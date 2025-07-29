Сколько часов сна в сутки нужно нужно людям разного возраста

Существуют специальные исследования, которые показывают, сколько нужно спать в сутки в каждом возрасте для того, чтобы быть бодрым и здоровым, а также не получить синдром хронической усталости и не пострадать от отнюдь не безвредной передозировки сна. Материал расскажет об актуальных, медицински доказанных количествах часах сна для каждого возраста.

Младенцы до года – 14-17 часов

Школьники до 10 лет – 9-11 часов

Подростки – 8-10 часов

Взрослые – 7-9 часов

Пожилые люди старше 65 лет – 5-7 часов