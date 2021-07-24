Восхитительные венецианские напольные мозаики

Осмотр венецианских достопримечательностей обычно заставляет задрать нос повыше: так удобнее рассматривать красоту зданий и размашистую перспективу. Но вообще-то это лишь одна половина города Святого Марка. Вторая лежит прямо под ногами.



Совсем немногие из туристов обращают внимание на крутейшие городские мозаичные полы, прямо по которым ходят. Поэтому, когда немецкий фотограф Себастьян Эррас посетил Венецию, он повернул объектив вниз и сделал несколько фотографий этого недооцененного произведения искусства.











Палаццо Пизани-Моретта.







Отель Ка Сагредо.







Палаццо Пизани-Моретта.







Галерея Джорджио Франкетти Ка д’Оро.







Скуола Сан-Джованни-Эванджелиста.







Скуола Сан-Джованни-Эванджелиста.







Скуола Сан-Рокко.







Район Сан-Марко.







Лаборатория Орсони.







Площадь Сан-Марко.







Театр «Ла Фениче».







Театр «Ла Фениче».







Район Сан-Марко.







Район Санта-Кроче.







Фонд Кверини Стампалья.







Союз французов Венеции.







Союз французов Венеции.







Союз французов Венеции.







Кафе «Флориан».



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