6 легких рецептов домашнего печенья, которое напомнит детство

Когда ешь печенье и запиваешь его стаканом молока, сразу возвращаешься мыслями в детство, вспоминаешь, как мама или бабушка каждые выходные делала выпечку, которая разлетелась, даже не успев остыть. Встретить такое печенье в магазине практически невозможно, лучше приготовить самому. Novate.ru делится несколькими простыми рецептами на любой вкус. Попробуйте – вам понравится!
Рецепт 1: Песочное печенье
Для песочного печенья нужен минимальный набор продуктов. / Фото: aroma-avenue.ru
Это тот самый момент, когда легко, быстро и вкусно. Минимальный набор продуктов и потрясающий результат, который съедят за пять минут. Проверено!
Для приготовления блюда вам понадобится: одно крупное яйцо и два маленьких, 100 граммов сахара (если любите не слишком сладкое печенье, возьмите меньше), 150 граммов сливочного масла или маргарина, два стакана пшеничной муки, половина чайной ложки соды или разрыхлителя.
Для начала взбейте яйца с сахаром в пышную пену. Лучше всего это делать с помощью миксера, но если прибора нет под рукой, можно воспользоваться обычным венчиком. Далее порежьте на кусочки охлажденное сливочное масло и добавьте его в яично-сахарную смесь. Немного размешайте, после чего всыпьте муку, предварительно просеянную с разрыхлителем.
Обратите внимание, что песочное тесто нужно замешивать очень быстро, чтобы масло не растаяло. Удобнее всего это делать руками. Раскатайте готовое тесто в пласт толщиной три сантиметра, вырежьте с помощью формочек фигурки (можно воспользоваться обычным стаканом), выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте четверть часа в духовке, разогретой до 180 градусов.
Рецепт 2: Имбирное печенье
Имбирное печенье обычно украшают глазурью. / Фото: zdorovogotovim.ru
Обычно это печенье готовят зимой, ведь оно ассоциируется с Новым годом и Рождеством. Однако летом оно менее вкусным не становится. Ароматные специи выгодно отличают его от других десертов и делают вкус весьма оригинальным.
Для приготовления блюда вам понадобится: 250 граммов муки, 70 граммов сливочного масла комнатной температуры, 80 граммов сахара, одно яйцо, одна столовая ложка какао-порошка, одна чайная ложка молотого имбиря, одна чайная ложка свежего имбиря, натертого на терке, одна чайная ложка молотой корицы, половина чайной ложки молотой гвоздики, половина чайной ложки соды.
На первом этапе нужно нарезать сливочное масло на кусочки, смешать его в глубокой миске с яйцом и сахаром, а затем хорошо взбить миксером до появления пышной пены. В среднем, взбивать нужно от трех до пяти минут, чтобы добиться нужного результата. Далее добавьте в массу какао, соду, имбирь, специи и просеянную муку, хорошо перемешайте и замесите тесто. Если нет кухонного комбайна с насадкой крюк, делайте это руками на столе, припыленном мукой. Когда тесто станет в меру тугим и эластичным, заверните его в пищевую пленку и положите минут на 15-20 в холодильник.
По истечении времени достаньте тесто и разделите на две половины: одну из них положите обратно в холодильник, а вторую раскатайте в пласт толщиной примерно четыре-пять миллиметров. Вырежьте из теста фигурки и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, чтобы они не прилипали. Выпекать печенье нужно десять минут на 180 градусах. Когда первая партия будет готова, повторите все то же самое со второй частью теста. По традиции имбирное печенье украшают белковой глазурью.
Рецепт 3: Печенье с кусочками шоколада
Такое печенье отлично сочетается с молоком. / Фото: lobsterhouse.ru
Это традиционное американское печенье, которое с недавних пор стало очень популярным и в нашем стране. Чтобы оно получилось таким, как нужно – слегка подсушенным, с легкими трещинками, в меру хрустящим и невероятно шоколадным – воспользуйтесь нашим рецептом.
Для приготовления блюда вам понадобится: 100 граммов белого сахара, 100 граммов коричневого сахара, 120 граммов сливочного масла, два куриных яйца, одна чайная ложка ванильного экстракта или один пакетик ванильного сахара, по одной чайно ложке соли и соды, 330 граммов муки, 190 граммов шоколадных капель.
