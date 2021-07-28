Повседневная жизнь людей в разных странах в объективе классика чешской фотографии Милона Новотны

1. Стокгольмская молодежь

Швеция, Стокгольм, 1966 год.

2. Биг-Бен

Символ Лондона и Великобритании, 1966 год.

3. Пикадилли

Одна из самых широких и оживлённых улиц в историческом центре Лондона, 1966 год.

4. Ввод войск в Чехословакию

Солдаты в центре Праги, 1968 год.

5. Рыбный рынок Биллинсгейт

Рынок Биллингсгейт. Великобритания, Лондон, 1966 год.

6. Портретная фотография

Ветеран. Великобритания, Лондон, 1966 год.

7. Восточная часть Лондона

Ист-Энд, Лондон, 1966 год.

8. Один из самых престижных районов Лондона

Лондон, Челси, 1966 год.

9. Главная резиденция монархов

На территории Букингемского дворца. Великобритания, Лондон, 1966 год.

10. На территории исторического графства в Англии

Мидлсекс, Лондон, 1966 год.