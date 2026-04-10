«Пятерка» привычных предметов в автомобиле, в которых сегодня уже нет необходимости

Прогресс не стоит на месте. Конструкция автомобилей постоянно дополняется и совершенствуется. А значит появляются не только принципиально новые элементы дизайна и устройства автомобиля, но также предостаточно откровенно устаревших, теряющих свою актуальность вещей. Многие автомобилисты даже не задумываются над тем, что уже сами не пользуются некоторыми из них.
1. Магнитола с дисками
Скоро такие можно будет найти только в музеях. |Фото: 2simka.com.ua.
По сравнению с сегодняшними аудиосистемами магнитолы под CD – это каменный век. Даже Bluetooth и USB начинают уходить даже не на второй, а на третий план. Данную область активно захватывает Wi-Fi и интернет-сервисы. Впрочем, наверняка если подождать еще лет 5-7, то CD-магнитолу можно будет продать за неплохие деньги какому-нибудь коллекционеру или музею.
2. Галогенные фары
Скоро такого оборудования вообще не будет. |Фото: drive2.ru.
Фары на технологии LED все еще не лишены многочисленных недостатков. Особенно, если были произведены не слишком добросовестными компаниями. Однако даже в нынешнем виде, светодиодная оптика выглядит и работает куда эффективнее «дедовской» галогенной. Привычные фары выходят из употребления и скорее всего в ближайшее десятилетие станут настоящим раритетом и уделом антикваров.
3. Механические устройства
Постепенно механические устройства выходят из моды. |Фото: drive2.com.
Рычаг ручного тормоза и зажигание при помощи ключа уже совсем скоро может окончательно кануть в небытие. Наверняка через десяток лет подобные вещи можно будет увидеть только в самых старых автомобилях.зажигание все активнее переходят на кнопочное (а в некоторых случаях и цифровое) управление.
4. Аналоговые приборы
Аналоговые приборы - это прошлый век. |Фото: drive2.com.
Цифровые панели, созданные на базе миниатюрных мониторов, набирают в автопроме все большую популярность. Они удобнее, красивее и в нынешних реалиях даже дешевле (как это не странно). А потому можно с уверенностью сказать, что уже в обозримом будущем «цифра» на приборной панели окончательно вытеснит аналоговые приборы и датчики.
5. Физические кнопки
Вытесняются сенсорными панелями. ¦Фото: avalonking.com.
Повсеместное распространение цифровых технологий и мониторов делает возможным отказ от классических физических кнопок. На смену им приходят сенсорные экраны, которые намного привычнее современному человеку, а самое главное красивее. Более того, сенсорные экраны позволяют реализовывать недоступные (или труднодоступные) функции.
