готовить сам по себе, после чего употреблять в пищу как обычное сало. Например, с хлебом.
Животный жир - обязательная добавка в конские колбасы. ¦Фото: koolinar.ru.

Животный жир - обязательная добавка в конские колбасы. ¦Фото: koolinar.ru.

 

источник

