Упадок Багдада: как крупнейший средневековый город ушёл в историю всего за 12 дней

Багдад известен не только современной, но и средневековой историей. Да ещё и какой - тысячу лет назад он был очень крупным торговым центром, который был неким аналогом сегодняшнего мегаполиса. Вот только его славная история закончилась в середине XIII столетия, причём на периферию истории этот величественный ещё недавно город ушёл всего за 12 дней.
Удивительная история скоротечного упадка средневекового мегаполиса. /Фото: livejournal.com
Летопись этого арабского города ведётся с VIII века н.э., когда халиф Аббасидов, Абу Джафар аль-Мансур путешествовал по реке Тигр в поисках подходящего места для столицы своего государства. В итоге новый населённый пункт, названный Багдадом, построили в очень выгодном месте - на Тигре, и одновременно с этим в непосредственной близости от реки Евфрат: таким образом, город автоматически становился крупным торговым центром.
Основатель Багдада - . /Фото: thoughtco.com
Уже к IX столетию Багдад становится лидером исламского мира: активное развитие города как торгового центра способствовало росту числа ремесленников. Границы столицы разрастались, и в итоге он стал полноценным средневековым мегаполисом, имея коммерческие связи с Европой и Индией и Аравией. Ученые, которые восстановили облик старого Багдада, считают, что он строился как бы по кругу, а внутри него находились мечеть и дворцовый комплекс халифа где располагались не только особняки членов королевской семьи, но и казармы для конной гвардии, королевские кухни и дома для чиновников и слуг халифа.
Однако в XIII веке ситуация коренным образом изменилась. Всё дело в том, что как раз в тот период монголы продвигались в арабские земли, и в 1258 году добрались и до Багдада. Город оборонялся всего 12 дней после чего пал. Вот только захватчикам этого оказалось мало, ведь у них было правило: не оставлять в живых тех, кто не сдался им сразу.
Битва за Багдад 1258 г., гравюра. /Фото: wikiрedia.org
На момент разграбления в Багдаде проживало примерно миллион жителей, однако монголы не щадили никого: по данным редакции Novate.ru, они убили не менее ста тысяч человек. Есть также противоречивые сведения о том, что захватчики уничтожили багдадский Дом мудрости, где хранилась крупнейшая по тем временам библиотека, но не все историки с этим согласны: есть информация, что они забрали книги и документы, а те со временем были утеряны.
Средневековое изображение падения Багдада. /Фото: thegreatcoursesdaily.com
Монголы не пощадили и халифа: его пленили и он умер от голода в тюрьме, которой стала бывшая сокровищница. Членам его семьи удалось сбежать в Каир, откуда они ещё пытались управлять государством. Вот только город пришёл в упадок, и больше славы прежних времен вернуть не сумел. Считается, что именно с падением Багдада закончилась Золотая эпоха арабского халифата.
