Вещи, запрещенные в Сингапуре

Знание местных законов страны может спасти вас от штрафа или ареста. Мы собрали список из 8 вещей, которые являются незаконными в этой стране: от подключения к чужому Wi-Fi до плевания.
1. Продажа жвачки.
штраф за продажу жевательной резинки может достигать 100 000 долларов или тюремное заключение на срок до двух лет.
2. Раздражать кого-то музыкальным инструментом
Законодательство Сингапура гласит, что игра на музыкальном инструменте в общественном месте «таким образом, что это может вызвать раздражение у любого лица, законно использующего общественную дорогу или в любом общественном месте, является незаконной» и штраф в размере до до 1000 долларов.
3. Запускание воздушного змея, который мешает общественному движению.
Вы можете получить штраф в размере до 5000 долларов, если вам случается управлять воздушным змеем или «играть в любую игру», которая мешает движению на любой дороге общего пользования.
4. Плевание.
Плевать не самый классный акт, но если сделать это в любом общественном месте в Сингапуре — включая кафе, рынки, рестораны, школьные дома, театры, общественные здания, омнибусы или дороги общего пользования — вы будете наказаны штрафом до 1000 долларов.
5. Подключение к Wi-Fi другого пользователя.
Сингапурский закон о неправомерном использовании компьютеров и кибербезопасности определяет использование сети Wi-Fi другого человека в качестве хакерского. Если вы пойманы на этом деле, вы можете быть оштрафованы на огромные 10000 долларов, или получить три года лишения свободы или все вместе.
6. Забыть смыть туалет.
Хотя смывание общественного туалета является обычной вежливостью, в Сингапуре существует действующий закон против игнорирования этой процедуры. Если вас поймают, когда вы уходите, не смыв унитаза, ожидайте штраф в размере около 150 долларов.
7. Кормление голубей.
Вы, возможно, не думаете, что это большая проблема, чтобы бросить свой оставшийся бутерброд голубям, но подумайте дважды, когда вы в Сингапуре, потому что кормление птиц здесь обойдется вам в 500 долларов.
8. Граффити
В Сингапуре, за вандализм вы можете быть арестованы. Сингапурские законы о вандализме впервые шокировали СМИ в 1994 году, после того как американский подросток получил наказание за порчу автомобилей и государственной собственности. В начале 2015 года двое мужчин, посещавших страну, также столкнулись с тюремным заключением, за то, что стали рисовать граффити в общественном поезде.
источник