Для начала нужно взять глубокую миску, соединить в ней сахар, яйца, растопленное сливочное масло, ванильный экстракт, и все хорошо перемешать. С помощью миксера тщательно взбейте все ингредиенты, чтобы получилась светлая пышная масса – это должно занять не больше пяти минут. Добавьте к продуктам соль и просеянную муку, хорошо перемешайте, чтобы вышло густое однородное тесто.
В конце положите шоколадные капли, после чего можете приступать к формовке печенья. Тесто удобно выкладывать на противень с помощью обычной ложки (не забудьте застелить его пергаментной бумагой). Выпекайте шоколадное печенье в духовке, разогретой до 190 градусов, примерно 15 минут.
Рецепт 4: Творожное печенье
Творожное печенье можно украсить сахарной пудрой. / Фото: honey-way.ru
Отличный рецепт для тех, в чьем холодильнике часто залеживается творог. А также прекрасная возможность накормить кисломолочным продуктом детей, если они его не слишком любят.
Для приготовления блюда вам понадобится: 150 граммов сливочного масла, 200 граммов муки, 200 граммов творога, 100 граммов сахара, одно яйцо, один желток.
Как видите, ингредиентов минимум, а значит, тесто будет готовиться максимум десять минут. Итак, вам нужно взять глубокую миску и смешать в ней три ингредиента: желток, масло и муку. После этого нужно добавить сахар и творог, перетертый через сито, и замесить мягкое, эластичное тесто.
С помощью скалки раскатайте его в пласт толщиной примерно пять миллиметров, вырежьте с помощью стакана кружочки и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разбейте в пиалу яйцо, немного взболтайте его и кисточкой смажьте тесто, после чего можете отправлять в духовку. Печенье нужно выпекать при температуре 190 градусов 15 минут. О готовности скажет красивый золотистый цвет.
Рецепт 5: Овсяное печенье из Starbucks
Печенье с добавлением сухофруктов. / Фото: povar.ru
Если вы еще не пробовали это легендарное печенье, самое время вооружиться нужными продуктами и кухонной техникой и приступать к работу.
Для приготовления блюда вам понадобится: 50 граммов сахара, две столовых ложки любых сухофруктов, 50 граммов белого шоколада, одно яйцо, 200 граммов муки, 120 граммов сливочного масла, один стакан овсяных хлопьев быстрого приготовления, два грамма разрыхлителя, пять граммов молотой корицы, пять граммов ванилина.
С помощью миксера хорошо взбейте мягкое сливочное масло и сахар, после чего положите яйцо и размешайте. Далее добавьте сухие ингредиенты: соль, корицу, ванилин и разрыхлитель. Следующий продукт – овсяные хлопья. Тщательно перемешайте компоненты и оставьте на несколько минут, чтобы хлопья разбухли. Затем добавьте в тесто сухофрукты и измельченный шоколад. Последний ингредиент – мука. Тесто должно получиться эластичным и не слишком тугим, чтобы готовое печенье не было твердым.
Разделите тесто на 12 частей и из каждой скатайте шарик. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой, подальше друг от друга, так как в процессе выпечки они будут увеличиваться в размерах. Выпекайте печенье на 180 градусах 15 минут. Снимать с противня лучше после того, как оно полностью останет.
Рецепт 6: ПП-печенье
Диетическое низкокалорийное печенье. / Фото: svadba1000.ru
Хотите наслаждаться десертами даже при соблюдении диеты? Тогда это печенье станет вашим любимым. Оно содержит мало калорий и позволяет держать себя в форме без особого труда.
Для приготовления блюда вам понадобится: один стакан овсяных хлопьев, 100 миллилитров обезжиренного кефира, одна столовая ложка меда, три столовых ложки изюма и молотая корица по вкусу.
Для начала залейте изюм кипятком и оставьте минут на десять. Пока он будет распариваться, возьмите глубокую миску, насыпьте в нее овсянку, залейте кефиром и оставьте на полчаса, чтобы она хорошо разбухла. По истечении времени смешайте овсянку с изюмом, медом и корицей, чтобы получилось густое тесто. Скатайте из него небольшие шарики, выложите на противень, после чего слегка придавить их ладонью или стаканом, чтобы придать нужную форму. Печень нужно выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, около 20-25 минут.
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