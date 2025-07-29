Сколько часов сна в сутки нужно нужно людям разного возраста

Существуют специальные исследования, которые показывают, сколько нужно спать в сутки в каждом возрасте для того, чтобы быть бодрым и здоровым, а также не получить синдром хронической усталости и не пострадать от отнюдь не безвредной передозировки сна. Материал расскажет об актуальных, медицински доказанных количествах часах сна для каждого возраста.
Младенцы до года – 14-17 часов
Вовсе не мифом является расхожее выражение о том, что дети растут во сне. Им действительно нужно много сна для того, чтобы в состоянии психологического покоя формировались кости и ткани организма. Младенец много спит, потому что именно во сне он приобретает нужный скелет и мышечные ткани. Именно по той же причине такие любимые нами млекопитающие, как кошки, много спят - они во сне самоизлечиваются от любых недугов и радуют нас, будучи нашими питомцами, продолжительностью жизни вплоть до 20 лет.
Школьники до 10 лет – 9-11 часов
После нежного возраста до 6-7 лет ребенок погружается во враждебную и в первое время непонятную среду под названием школа. И он начинает испытывать колоссальные для этого возраста интеллектуальные нагрузки, которые выражаются в ежедневном посещении уроков и выполнении домашних заданий. Если школьник будет мало спать, то у него могут возникнуть психологические триггеры и синдром хронической усталости. Именно поэтому родителям важно следить, чтобы ребенок младшего и среднего школьного возраста не засиживался в гаджете и ложился спать вовремя.
Подростки – 8-10 часов
Мы привыкли часто говорить о том, какой ужасный стресс проходят люди зрелого возраста во время климакса.. И в этот период важно поддержать подростков. Вместо того, чтобы без конца пилить их за то, что они бунтуют, лучше стать физиологически подкованными людьми и дать им возможность побороть анатомически сложный период. Подросткам очень важно спать не менее 8 часов. Родителям подростка следует следить, чтобы он ложился вовремя, если ему на уроки в первую смену.
Взрослые – 7-9 часов
Нормированное количество сна во взрослом возрасте напрямую определяет скорость реакций мозга. Если спать слишком мало, то количество ошибок системы организма во взрослом возрасте (25-50 лет) напрямую связано с количеством часов сна. Критическая планка - 4 часа. Если около 5 суток спать 4 часа в сутки и менее, то могут возникнуть галлюцинации и психические расстройства. Минимальная норма - 6 часов. Максимум для активности - 8. Если же спать более 9 часов, может возникнуть вялость и депрессия. Интересный факт. Врачи доказали, что если во взрослом возрасте постоянно спать менее 6 часов, то на 1/3 больше калорий захочет употребить в день ваш организм, так как стресс от недосыпания млекопитающее склонно компенсировать перееданием (режим настал голод).
Пожилые люди старше 65 лет – 5-7 часов
Современные ученые выяснили, что пожилым людям мало спать - вполне полезно. Во-первых, максимально уже изношенные мышцы и суставы плохо работают по утрам, если человек поживший поспал долго. Во-вторых, малое количество сна для пожилых объясняет эволюция. Старческие проблемы со сном на самом деле являются не расстройством, а особым эволюционным приспособлением, которое помогало древним людям выживать ценой сна самых самых старых из них, уже потерявших способность размножаться, но продолжающих приносить пользу группе людей. Мало спящие старые люди могли проснуться рано и предупредить более молодых членов племени о любой наближающейся опасности!
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