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7 основных отличий сегодняшних подростков от молодежи 25 лет назад




С точки зрения социологов под «поколением» подразумевается 20 лет. Давайте для большей наглядности возьмём 30 лет и разберёмся, изучив статистические данные, как изменились подростки нового поколения и как они отличаются от подростков 25-30 лет назад.

1. Общение и его формы


Теперь так. / Фото: Midjourney

Теперь так. / Фото: Midjourney

 

Предыдущим поколениям подростков было не так легко получить доступ к компьютерам и первым мобильникам, как нынешнему поколению: они были новыми и дорогими, и ими пользовались в основном родители. Разговор с глазу на глаз был для них основным способом общения.
Сегодня 95% подростков в мире имеют доступ к смартфону и пользуются Интернетом. Сегодня благодаря цифровизации появились различные формы общения, которые включают обмен текстовыми сообщениями, мгновенный чат (отправка фотографий с небольшой подписью), обмен мемами, видеозвонки и общение в мессенджерах. Побочка этого статуса кво: синдром дефицита внимания как повальная особенность каждого второго подростка. Они неспособны концентрировать внимание долго из-за ставшего нормой «клипового мышления».

2. Понимание различий и предубежденийРасовые предубеждения исчезли. / Фото: Midjourney



Расовые предубеждения исчезли. / Фото: Midjourney

 

Предыдущее поколение имело представление о «нормальности», вдохновлённое окружающими их людьми, и основным источником информации для подростков были их родители и новости из телевизора. Поэтому им не хватало понимания по отношению к людям разного расового и социального происхождения. По сравнению с ними современные подростки более чувствительны и чутки к людям разного расового, социального происхождения и разной идентичности. Они могут увидеть все стороны проблемы, используя интернет, и обладают непредвзятостью, поскольку взаимодействуют через интернет с людьми по всему миру. Они, как правило, отвергают любые используемые в культурном отношении оскорбления и символы и решительно выступают против их использования.
Так что вся надежда на светлое будущее человечества в данном аспекте действительно лежит на них, но никак не на тех, кому 40+.

3. Ожирение


Детское ожирение процветает. Всё дело в том, что 35-летним родителям интересней инстаграм, чем пояснить детям за то, как долго жить. / Фото: Midjourney

Детское ожирение процветает. Всё дело в том, что 35-летним родителям интересней инстаграм, чем пояснить детям за то, как долго жить. / Фото: Midjourney

 

В 1994 году процент подростков, страдающих ожирением, составлял 13,7 %. Текущий уровень ожирения среди подростков составляет 20,6 %. Большая часть роста ожирения связана с культурой фаст-фуда и малоподвижным образом жизни: у подростков теперь есть смартфоны, а на улицу «за интересненьким» ходить необязательно.

4. Алкоголь


Сорян, но какой там алкоголь, от него голова болит, мы по коктейлям молочным и бургерам. / Фото: Midjourney

Сорян, но какой там алкоголь, от него голова болит, мы по коктейлям молочным и бургерам. / Фото: Midjourney

 

В 1993 году 34,8% учащихся старших классов курили и 81,6 % пробовали алкоголь. Сегодня только 10,8 % подростков пробовали сигареты, а 63,2 % пробовали алкоголь. Моду на сигареты заменили вейпы, а моду на алкоголь... сладкие напитки. Вы больше не увидите огромного количества подростков, которые просят кого-то постарше купить пиво, так же массово, как это было в 90-е. Теперь они тратят собственные карманные деньги на сладкие напитки и энергетики. Результат: «помолодевшие» диабет 2 типа и ожирение у подростков. А всё дело в том, что сладкое является по всему миру легальным наркотиком. И никакое государство этим не займётся в ближайшие 20 лет, к сожалению.

5. Мода


Носим что угодно. / Фото: Midjourney

Носим что угодно. / Фото: Midjourney

 

Еще в 1980-х и 1990-х годах подростки обычно носили то, что было модно. Подростки в наши дни более смелы в своем гардеробе, их модные предпочтения больше связаны с их индивидуальностью, чем с тенденциями.

6. Религиозные верования


Бога нам не продвинуть. / Фото: Midjourney

Бога нам не продвинуть. / Фото: Midjourney

 

Подростки более открыто заявляют о том, что они не разделяют тех же религиозных убеждений, что и их родители, и они более независимы в выборе своей религиозной принадлежности или отмежевании от нее. Очень высок процент атеизма среди подростков. Многие подростки воспринимают религию как часть местного фольклора или включают в общую филологическую начитанность.

7. Социальные взаимодействия


Бро, ты нашёл нормальный фильтрик от прыщей? / Фото: Midjourney

Бро, ты нашёл нормальный фильтрик от прыщей? / Фото: Midjourney

 

Нынешнему поколению подростков удобнее встречаться и общаться с людьми в интернете, чем при личном общении. Во многом это можно объяснить отсутствием безопасности, поскольку в эпоху цифровых технологий стандарты красоты поднялись до невозможного уровня, а использование фотошопа и косметических приложений стало более безудержным, что делает их неуверенными в своем внешнем виде. Прискорбно, но факт.

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