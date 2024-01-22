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Правила выращивания крепкой рассады томатов

Залогом здорового, обильного и стабильного урожая томатов является здоровая и крепкая рассада с хорошей корневой системой. Эти простые рекомендации, касающиеся посадки семян томатов на рассаду, помогут добиться отличных результатов и в тоге получить урожай на зависть соседям.


Выбор грунта и высадка семян



Лучший грунт для выращивания рассады — верховой торф. Для рассады подойдут пластиковые емкости объемом 0,5 л. без дренажных отверстий. Просто разложите семена на увлажненном торфе, опрыскайте их чистой водой из пульверизатора и присыпьте тонким слоем торфа.



Покупные семена можно предварительно замочить в перекиси водорода в течение 30 минут.
Первый этап: проращивание семян

Поместите емкость с семенами в пакет или накройте пленкой: необходимо создать эффект парника. Поставьте емкость с семенами в теплое темное место на 3 дня.



Через три дня переставьте семена в комнату в теплое место. Уже на 4-5 день появятся всходы.


Второй этап: пикировка рассады



Ориентировочно через две недели семена необходимо рассадить. Для пикировки подойдет обычный универсальный грунт, в который необходимо добавить горсть препарата под названием микориза.
Микориза способствует противостоянию некоторым болезням (фузариоз, фитофтороз). Подавляет развитие бактерий и вредителей. Микориза улучшает состав почвы и очищает ее от избытка от солей и кислот, что положительно сказывается на росте и развитии рассады. Микориза способствует активному развитию корневой системы и наращиванию зеленой массы.
Пикировку рассады следует проводить в стаканчики объемом 200 мл с дренажными отверстиями.


Освещение



Получить отменную рассаду невозможно без хорошего освещения. Оптимальный вариант — использование фитоламп мощностью 100-120 Вт. Рассада, стоящая под фитолампами, не будет вытягиваться, у посадок будет активно развиваться корневая система.


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томатыРассада

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