3 способа без усилий отмыть гриль и шампуры, которые остались после веселья

Все любят жарить шашлыки ,но никто не хочет отмывать гарь с решетки и шампуров / Фото: ВКонтакте

Средство № 1

Первый способ подойдет для тех, кто не пользуется бытовой химией, понадобится лимонная кислота / Фото: irecommend.ru

После вымачивания решетку необходимо промыть под проточной водой / Фото: en.fpv.by

Средство № 2

В емкость следует залить небольшое количество моющего средства для посуды и равномерно распределить по дну / Фото: en.fpv.by

Средство № 3

В гипермаркетах можно увидеть средство под названием «Шуманит», оно отлично справляется с гарью и жиром / Фото: hoz.guru