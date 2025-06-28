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Скульпторы итальянского мастера, которого называют современным Микеланджело

Итальянского скульптора Яго Якопо Кардильо (Jago Jacopo Cardillo) называют современным Микеланджело. Это сравнение мастер считает высшим признанием своего мастерства. Когда-то, еще в школьные годы Яго восхищался творениями гения Ренессанса, а сегодня его самого сравнивают с великим земляком. Преувеличений и лести здесь нет — мрамор в руках Кардильо податлив как глина, а результат работы настолько реалистичен, что в его рукотворность сложно поверить.

Скульпторы итальянского мастера, которого называют современным Микеланджело

Глядя на работы Кардильо, понимаешь, что перед тобой работы одного из талантливейших скульпторов современности. Кажется, что у такого виртуоза резца должен быть великий учитель, но Яго — самоучка, самостоятельно освоивший работу с камнем. Многие работы скульптора посвящены старикам. Яго как никто другой научился передавать красоту старения, изображая морщины настолько реалистично, что их не отличить от настоящих. Впервые о таланте Кардильо заговорили в 2009 году, когда 22-летний скульптор представил на суд зрителей скульптуру папы Бенедикта XVI. А спустя три года, в 2012, Яго удостоился своей первой персональной выставки. Скульпторы итальянского мастера, которого называют современным Микеланджело Творчество Кардильо очень разносторонне — у мастера есть как классические работы, которые не стыдно сравнить с творениями мастеров эпохи Возрождения, так и современные скульптуры, сочетающие в себе современное эстетство с доскональной техникой исполнения. Именно поэтому Яго не считает себя консерватором в искусстве, он знает, что его путь суждено пройти только ему. «Есть 7 миллиардов художников передо мной, и я знаю, что я последний, но это не проблема и не препятствие, потому что я иду в противоположном направлении». Глядя на скульптуры Кардильо, сразу начинаешь в это верить, ведь творцов, подобным ему, вы больше не встретите.
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Скульпторы итальянского мастера, которого называют современным Микеланджело

Можно с уверенностью сказать, что вклад Кордильо в современное мировое искусство огромен. Не исключено, что спустя 100 лет, работы Яго будут считать классикой XXI столетия .

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