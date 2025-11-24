Вещи, запрещенные в Сингапуре

Знание местных законов страны может спасти вас от штрафа или ареста. Мы собрали список из 8 вещей, которые являются незаконными в этой стране: от подключения к чужому Wi-Fi до плевания.





1. Продажа жвачки.

2. Раздражать кого-то музыкальным инструментом

3. Запускание воздушного змея, который мешает общественному движению.

4. Плевание.

5. Подключение к Wi-Fi другого пользователя.

6. Забыть смыть туалет.

7. Кормление голубей.

8. Граффити