Чем отличается чашка от кружки, варенье от джема и винт от болта, или 11 пар вещей, которые путают

Нас окружает столько похожих предметов, поэтому неудивительно, что мы их случайно путаем

1. Обелиск и стела

Разница в том, что на обелисках, в отличие от стел, нет текста и изображений

2. Кабачок и цукини

Кабачки светло-зеленые, а цукини - черные или темно-зеленые / Фото: res.cloudinary.com

3. Пуловер, свитер, джемпер

Все это - связанные из трикотажа или шерсти предметы одежды, но отличаются они по форме горловины

4. Джем и варенье

Оба продукта готовят из вареных с сахаром фруктов и ягод, но консистенция у них получается разная.

5. Трейлер и тизер

Трейлер - это рекламный анонс кинофильма, а тизер - это мини-промо, которое выпускают еще в процессе работы над фильмом

6. Листовка и флаер

У листовки информационный характер, а флаер рассчитан на рекламу каких-либо событий или мероприятий

7. Институт и университет

Высшие учебные заведения отличаются по своей структуре и направлениям подготовки / Фото: sun9-15.userapi.com

8. Апартаменты и квартира

В отличие от квартиры, в апартаментах невозможно прописаться / Фото: senatinform.ru

9. Винт и болт

Оба элемента помогают соединить детали конструкции, разница лишь в способе крепления

10. Чашка и кружка

Основное отличие предметов заключается в их диаметре: у чашек он больше, чем высота, а у кружек все наоборот

11. Метеорит и метеор

Метеорит - это части космического тела, упавшего на Землю, а метеор - светящийся в атмосфере след после сгорающего объекта / Фото: phonoteka.org