7 основных отличий сегодняшних подростков от молодежи 25 лет назад

1. Общение и его формы

Теперь так. / Фото: Midjourney

2. Понимание различий и предубеждений

Расовые предубеждения исчезли. / Фото: Midjourney

3. Ожирение

Детское ожирение процветает. Всё дело в том, что 35-летним родителям интересней инстаграм, чем пояснить детям за то, как долго жить. / Фото: Midjourney

4. Алкоголь

Сорян, но какой там алкоголь, от него голова болит, мы по коктейлям молочным и бургерам. / Фото: Midjourney

5. Мода

Носим что угодно. / Фото: Midjourney

6. Религиозные верования

Бога нам не продвинуть. / Фото: Midjourney

7. Социальные взаимодействия

Бро, ты нашёл нормальный фильтрик от прыщей? / Фото: Midjourney