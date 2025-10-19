Чем отличается чашка от кружки, варенье от джема и винт от болта, или 11 пар вещей, которые путают

С нами не соску...
Нас окружает столько похожих предметов, поэтому неудивительно, что мы их случайно путаем

Нас окружает столько похожих предметов, поэтому неудивительно, что мы их случайно путаем. Например, называем институт университетом, флаер - листовкой и не знаем, в чем же отличие между джемом и вареньем. Пора разобраться в вопросах!
А поможет в этом Novate.ru.

1. Обелиск и стела


Разница в том, что на обелисках, в отличие от стел, нет текста и изображений

Разница в том, что на обелисках, в отличие от стел, нет текста и изображений

 

Обелиск - это каменный столп, сужающийся кверху. Чаще всего у монумента квадратное сечение, на его поверхности нет текстов или изображений. Обелиски приурочивают к значимым событиям. А вот стела - это столб или плита, на которой высекается текст и изображения. Монумент может быть из дерева, камня, мрамора. Стелы - это памятные или погребальные знаки.

2. Кабачок и цукини


Кабачки светло-зеленые, а цукини - черные или темно-зеленые / Фото: res.cloudinary.com

Кабачки светло-зеленые, а цукини - черные или темно-зеленые / Фото: res.cloudinary.com


 

По факту, и кабачок, и цукини - это разновидности тыквы. Разница между ними ощущается во время приготовления. У кабачка жесткая и толстая кожура светло-зеленого цвета. Он продолговатой формы и употребляется в пищу только после термической обработки. Цукини бывает темно-зеленым или черным, по размеру - до 15 см. У него мягкая кожура, которую не нужно срезать, и нежная мякоть. Благодаря этому цукини едят даже в сыром виде.

3. Пуловер, свитер, джемпер


Все это - связанные из трикотажа или шерсти предметы одежды, но отличаются они по форме горловины

Все это - связанные из трикотажа или шерсти предметы одежды, но отличаются они по форме горловины

 

Все это - связанные из трикотажа или шерсти предметы одежды, но отличаются они по форме горловины.
У пуловера V-образный вырез, глубина может быть разной. У свитера ворот закрывает шею на 5 см и выше. А у джемпера круглый вырез. Вот и вся разница.

4. Джем и варенье


Оба продукта готовят из вареных с сахаром фруктов и ягод, но консистенция у них получается разная.

Оба продукта готовят из вареных с сахаром фруктов и ягод, но консистенция у них получается разная.


 

Оба продукта готовят из вареных с сахаром фруктов и ягод. Но консистенция у них получается разная. Джем более густой и однородный, потому что ягоды и фрукты развариваются. Для варенья важно, чтобы плоды оставались целыми, а сироп был текучим и жидким. Плюс варенье готовят не только из ягод и фруктов. Также используют огурцы, кабачки, тыквы, лук.

5. Трейлер и тизер


Трейлер - это рекламный анонс кинофильма, а тизер - это мини-промо, которое выпускают еще в процессе работы над фильмом

Трейлер - это рекламный анонс кинофильма, а тизер - это мини-промо, которое выпускают еще в процессе работы над фильмом

 

Трейлер - это рекламный анонс кинофильма. В него вставляют самые яркие кадры, чтобы завлечь зрителей в кинотеатры, и раскрывают детали сюжета. А тизер - это мини-промо, которое выпускают еще в процессе работы над фильмом. Его главная цель - заинтриговать, но не показать ничего конкретного.

6. Листовка и флаер


У листовки информационный характер, а флаер рассчитан на рекламу каких-либо событий или мероприятий

У листовки информационный характер, а флаер рассчитан на рекламу каких-либо событий или мероприятий

 

У листовки информационный характер. Она рассказывает о компании, ее услугах, рекламирует товары, их преимущества, дает справочную информацию. Акцент здесь делается именно на текст. Флаер рассчитан на рекламу каких-либо событий или мероприятий. Главное в нем - привлекательный дизайн, который заинтересует людей. Часто флаеры используют как пригласительные, билеты, печатают на них скидки и бонусы.

7. Институт и университет


Высшие учебные заведения отличаются по своей структуре и направлениям подготовки / Фото: sun9-15.userapi.com

Высшие учебные заведения отличаются по своей структуре и направлениям подготовки / Фото: sun9-15.userapi.com

 

Высшие учебные заведения отличаются по своей структуре и направлениям подготовки. В институтах есть только одна специализация: педагогика, машиностроение, юриспруденция и т.д. А еще в них не обязательно заниматься научной и исследовательской деятельностью. Университет - это многопрофильное учреждение, где готовят по нескольким специальностям: истории, филологии, туризму, математике и т.д. Сотрудники и студенты обязательно должны заниматься исследованиями и наукой.

8. Апартаменты и квартира


В отличие от квартиры, в апартаментах невозможно прописаться / Фото: senatinform.ru

В отличие от квартиры, в апартаментах невозможно прописаться / Фото: senatinform.ru

 

Если вы интересовались вопросом жилья, то наверняка замечали, что апартаменты стоят дешевле квартир. Почему так? Во-первых, это коммерческая недвижимость, в которой невозможно прописаться. Плюс на апартаменты выше налог и стоимость коммунальных услуг. А квартира - это место, где можно получить постоянную прописку.

9. Винт и болт


Оба элемента помогают соединить детали конструкции, разница лишь в способе крепления

Оба элемента помогают соединить детали конструкции, разница лишь в способе крепления

 

Оба элемента помогают соединить детали конструкции, разница лишь в способе крепления. У болта частичная резьба, а у винта - по всей поверхности. Болт вставляют в сквозное отверстие, а сверху накручивают гайку. Винт же вкручивается в детали, в которых уже предусмотрены отверстия с резьбой. Гайки в таком случае можно не использовать.

10. Чашка и кружка


Основное отличие предметов заключается в их диаметре: у чашек он больше, чем высота, а у кружек все наоборот

Основное отличие предметов заключается в их диаметре: у чашек он больше, чем высота, а у кружек все наоборот

 

Основное отличие предметов заключается в их диаметре: у чашек он больше, чем высота, а у кружек все наоборот. Кроме того, из кружек можно только пить: как горячие, так и холодные напитки. А чашки подходят для подачи первых блюд.

11. Метеорит и метеор


Метеорит - это части космического тела, упавшего на Землю, а метеор - светящийся в атмосфере след после сгорающего объекта / Фото: phonoteka.org

Метеорит - это части космического тела, упавшего на Землю, а метеор - светящийся в атмосфере след после сгорающего объекта / Фото: phonoteka.org

 

Многие часто путают эти термины, поскольку у них одинаковый корень. Только метеорит - это части космического тела, упавшего на Землю. А метеор - светящийся в атмосфере след, который остается после сгорающего объекта. Кстати, именно это мы и видим, когда в ночном небе падают звезды.

источник

