Продукты, которые нельзя выбрасывать

Утилизируя кухонные отходы, вы не только помогаете экологии планеты, но и обеспечиваете свой участок эффективными, а главное, экологически чистыми, удобрениями.

Среднестатистическая семья из трех человек ежегодно оставляет после себя порядка 400-500 кг органических субстанций в год! Безопасная переработка и бытовых отходов уже давно перестала быть проблемой отдельных регионов и приобрела поистине мировой масштаб. Особенно опасным для экологии является самый распространенный способ переработки пищевых отходов – захоронение на полигонах.







Попавший на свалку органический мусор в процессе своего разложения выделяет огромное количество газов, которые беспрепятственно попадают в воздух и грунтовые воды. И хотя глобальное решение данной проблемы – это вопрос, который должен решаться на самом высоком уровне, уменьшить количество пищевых отходов в рамках отдельно взятой вполне реально. Превращая органические остатки из вашего мусорного ведра в компост, вы убиваете сразу двух зайцев – помогаете окружающей среде и изготавливаете удобрение для вашего загородного участка.



Чайная заварка

Кофейная гуща

Банановая кожура

Апельсиновая кожура

Луковая шелуха

Картофельные очистки

Яичная скорлупа

Спитой чайной заварке можно найти самые разные применения. От использования в качестве удобрения до мульчирования.Больше всего полезных веществ содержится в крупнолистовом чае. Калий необходим растениям в период созревания плодов, кальций участвует в углеводном и белковом обмене, магний жизненно необходим растениям для фотосинтеза, марганец ускоряет рост корневой системы, натрий отвечает за обмен веществ, а железо входит в состав химических соединений, участвующий в процессе дыхания растений. Также в чае содержатся дубильные вещества, которые стимулируют процессы разложения, таким образом ускоряя созревание компоста. Чтобы насытить почву азотом, прикопайте в верхнем слое почвы и приствольных кругах немного чайной заварки.Для подкормки давно высаженных растений можно использовать свежую заварку, а вот «новоселам» на пользу пойдет только сухая.Хорошая новость для тех, кто не представляет свое утро без чашечки крепкого ароматного кофе. Теперь на все комментарии по поводу того, что этот напиток не приносит никакой пользы вашему здоровью, вы сможете смело отвечать, что пьете его исключительно ради пользы своего загородного участка. Специалисты до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу использования кофе для подкормки растений, которые не любят кислотные почвы. Дело в том, что зерна этого напитка отличаются повышенной кислотностью, однако последние исследование позволяют утверждать, что спитая заварка имеет нейтральный уровень кислотности, и поэтому ее можно использовать для подкормки любых растений, например, деревьев.Предварительно высушенную кофейную гущу вносят в неглубокие (5-7 см) ямки по 1-2 стакана на дерево, в зависимости от его размеров. Затем ямку аккуратно присыпают землей и рыхлят.Томясь под жарким южным солнцем, бананы успели накопить в себе множество самых разных полезных веществ. Шкурки этих экзотических фруктов разлагаются очень быстро, что делает их прекрасным ингредиентом для подкормки. Способов заготовки такого удобрения несколько. Банановую кожуру можно сушить в духовке, замораживать или добавлять в компост.Чтобы приготовить жидкую подкормку для полива тепличных растений, залейте шкурки от трех средних бананов 3 л воды и оставьте в темном месте на 2-3 дня. Получившийся настой процедите и долейте еще 3 л воды.Апельсиновые корки содержат гораздо больше витаминов А, С и Е, чем мякоть. Кожура богата калием, фосфором, натрием, флавоноидами и пектинами. Именно поэтому апельсиновые корки нашли широкое применение на дачных участках. Для улучшения качества почвы шкурки вкапывают в землю на глубину 5 см. Это насытит почву азотом и улучшит всхожесть семян. А добавив ее в компост, вы решите сразу две задачи: обеспечите удобрение питательной средой для микрофлоры и отпугнете от субстрата насекомых.Для ускорения процесса разложения кожуры тщательно ее вымойте и измельчите.Луковая шелуха содержит в себе целый спектр полезных веществ: витамины А, С, РР, группы В, калий и фосфор. В дополнение ко всему, этот овощ богат антиоксидантами и фитонцидами. Первые укрепляют иммунитет, а вторые служат прекрасной защитой от вредителей и болезнетворных бактерий. Чаще всего настои на основе шелухи используют как раз для борьбы с вредителями. Однако не менее полезным оказывается использование лука для приготовления подкормок. Хорошо отзываются на внесение таких средств томаты, огурцы, перец, морковь, огурцы, кабачки и тыквы.Для приготовления подкормки залейте 1 л шелухи 8 л крутого кипятка и дайте настояться в течение суток. Процедите настой и долейте его водой (1:5). Такое средство можно использовать не только для уличных, но и комнатных растений.В картофеле содержится большое количество крахмала, глюкозы, органических кислот, витамина C, жиров и минеральных солей. Очистки этого овоща быстро перерабатываются бактериями, в результате чего в почву попадают полезные вещества. Это не только улучшает плодородность почвы, но и положительно сказывается на здоровье сельскохозяйственных культур. Не говоря уже о том, что вырабатывающееся в процессе гниения тепло быстро прогревает почву. Дополнительным преимуществом картофельных очисток является то, что при использовании этого сырья почти не растут сорняки, как это обычно бывает при внесении в грунт компоста или навоза. Однако не все культуры одинаково положительно реагируют на подкормку средствами на основе этого сырья. Томаты, баклажаны и перец имеют общих с картофелем вредителей, поэтому для удобрения грядок с этими растениями следует выбрать другое средство.Яичную скорлупу можно использовать не только в качестве удобрения, но и разрыхлителя или средства для отпугивания вредителей. В ней содержится большое количество карбоната кальция (92-95%), а также другие полезные вещества: магний, кремний, калий, фосфор и многие другие. Главным преимуществом подкормок из яичной скорлупы является ее полная безопасность для растений. Используя этот субстрат, нанести вред растениям практически невозможно.Для приготовления подкормки залейте 100 г яичной муки 1 л воды и оставьте в темном месте на 2 недели. Полученный настой разведите водой (1:3) и полейте все культуры.Использование кухонных отходов на приусадебном участке – это полезно не только для нашей планеты, но и вашего огорода и кошелька.