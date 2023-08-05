Влюбленные из Теруэля: История реально существовавших Ромео и Джульетты

История о Ромео и Джульетте – молодых влюбленных, разлученных их семьями и трагически погибших – возникла не на ровном месте. Вполне возможно, Уильям Шекспир был вдохновлен романтической легендой о влюбленных из Теруэля – а точнее, даже не легендой, а частью истории этого небольшого испанского городка, потому что все указывает на то, что события эти происходили на самом деле.
Испанские Ромео и Джульетта?
«Влюбленные из Теруэля». Гравюра XIX века
Дело было в XIII веке - слишком давно для того, чтобы история пересказывалась в одном-единственном изложении и без вариаций. Даже в именах есть неопределенность – если с именем девушки все более-менее однозначно, то юношу называют то Хуаном, то Диего, а иногда оба эти имени используют одновременно: Хуан-Диего. Есть разные версии о причинах и деталях произошедшего в Теруэле, которые не противоречат, впрочем, сути – просто вызывают либо недоумение, либо, наоборот, ощущение понимания и сопричастности.
Теруэль, один из городов королевства Арагон в Испании, был родиной для двух благородных семейств – дона Сегуры, у которого росла дочь Исабель, и дона Марсильи, одного из сыновей которого звали Диего. Юноша и девушка с детства были привязаны друг к другу, а став взрослыми, полюбили друг друга, и Диего предложил Исабель стать его женой. Она согласилась - при условии получения родительского благословения.
Х.Г. Мартинес. Влюбленные из Теруэля
Но жених, который не был старшим из братьев, а потому не мог наследовать фамильное состояние, был в глазах отца невесты невыгодной партией для дочери, а потому разрешения на брак получено не было. По другой версии, семья Диего де Марсильи была сама по себе бедна, несмотря на свою знатность, и породниться с ними дону Сегуре казалось поэтому делом невозможным.
Тогда Диего принял решение отправиться в другие земли в поисках славы и богатства, он просил отца девушки лишь дать ему время – пять лет, срок, в течение которого Исабель должна была оставаться его невестой и не выходить замуж за другого. Дон Сегура согласился.
А.М. Деграин. Любовники из Теруэля
Диего де Марсилья отправился воевать с маврами – еще с VIII века на Пиренейском полуострове шла борьба за возвращение испанских земель – Реконкиста. Юноше удалось добиться и богатства, и славы – однажды он даже спас жизнь самому королю. К концу оговоренного срока Диего возвращался в родной Теруэль к любимой девушке, чтобы наконец соединить с ней свою судьбу.
Но то ли юноша ошибся в расчетах, то ли – по одной из трактовок истории – ему помешала некая влюбленная в него роковая красавица из дальних земель, всеми силами старавшаяся удержать Диего возле себя, но в Теруэль он прибыл в день, когда его возлюбленная Исабель выходила замуж. Отец выдал дочь за богатого дона Родриго из соседнего города Альбарассина. Сама же Исабель, не получая от жениха вестей, была уверена, что он мертв, а потому по истечении оговоренного срока уступила отцовской воле и согласилась стать женой богатому соседу.
Свадьба, как и вся история, разыгрывается ежегодно во время спектакля под открытым небом
В ту же ночь Диего пробрался в дом к Исабель и стал просить ее о единственном поцелуе, но получил отказ – ведь отныне она принадлежала другому. Все было разрушено. Сердце юноши не выдержало горя, и он упал замертво у ног любимой.
На похороны Диего Исабель пришла в подвенечном платье. Она приблизилась к телу, наклонилась над ним и поцеловала Диего в губы – выполнив его просьбу, но слишком поздно. Спустя мгновение несчастная девушка умерла.
Поцеловав Диего, Исабель в тот же миг умерла
Горожане с согласия церкви похоронили влюбленных вместе, чтобы дать им возможность воссоединиться в смерти, раз уж в жизни им это не удалось.
Легенда или факт?
Эта история была в несколько измененном варианте рассказана Джованни Боккаччо – в его знаменитом «Декамероне», написанном в 1352-1354 годах. В этом сочинении молодых людей звали Джироламо и Сальвестра, а сам сюжет был дополнен многочисленными деталями эротического характера.
Есть сведения, что в городских архивах хранится судебная запись, подтверждающая реальность произошедшего с Диего и Исабель. А в середине XVI века на территории церкви Сан-Педро были обнаружены мумифицированные останки двух молодых людей, погребенных вместе. Они были перезахоронены у одной из городских часовен.
Горельеф работы А. Маринаса, украшающий лестницу в центре Теруэля
Позже, в XVII веке, тела снова потревожили, разместив их церкви Сан-Педро и время от времени демонстрируя на публике. Такая традиция существовала вплоть до XX века.
До недавнего времени останки, предположительное принадлежащие Диего и Исабель, выставлялись для показа
А в 1955 году при церкви Сан-Педро был сооружен Мавзолей влюбленных, и скульптор Хуан де Авалос построил мраморные саркофаги, в которых останки нашли упокоение. На крышках из белого камня вытесаны лежащие фигуры девушки и юноши, они протягивают друг к другу руки, но не соприкасаются – ведь в своей земной жизни Исабель была женой другого мужчины.
Мраморные саркофаги
Мраморные руки фигур не соприкасаются
Праздник влюбленных в Теруэле
Сейчас Мавзолей влюбленных привлекает туристов со всего мира, а кроме того, ежегодно в городе проводится праздник, посвященный любви и смерти Диего и Исабель. Традиция берет начало в 1996 году, а появилась она благодаря инициативе одной из жительниц, Ракель Эстебан, которая провела много лет вдали от родного Теруэля, а вернувшись, захотела организовать в своем городе праздник, который поведает миру красивую историю любви и прославит Теруэль на весь мир.
Представление во время праздника влюбленных
Каждый год на несколько февральских дней город становится местом грандиозного представления, когда на средневековых улицах среди людей в старинных одеждах следует сначала свадебная, а потом похоронная процессии, и история разыгрывается заново.
Выбор актеров на главные роли – Диего и Исабель – осуществляется особенно тщательно – желающих принять участие в представлении всегда предостаточно. Несмотря на скромные размеры – городок и в настоящее время насчитывает всего 35 тысяч жителей – Теруэль принимает в эти дни огромное количество туристов со всего света.
С праздника в Теруэле
Кроме самого представления, на котором разыгрывается сцена смерти Исабель над гробом Диего, в течение этих дней проводятся выставки костюмов, концерты старинной музыки, литературные конкурсы, посвященные истории теруэльских влюбленных. В городе царит атмосфера Средневековья. Тем же, кто не имеет возможности оказаться во время праздника в Теруэле, остается наслаждаться произведениями искусства, которые созданы на этот сюжет. Помимо Боккаччо, историю о трагической любви поведали и другие мастера, Хуан Эухенио Арсенбуш в драме «История теруэльских влюбленных», Эдит Пиаф в одной из своих песен, и, возможно, Шекспир, который не мог, само собой, пройти мимо настолько прекрасной и настолько грустной истории.
Мавзолей в Теруэле
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