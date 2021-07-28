Повседневная жизнь людей в разных странах в объективе классика чешской фотографии Милона Новотны

Сегодня его называют классиком чешской документальной фотографии, а его работы из Лондона 60-х – легендарными и уникальными. Милон Новотны – больше, чем фотожурналист. На свою фотокамеру он снимал пражские периферии, улицы Нью-Дели, Нью-Йорка, Сиднея, Токио и Москвы, каждый раз демонстрируя искусство сопереживания ситуациям, происходящим перед объективом.
1. Стокгольмская молодежь
Швеция, Стокгольм, 1966 год.
Милон Новотны – знаменитый фотожурналист и классик чешской документальной фотографии. На свой фотоаппарат он снимал улицы Парижа, Нью-Дели, Нью-Йорка, Сиднея, Токио и Москвы, каждый раз демонстрируя высшую степень профессионализма.
2. Биг-Бен
Символ Лондона и Великобритании, 1966 год.
Милон Новотны родился 11 апреля 1930 года в деревне Штетовице в Чехии. Обучение в гимназии в Простеёве не окончил, так как тяжело заболел, и год лечился на территории лечебного курорта в Высоких Татрах. Там он впервые взял в руки фотокамеру и начал фотографировать. Позже Новотны случайно познакомился с чешским фотографом Йозефом Судеком, который посоветовал ему организовать выставку в Оломоуце, а также отправлять свои работы в еженедельник «Культура». Фотограф переехал в Прагу, а затем более двадцати лет фотографировал для газет, журналов и театров.
3. Пикадилли
Одна из самых широких и оживлённых улиц в историческом центре Лондона, 1966 год.
Новотны – пионер и бесспорный классик чешской гуманистической фотографии 20-го века. Он фотографировал исключительно в чёрно-белых тонах, в основном на Leica, и придерживался в съёмке понятия «решающий момент», как и Анри Картье-Брессон. В его архиве есть репортажные фотографии, изображающие оккупацию Чехословакии в 1968 году и похороны Яна Палаха.
4. Ввод войск в Чехословакию
Солдаты в центре Праги, 1968 год.
В 1968 году его цикл «Лондон шестидесятых» впервые обрёл книжную форму. Книга стала классикой и переиздавалась уже после смерти автора. Она представляет собой портрет британской столицы в период, когда империя переживала свой крах. Новотны акцентировался на уличной жизни города и его архитектуре. Тогда он впервые переключился от одиночных снимков на создание серии и запечатлел граждан всех слоёв общества – пенсионеров, полицейских, евангелистов на углу Гайд-парка, играющих на улице детей, пассажиров возле станции метро, прохожих на набережной Темзы.
5. Рыбный рынок Биллинсгейт
Рынок Биллингсгейт. Великобритания, Лондон, 1966 год.
С советской оккупацией Чехословакии Милон Новотна оказалась в чёрном списке, практически лишившись возможности публиковать свои снимки. За границей его фотографии выходили анонимно либо под чужими именами. Многие негативы бесследно исчезли. После падения железного занавеса у него была возможность представить свою работу, но в 1992 году фотограф неожиданно умер. Из сохранившихся работ автора пополнились коллекции художественных музеев в Праге и Оломоуце, Моравской галереи в Брно, Британской галереи Тейт.
6. Портретная фотография
Ветеран. Великобритания, Лондон, 1966 год.
Его называют поэтом повседневной жизни, чьим языком была фотография. Милон Новотны обладал замечательной способностью видеть глубоко человеческое содержание в том, что на первый взгляд казалось банальным.
7. Восточная часть Лондона
Ист-Энд, Лондон, 1966 год.
Работы фотографа с трудом поддаются описанию, их нужно почувствовать. Новотны слишком обожествлял реальное изображение предметов, что в корне противоречило тогдашним принципам художественной фотографии.
8. Один из самых престижных районов Лондона
Лондон, Челси, 1966 год.
Он был сосредоточен на своем внутреннем мире, а его фотографии всегда были очень тесно связаны с состоянием его души. Фотографии Милон Новотны позволяют говорить о добре, правде и красоте самых обычных жизненных вещей. Вероятно, именно поэтому работы его работы являются сегодня столь притягательными.
9. Главная резиденция монархов
На территории Букингемского дворца. Великобритания, Лондон, 1966 год.
10. На территории исторического графства в Англии
Мидлсекс, Лондон, 1966 год.
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