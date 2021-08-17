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Африканские этнические мотивы и фэнтези на знойных картинах питерской художницы


Африканские этнические мотивы и фэнтези на знойных картинах питерской художницы

В этносе, как ни в чем другом глубоко проявляется внутренний мир, философия бытия, вековые традиции и устои многих наций и народностей, живущих на планете. И сегодня хотелось бы познакомить читателя с колоритными произведениями художницы из Питера - Наталии Шатровой, работающей в этностиле и в других интереснейших направлениях изобразительного искусства. И нужно отметить, что весьма превосходно. Ведь на такой творческий эксперимент, когда мастер охватывает одновременно несколько жанров, решаются даже не все маститые художники-мужчины

«Звуки этно - живопись ветра»


Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.

Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.

 

Произведения искусства, созданные в этническом жанре, всегда привлекают к себе повышенный интерес у зрителя. Создаваемые художниками на протяжении не одного века, они дают возможность при помощи языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства познакомиться с особенностями и отличиями культур, быта, обычаев народов, живущих на земном шаре.
Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.

Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.

 

Этно относится к удивительному стилю, позволяющему в полной мере раскрыть достижения различных культур. И живя на такой огромной планете, каждому ее народу хотелось бы, чтобы почитались его духовные ценности и мировосприятие, образ мышления, а также самобытные традиции и обычаи.

Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.

Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.

 

И что наиболее ярко их может отразить, как ни этно-живопись, отличающаяся особым колоритом, красотой и конечно же специфическими приемами в изображении народных мотивов. Творческие работы питерской художницы Наталии Шатровой яркое тому подтверждение. Далекие миры, открывающиеся перед зрителем на ее картинах, увлекают его в самобытную культуру народов Африки, которой посвящены почти все работы мастера.
Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.

Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.


Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.

Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.

 
Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.

Африканские этнические мотивы от Наталии Шатровой.

 

Фэнтези и метареализм Наталии Шатровой


Пишет Наталия и удивительные полотна в стиле фэнтези и метареализма. И, чтобы постигнуть созданное на полотнах художницей, необходимо проникнуться ее внутренним миром, ее философией, образным мышлением. Не зря ведь говорят: "Картина – это окно в мир художника".
Маска. Метареализм от Наталии Шатровой.

Маска. Метареализм от Наталии Шатровой.

 

Поэтому многогранность особенностей характера Натальи выражается в такой же многогранной живописи, где можно увидеть хитросплетение разных измерений: реальности с иллюзиями. И каждое ее полотно - это прикосновение "к волшебству, к красоте, к Богу…"
Метареализм от Наталии Шатровой.

Метареализм от Наталии Шатровой.

 
Грустный Арлекин. Метареализм от Наталии Шатровой.

Грустный Арлекин. Метареализм от Наталии Шатровой.

 
Артисты после выступления. Метареализм от Наталии Шатровой.

Артисты после выступления. Метареализм от Наталии Шатровой.

 

 
Шахматы. Ожидание хода. Метареализм от Наталии Шатровой.

Шахматы. Ожидание хода. Метареализм от Наталии Шатровой.

 

Немного о художнице


 
Наталия Шатрова - художница из Санкт-Петербурга.

Наталия Шатрова - художница из Санкт-Петербурга.

 

Наталия Шатрова родом из Санкт-Петербурга. В свое время окончила реставрационно-художественное училище в родном городе. Потом были годы исканий себя в искусстве, а также своего уникального стиля. Однако, как человек творческий, эмоциональный и мечтательный, Наталия решила работать в различных направлениях одновременно и добилась немалых успехов. Что касается авторской техники, то работает художница исключительно на холстах, используя темперу и акрил, контурную краску, часто прибегая к техническим средствам левкаса - старинной технике.
Полнолуние в Санкт-Петербурге. Автор: Наталия Шатрова.

Полнолуние в Санкт-Петербурге. Автор: Наталия Шатрова.

 

Этно, фэнтези, метареализм - вот три кита на которых держится творчество этой удивительной художницы, способной найти подход к любому зрителю. Сама она так говорит о своем творчестве: "Пытаюсь понять и осмыслить красоту и тайну созданного Богом мира. Переношу в свои работы то, что успела узнать о жизни."
Параллельные миры. Автор: Наталия Шатрова.

Параллельные миры. Автор: Наталия Шатрова.

 

Шатрова - участница многочисленных всероссийских художественных форумов и экспозиций. И благодаря персональной выставке в Японии, (город Осака) в 1991 году приобрела всемирную славу. Сейчас ее работы находятся в крупных частных собраниях коллекционеров, что, впрочем, не удивительно.

Бонус


Вы, наверное, удивитесь, однако и это еще не все. Успешно работает художница и в сложной технике батика, и разрабатывает великолепные эскизы для витражей. И к чему не прикасается Наталья, везде чувствуется рука мастера. И, что на это скажешь - поистине многогранен и удивителен самобытный талант художницы из Питера.
Батик от Наталии Шатровой.

Батик от Наталии Шатровой.

 
Батик от Наталии Шатровой.

Батик от Наталии Шатровой.

 
Эскиз витража Автор: Наталия Шатрова.

Эскиз витража Автор: Наталия Шатрова.

 

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Африканские этнические мотивы и фэнтези на знойных картинах питерской художницы

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Африканские этнические мотивы и фэнтези на знойных картинах питерской художницыПодписаться на мой Instagram
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