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3 способа без усилий отмыть гриль и шампуры, которые остались после веселья


3 способа без усилий отмыть гриль и шампуры, которые остались после веселья


Если не помыть решетку и шампуры вовремя, то потом придется помучатся. Неважно, какого вида грязь. А когда это еще и засохшая пища, то времени на чистку уйдет куда больше. Чтобы не мучиться и не тратить свои силы и время, можно воспользоваться одним из предложенных способов, которые подойдут не только в случае с грилем или шампурами, но и с другой посудой.

Все любят жарить шашлыки ,но никто не хочет отмывать гарь с решетки и шампуров / Фото: ВКонтакте

Все любят жарить шашлыки ,но никто не хочет отмывать гарь с решетки и шампуров / Фото: ВКонтакте

 

Средство № 1


Первый способ подойдет для тех, кто не пользуется бытовой химией, понадобится лимонная кислота / Фото: irecommend.ru

Первый способ подойдет для тех, кто не пользуется бытовой химией, понадобится лимонная кислота / Фото: irecommend.ru

 

Сразу отмечу, что никаких химических веществ в данном случае использовано не будет. Все просто, быстро и безопасно. Нужно взять емкость, например таз, размеры которой позволяют полностью поместить в него грязную посуду.

После вымачивания решетку необходимо промыть под проточной водой / Фото: en.fpv.by


После вымачивания решетку необходимо промыть под проточной водой / Фото: en.fpv.by

 

После этого кипятим воду и добавляем в нее пакетик лимонной кислоты. Все перемешиваем и заливаем посуду. Все это необходимо оставить часа на два, хотя, можно и на дольше. После этого останется при помощи губки легко снять загрязнение. Подходит этот вариант для любых предметов, даже для строительных инструментов, например, шпателей, на которых засох цементный раствор.

Средство № 2


В емкость следует залить небольшое количество моющего средства для посуды и равномерно распределить по дну / Фото: en.fpv.by

В емкость следует залить небольшое количество моющего средства для посуды и равномерно распределить по дну / Фото: en.fpv.by

 

Здесь уже используется химия, хоть и не особо агрессивная. Нам потребуется емкость либо целый, без дырок пакет. В емкость заливается небольшое количество моющего средства для посуды и равномерно распределяется по дну. Туда же добавляем соду, четыре-пять столовых ложек, и смешиваем до образования пены.

Кладем грязные предметы в емкость таким образом, чтобы их покрыла пена и оставляем все на пару-тройку часов. Осталось только все смыть обычной водой. Если предметы не очень большие, то проще использовать пакет, принимающий их форму. Моющий состав лучше обволакивает содержимое.

Средство № 3


В гипермаркетах можно увидеть средство под названием «Шуманит», оно отлично справляется с гарью и жиром / Фото: hoz.guru

В гипермаркетах можно увидеть средство под названием «Шуманит», оно отлично справляется с гарью и жиром / Фото: hoz.guru

 

Подходит для людей, которые используют химические средства и не переживают, что они как-то им навредят. В гипермаркетах можно увидеть средство под названием «Шуманит». Запах резкий, работать нужно в перчатках и с хорошей вентиляцией, но отъедает любую грязь очень быстро и эффективно.

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3 способа без усилий отмыть гриль и шампуры, которые остались после веселья

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3 способа без усилий отмыть гриль и шампуры, которые остались после весельяПодписаться на мой Instagram
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